“Isso é um monte de bobagem!” – Anthony Gordon rebate rumores sobre transferência para o Arsenal e Liverpool após atingir boa forma no Newcastle

Não é a primeira vez que Gordon se vê no centro das especulações. Ele viu se discutir seu retorno às raízes em Merseyside apenas 18 meses após concluir uma transferência de £ 40 milhões (US$ 54 milhões) para o St James’ Park, em janeiro de 2023.

Formado na academia do Everton, Gordon cresceu torcendo pelo Liverpool e nunca escondeu que gostaria de vestir a famosa camisa vermelha, tendo sido dispensado pelo time de Anfield aos 11 anos.

Ele já admitiu que a transferência fracassada para Merseyside em 2024 — um verão que incluiu seu primeiro grande torneio como jogador da seleção principal — mexeu com sua cabeça e o deixou buscando uma pausa do estresse do futebol profissional.

Gordon disse ao Daily Mail: “Foi difícil para mim porque, primeiro, eu tinha a Eurocopa, que foi horrível para mim mentalmente. Eu estava lá, mas não estava jogando. Depois, eu tinha a questão da transferência. Com as regras de lucro e sustentabilidade (PSR), achei que iria sair em algum momento da janela de transferências. Isso não aconteceu. Tive que aceitar essa ideia [de me juntar ao Liverpool] para começar, e depois aceitá-la novamente [quando não aconteceu] foi difícil. Sou um ser humano. É realmente difícil.”