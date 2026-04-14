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Bellingham FC BayernGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"Isso é incrível!" O que tanto impressiona Jude Bellingham, do Real Madrid, no Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
J. Bellingham
V. Kompany
H. Kane
A. Arbeloa

Para o Real Madrid, a partida de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique é uma questão de salvar toda a temporada. Uma tarefa difícil, como sabe Jude Bellingham.

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Para Jude Bellingham e o Real Madrid, a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o FC Bayern é uma “final” e um “jogo de tudo ou nada”. Foi o que disse o jogador da seleção inglesa na coletiva de imprensa antes do confronto decisivo na noite de quarta-feira na Allianz Arena. 

  • Para os Reais e Bellingham, está em jogo nada menos do que salvar uma temporada que, até o momento, tem sido desastrosa tanto na liga quanto na copa. Com nove pontos de diferença para o FC Barcelona e apenas sete jogos restantes, o título do campeonato já está praticamente perdido; na Copa, houve a vergonhosa eliminação na segunda fase contra o Albacete. Foi o primeiro jogo sob o comando de Álvaro Arbeloa, depois que Xabi Alonso teve que deixar o cargo logo após a derrota na final da Supercopa contra o Barça.

    Agora, na opinião de Bellingham, em Munique há ainda uma última chance de “fazer com que todas as coisas ruins da temporada sejam esquecidas. É muito importante para este clube e para todos os jogadores. Queremos ainda ter algo pelo que lutar no final da temporada, ainda queremos ganhar a Liga dos Campeões e todos sabemos o que está por vir e o que está em jogo amanhã”.

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  • Kane KompanyGetty

    FC Bayern? Bellingham: "Isso é loucura!"

    Uma coisa é certa: os madrilenos também chegam à partida de volta contra o Bayern de Munique em desvantagem. No Bernabéu, o Bayern venceu pela primeira vez em 25 anos e levou a melhor por 2 a 1. “Cada derrota na Liga dos Campeões parece um desastre”, disse Bellingham, mas agora o importante é “apostar tudo nessa partida. Temos que estar presentes, temos que nos mostrar. Não podemos nos esconder”.

    Bellingham, que voltou recentemente de uma lesão muscular e ainda não está em sua melhor forma, não tem boas lembranças da Allianz Arena. O jogador de 22 anos não venceu nenhuma das cinco partidas que disputou como visitante com o BVB ou o Real; além disso, em todas as derrotas com o Dortmund, a equipe sofreu pelo menos três gols. “Sempre que estive aqui com o Dortmund, foi uma experiência ruim”, resumiu ele, com razão.

    E vencer em Munique também não ficou mais fácil nos últimos meses. Isso foi ressaltado também por Bellingham. “A intensidade com que eles jogam é uma loucura”, disse ele, impressionado com o futebol de força do time de Munique sob o comando de Vincent Kompany, mas destacou mais uma vez as qualidades de Harry Kane.

    “Harry é um jogador incrível, é incrível ver a excelente forma que ele alcançou”, elogiou ele o capitão da seleção nacional e lamentou por seus “irmãos em Dortmund”, que também neste ano terão de se curvar diante de Kane e do Bayern na disputa pelo título. Agora cabe a ele conseguir o que seu ex-clube não conseguiu. “Queremos parar o Bayern e o Harry!”

  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Para o técnico do Real, Arbeloa, o confronto contra o Bayern de Munique também está em jogo o seu emprego

    O técnico Álvaro Arbeloa, por sua vez, falou em “fazer história. Todos nós acreditamos que vamos conseguir a virada. Somos o Real Madrid. Temos jogadores excelentes, todos estão 100% em forma. Posso prometer que daremos tudo por este escudo”.

    Do lado do Real Madrid, não só faltarão os jogadores-chave Aurélien Tchouameni (suspensão por cartão amarelo) e o goleiro Thibaut Courtois (ruptura muscular), mas também o zagueiro Raúl Asencio (problemas gastrointestinais). A isso se soma a crise de forma que assola o Real Madrid, que está há três jogos sem vencer. Também por isso, a cadeira de Arbeloa está a balançar perigosamente. 

    Uma eliminação em Munique poderia custar-lhe o emprego. Também por isso, ele talvez tenha se mostrado excessivamente agressivo antes do confronto decisivo: “Tivemos muitas chances e sofremos poucas. Agora vamos para a Alemanha cheios de convicção para vencer lá e, se for preciso, até morrer.”

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