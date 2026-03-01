Getty/GOAL
“Isso é ridículo!” – Igor Tudor chama estrela do Fulham de “trapaceiro” após a última derrota prejudicial do Tottenham no clássico londrino
Tudor irritado com a derrota do Fulham
A partida foi acirrada por um gol polêmico no início, que definiu o tom para as frustrações de Tudor após o jogo. Harry Wilson deu a vantagem aos anfitriões, mas a jogada foi marcada por uma forte falta de Raul Jimenez em Radu Dragusin. Apesar dos protestos dos defensores do Tottenham, o gol foi validado, e o Fulham aproveitou a falta de compostura dos visitantes para dobrar a vantagem com um belo chute de Alex Iwobi. Embora o Spurs tenha tentado uma recuperação no final, o dano foi em grande parte autoinfligido, deixando Tudor para recolher os pedaços de mais um dia decepcionante na capital.
Tudor explode com Jimenez por “trapaça”
Após o apito final, Tudor não se conteve quando questionado sobre o primeiro gol decisivo, apontando o dedo para a falta de consistência dos árbitros da Premier League e sugerindo que Jimenez “trapaceou”. Ele disse: “Claro que é falta, eu acho. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é tão óbvio, você sabe. Às vezes, eles não entendem que basta um pequeno contato, se isso lhe dá uma vantagem para marcar o gol, você precisa cancelar isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é suave, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes, é fácil obter vantagem.”
O técnico croata continuou sua tirada, alegando que a decisão do árbitro foi ridícula, dado o impacto no jogo. Tudor acrescentou: “Então, é ridículo não marcar a falta, porque a consequência é muito grande. Não é uma falta pequena no meio do campo, é um gol depois. Portanto, há uma lógica nisso, então o árbitro, é ótimo continuar jogando aqui, vamos jogar forte, duelar, é fantástico, eu gosto disso. Mas há uma lógica, se o gol é, porque ele tirou vantagem, sem pensar no futebol, ele não estava pensando na bola, ele estava pensando em como trapacear. Então, ele trapaceou o jogador com um empurrão e eles marcaram o gol. Então, é uma lógica, é uma trapaça e há a falta. Não é uma questão de duelo e eles querem que aqui o futebol seja mais, você sabe, duro e nós gostamos dos duelos, não tem nada a ver com isso. Então, não havia lógica nessa decisão e a lógica está acima de tudo, depois vêm outras coisas.”
Avaliação contundente dos fracassos do Tottenham
Tudor, que substituiu Thomas Frank como técnico interino do Spurs no mês passado, foi igualmente direto sobre as deficiências demonstradas por seus jogadores em campo, sugerindo que os problemas que atualmente afetam o clube não são fáceis de resolver. “É uma situação complicada, com muitos problemas”, disse Tudor, irritado. “Precisamos encontrar as vozes dentro de cada um de nós. Precisamos de mais personalidade. Precisamos de mais vontade de reagir. Então, uma situação incrível. Incrível. Há grandes problemas aqui. Nos faltou tudo. Não se trata apenas de um gol ou de um erro. Quando você joga por este clube, espera um nível de luta e qualidade que não foi visto hoje. Estamos em um momento difícil e precisamos nos olhar no espelho.”
O técnico também defendeu sua decisão de alterar sua formação tática, passando da defesa com três zagueiros que utilizou em sua primeira partida contra o Arsenal para um 4-4-2 no Craven Cottage, insistindo que o problema era a atitude e não a formação. “Não se trata do sistema”, disse o técnico de 47 anos. “O sistema não é importante neste momento. A última coisa importante é o sistema. É muito difícil de entender, porque vocês têm qualidade. Mas o futebol também é um esporte de corrida e duelos. Tenho a sensação de que os jogadores do Fulham estão sempre correndo, inclusive com a cabeça. Eles chegam antes de nós, antecipam-se e nós estamos sempre atrasados em tudo.”
Aumentam os receios de despromoção no norte de Londres
O Spurs está agora em uma sequência de 10 jogos sem vitórias em todas as competições, e Tudor já se encontra sob imensa pressão. A admissão do técnico de que a equipe “faltou tudo” é um sinal preocupante para os torcedores do Spurs, que assistiram seu time lutar pela forma doméstica por mais de dois meses e cair para apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. A falta de coesão e disciplina tática em Craven Cottage destacou um time que parece cada vez mais sem confiança, e a observação honesta de Tudor sugere que os problemas profundamente enraizados podem levar mais do que apenas uma sessão de treinamento para serem resolvidos durante esta crise.
Ele espera uma resposta forte na quinta-feira, quando o Spurs receberá o Crystal Palace, que está atualmente seis pontos acima, na 14ª posição.
