Xabi Alonso será o novo técnico do Chelsea FC, time da Primeira Divisão inglesa, na próxima temporada. Conforme anunciado pelo clube no domingo, o espanhol assumirá o cargo em Stamford Bridge no dia 1º de julho e assinará um contrato de quatro anos.
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"Isso me enche de orgulho": Xabi Alonso assume o comando do Chelsea FC
"O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial, e é com grande orgulho que assumo o cargo de técnico deste grande clube", disse Alonso: "Pelas conversas que tive com o grupo de proprietários e a diretoria esportiva, ficou claro que compartilhamos os mesmos objetivos. Queremos construir uma equipe capaz de competir de forma consistente no mais alto nível e disputar títulos."
Alonso deve pôr fim ao caos técnico em Stamford Bridge
Alonso, que levou o Bayer Leverkusen ao bicampeonato em 2024 e esteve no cargo no Real Madrid até janeiro, deve pôr fim ao caos técnico dos Blues. Na última temporada, o Chelsea teve três técnicos principais: Enzo Maresca, que levou os ingleses ao título no Mundial de Clubes, deixou o clube após um desentendimento com a diretoria no início do ano.
Ele foi sucedido por Liam Rosenior, que, apesar de um contrato de longo prazo até 2032, foi demitido após menos de quatro meses. O inglês Calum McFarlane assumiu duas vezes interinamente.
A Premier League conhece Alonso de sua passagem pelo Liverpool FC. Lá, o ex-jogador atuou de 2004 a 2009.