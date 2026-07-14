Ismail Elfath, o “amuleto da sorte” de Lionel Messi, foi designado para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina

A atenção agora se concentra no extraordinário presságio que Elfath representa para a Argentina, já que Messi ostenta um histórico impecável de 100% de vitórias em cinco partidas apitadas pelo duas vezes eleito “Árbitro do Ano” da MLS. Essa sequência inclui, como é sabido, a dramática conquista do Inter Miami na final da Leagues Cup de 2023.

Além disso, o árbitro traz para o confronto um histórico de torneios de alto nível, tendo atuado na Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde atuou como quarto árbitro durante a final entre Argentina e França.