“Isso afeta meus jogadores!” – Liam Rosenior se irrita com decisão de mão do Leeds, enquanto o Chelsea empata em casa

O resultado foi particularmente irritante para os anfitriões, dada a sua esmagadora superioridade durante a maior parte da partida. Até aos 66 minutos, o Chelsea tinha controlado totalmente o jogo, limitando o Leeds a algumas jogadas esporádicas, enquanto praticava um dos seus melhores futebol da temporada. O delicado remate de João Pedro abriu o marcador em grande estilo e, quando Cole Palmer converteu a grande penalidade, o jogo parecia decidido.

No entanto, uma falta desajeitada de Moises Caicedo resultou em um pênalti para o Leeds, que Lukas Nmecha converteu para dar uma chance aos visitantes. Esse erro provocou um colapso repentino e inexplicável. O empate veio momentos depois, o que significa que o Chelsea desperdiçou dois pontos, apesar de o Leeds ter mal ameaçado o gol nos outros 85 minutos da partida.

“O ridículo para nós é que eles conseguiram marcar dois gols em um período de cinco minutos, quando nos outros 90 minutos da partida fomos de longe o melhor time”, lamentou Rosenior.

“Moises Caicedo é um jogador magnífico, ele tem sido o melhor para mim. Tomamos uma decisão errada. Na verdade, como a jogada chegou até lá também. Tomamos algumas decisões erradas em termos de como pressionamos naquele momento e cometemos um pênalti quando, sinceramente, não me lembro de o Leeds ter chutado ou criado alguma oportunidade no jogo.”