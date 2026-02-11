AFP
“Isso afeta meus jogadores!” – Liam Rosenior se irrita com decisão de mão do Leeds, enquanto o Chelsea empata em casa
Empate polêmico provoca revolta em Stamford Bridge
O Chelsea parecia estar a caminho de uma vitória crucial, a quinta consecutiva na Premier League, depois de golos de João Pedro e Cole Palmer terem estabelecido uma vantagem confortável de 2-0 em Stamford Bridge. Os anfitriões jogaram com confiança e precisão durante mais de uma hora, mas o ambiente tornou-se tóxico num frenético período de cinco minutos durante a segunda parte, que culminou num empate muito contestado do suplente do Leeds United, Noah Okafor.
Os Blues ficaram furiosos durante a jogada que levou ao empate, com jogadores e comissão técnica insistindo que o jogador do Leeds, Jayden Bogle, havia tocado a bola com a mão na fase da jogada imediatamente anterior ao gol. O incidente causou confusão visível na defesa do Chelsea, com vários zagueiros parando na expectativa de um apito que nunca veio. Esse lapso momentâneo permitiu que os visitantes capitalizassem impiedosamente, conquistando um ponto que não só prejudicou as aspirações do Chelsea na Liga dos Campeões, mas também deixou seu técnico furioso na linha lateral.
“Isso afeta meus jogadores” – Rosenior sobre o incidente
Em declarações aos repórteres na coletiva pós-jogo, Rosenior não escondeu sua frustração com a equipe de arbitragem. Ele argumentou que a falta de penalidade pelo toque de mão criou um efeito psicológico que levou diretamente ao gol. No entanto, o técnico do Chelsea foi igualmente crítico com seu próprio time, sugerindo que a reação dos jogadores à injustiça percebida foi pouco profissional e, no fim das contas, custou caro.
“O rapaz cometeu uma falta com a mão. Isso afetou meus jogadores naquele momento. Eles acham que foi falta com a mão, desligam, não tiramos a bola e eles marcam”, explicou Rosenior, claramente agitado com a sequência de eventos.
“Então, por 25 minutos, foram ondas e ondas de ataques. Temos que garantir que cuidemos desses momentos e sejamos profissionais.”
Domínio desperdiçado em um período “ridículo”
O resultado foi particularmente irritante para os anfitriões, dada a sua esmagadora superioridade durante a maior parte da partida. Até aos 66 minutos, o Chelsea tinha controlado totalmente o jogo, limitando o Leeds a algumas jogadas esporádicas, enquanto praticava um dos seus melhores futebol da temporada. O delicado remate de João Pedro abriu o marcador em grande estilo e, quando Cole Palmer converteu a grande penalidade, o jogo parecia decidido.
No entanto, uma falta desajeitada de Moises Caicedo resultou em um pênalti para o Leeds, que Lukas Nmecha converteu para dar uma chance aos visitantes. Esse erro provocou um colapso repentino e inexplicável. O empate veio momentos depois, o que significa que o Chelsea desperdiçou dois pontos, apesar de o Leeds ter mal ameaçado o gol nos outros 85 minutos da partida.
“O ridículo para nós é que eles conseguiram marcar dois gols em um período de cinco minutos, quando nos outros 90 minutos da partida fomos de longe o melhor time”, lamentou Rosenior.
“Moises Caicedo é um jogador magnífico, ele tem sido o melhor para mim. Tomamos uma decisão errada. Na verdade, como a jogada chegou até lá também. Tomamos algumas decisões erradas em termos de como pressionamos naquele momento e cometemos um pênalti quando, sinceramente, não me lembro de o Leeds ter chutado ou criado alguma oportunidade no jogo.”
Quatro grandes oportunidades desperdiçadas
Para agravar a situação, o Chelsea desperdiçou uma oportunidade de ouro para vencer o jogo nos acréscimos. Palmer, normalmente o finalizador mais confiável do time, de alguma forma chutou por cima do gol a dois metros da linha, após receber um passe perfeito de Caicedo. Foi uma falha que deixou os torcedores com a cabeça entre as mãos e resumiu uma noite de frustração.
“É um golpe duro de engolir”, admitiu Rosenior. “Parte do nosso futebol com a posse de bola, nossa pressão e nossa energia foram tudo o que eu queria ver. Isso torna ainda mais difícil de engolir o fato de não termos vencido o jogo.”
O empate é uma oportunidade perdida significativa. Com o United também perdendo pontos no empate em 1 a 1 com o West Ham, uma vitória teria feito o Chelsea ultrapassar os Red Devils e assumir a quarta posição. Em vez disso, eles permanecem em quinto lugar, um ponto atrás de seus rivais, sabendo que deixaram uma grande chance escapar por causa de cinco minutos de loucura.
