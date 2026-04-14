Uma coisa é certa: os madrilenos também chegam à partida de volta contra o Bayern de Munique em desvantagem. No Bernabéu, o Bayern venceu pela primeira vez em 25 anos e levou a melhor por 2 a 1. “Cada derrota na Liga dos Campeões parece um desastre”, disse Bellingham, mas agora o importante é “apostar tudo nessa partida. Temos que estar presentes, temos que nos mostrar. Não podemos nos esconder”.

Bellingham, que voltou recentemente de uma lesão muscular e ainda não está em sua melhor forma, não tem boas lembranças da Allianz Arena. O jogador de 22 anos não venceu nenhuma das cinco partidas que disputou como visitante com o BVB ou o Real; além disso, em todas as derrotas com o Dortmund, a equipe sofreu pelo menos três gols. “Sempre que estive aqui com o Dortmund, foi uma experiência ruim”, resumiu ele, com razão.

E vencer em Munique também não ficou mais fácil nos últimos meses. Isso foi ressaltado também por Bellingham. “A intensidade com que eles jogam é uma loucura”, disse ele, impressionado com o futebol de força do time de Munique sob o comando de Vincent Kompany, mas destacou mais uma vez as qualidades de Harry Kane.

“Harry é um jogador incrível, é incrível ver a excelente forma que ele alcançou”, elogiou ele o capitão da seleção nacional e lamentou por seus “irmãos em Dortmund”, que também neste ano terão de se curvar diante de Kane e do Bayern na disputa pelo título. Agora cabe a ele conseguir o que seu ex-clube não conseguiu. “Queremos parar o Bayern e o Harry!”