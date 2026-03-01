“Isso é ridículo!” – Igor Tudor chama estrela do Fulham de “trapaceiro” após a última derrota prejudicial do Tottenham no clássico londrino

Após o apito final, Tudor não se conteve quando questionado sobre o primeiro gol decisivo, apontando o dedo para a falta de consistência dos árbitros da Premier League e sugerindo que Jimenez “trapaceou”. Ele disse: “Claro que é falta, eu acho. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é tão óbvio, você sabe. Às vezes, eles não entendem que basta um pequeno contato, se isso lhe dá uma vantagem para marcar o gol, você precisa cancelar isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é suave, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes, é fácil obter vantagem.”

O técnico croata continuou sua tirada, alegando que a decisão do árbitro foi ridícula, dado o impacto no jogo. Tudor acrescentou: “Então, é ridículo não marcar a falta, porque a consequência é muito grande. Não é uma falta pequena no meio do campo, é um gol depois. Portanto, há uma lógica nisso, então o árbitro, é ótimo continuar jogando aqui, vamos jogar forte, duelar, é fantástico, eu gosto disso. Mas há uma lógica, se o gol é, porque ele tirou vantagem, sem pensar no futebol, ele não estava pensando na bola, ele estava pensando em como trapacear. Então, ele trapaceou o jogador com um empurrão e eles marcaram o gol. Então, é uma lógica, é uma trapaça e há a falta. Não é uma questão de duelo e eles querem que aqui o futebol seja mais, você sabe, duro e nós gostamos dos duelos, não tem nada a ver com isso. Então, não havia lógica nessa decisão e a lógica está acima de tudo, depois vêm outras coisas.”