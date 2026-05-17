"Isso me enche de orgulho": Xabi Alonso assume o comando do Chelsea FC

Alonso, que levou o Bayer Leverkusen ao bicampeonato em 2024 e esteve no cargo no Real Madrid até janeiro, deve pôr fim ao caos técnico dos Blues. Na última temporada, o Chelsea teve três técnicos principais: Enzo Maresca, que levou os ingleses ao título no Mundial de Clubes, deixou o clube após um desentendimento com a diretoria no início do ano.

Ele foi sucedido por Liam Rosenior, que, apesar de um contrato de longo prazo até 2032, foi demitido após menos de quatro meses. O inglês Calum McFarlane assumiu duas vezes interinamente.

A Premier League conhece Alonso de sua passagem pelo Liverpool FC. Lá, o ex-jogador atuou de 2004 a 2009.