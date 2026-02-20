Getty
“Isso é um monte de bobagem!” – Anthony Gordon rebate rumores sobre transferência para o Arsenal e Liverpool após atingir boa forma no Newcastle
Torcedor do Liverpool desde a infância perdeu a chance de se mudar para Anfield em 2024
Não é a primeira vez que Gordon se vê no centro das especulações. Ele viu se discutir seu retorno às raízes em Merseyside apenas 18 meses após concluir uma transferência de £ 40 milhões (US$ 54 milhões) para o St James’ Park, em janeiro de 2023.
Formado na academia do Everton, Gordon cresceu torcendo pelo Liverpool e nunca escondeu que gostaria de vestir a famosa camisa vermelha, tendo sido dispensado pelo time de Anfield aos 11 anos.
Ele já admitiu que a transferência fracassada para Merseyside em 2024 — um verão que incluiu seu primeiro grande torneio como jogador da seleção principal — mexeu com sua cabeça e o deixou buscando uma pausa do estresse do futebol profissional.
Gordon disse ao Daily Mail: “Foi difícil para mim porque, primeiro, eu tinha a Eurocopa, que foi horrível para mim mentalmente. Eu estava lá, mas não estava jogando. Depois, eu tinha a questão da transferência. Com as regras de lucro e sustentabilidade (PSR), achei que iria sair em algum momento da janela de transferências. Isso não aconteceu. Tive que aceitar essa ideia [de me juntar ao Liverpool] para começar, e depois aceitá-la novamente [quando não aconteceu] foi difícil. Sou um ser humano. É realmente difícil.”
O atacante do Newcastle, Gordon, reage aos rumores sobre sua transferência
Gordon está atraindo olhares de admiração novamente, com o Arsenal, líder da Premier League, fazendo parte de uma lista cada vez maior de pretendentes. Eles devem ter ficado impressionados com os quatro gols marcados pelo veloz ponta contra o Qarabag.
No entanto, o jogador, que espera ser convocado novamente para a seleção inglesa neste verão para a Copa do Mundo de 2026, faz ouvidos moucos e olhos cegos a qualquer notícia sobre uma transferência milionária em andamento.
Quando questionado sobre seu futuro, ele disse: “É sempre a mesma coisa. Não ouvi nada, eles podem querer me contar antes de contar a vocês (a mídia). Já passei por tantas transferências que sei que tudo isso é bobagem.
Estou focado em mim e na equipe, estou focado no presente. Quando você olha muito para o futuro, começa a ter um desempenho abaixo do esperado. E acredite, já fiz isso (antes) e não vou fazer agora.”
Gordon deveria ter marcado dois gols contra o Qarabag.
Gordon está totalmente concentrado em suas atuações pelo Newcastle, já que enfrenta uma forte concorrência por vagas na equipe de Eddie Howe. Uma atuação impressionante contra o Qarabag o levou a atingir 10 gols na temporada em competições europeias e 14 no total.
Ele acredita que poderia ter saído do Azerbaijão com duas bolas de jogo, depois de desperdiçar algumas oportunidades, e não se desculpa por ter cobrado dois pênaltis contra o Qarabag - tendo discutido brevemente com Kieran Trippier ao se recusar a abrir mão do segundo pênalti, quando já havia completado seu hat-trick.
Gordon acrescentou sobre suas façanhas goleadoras: “Eu deveria ter marcado mais – deveria ter feito seis gols. Perdi duas chances que deveria ter aproveitado. Não quero dizer que foram fáceis, mas eram chances que eu deveria ter aproveitado. Estou sempre buscando mais. Marquei quatro, mas sou esse tipo de pessoa, não estou totalmente feliz com o que conquistei, deveriam ter sido seis, talvez da próxima vez.”
Jogos do Newcastle em 2025-26: disputas por troféus e encontros regulares com o Manchester City
O Newcastle tem praticamente garantida uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, antes do jogo de volta contra o Qarabag em Tyneside na próxima semana, e também está na quinta rodada da FA Cup, onde enfrentará o Manchester City.
O clube também tem chances de terminar entre os sete primeiros colocados da Premier League, o que garantiria a classificação para as competições europeias da próxima temporada. O Magpies voltará aos gramados nacionais no sábado, quando visitará o Etihad Stadium para enfrentar mais uma vez o City, que disputa o título.
