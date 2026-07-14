Getty Images Sport
Traduzido por
Ismail Elfath, o “amuleto da sorte” de Lionel Messi, foi designado para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina
Árbitro americano apitou a semifinal
Elfath foi designado para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, marcada para acontecer em Atlanta na noite de quarta-feira. O árbitro americano será auxiliado pelos compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins, enquanto o italiano Maurizio Mariani atuará como quarto árbitro. Essa nomeação acaba automaticamente com qualquer esperança da dupla de árbitros ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor, juntamente com o argentino Facundo Tello, de apitar a final, devido às rígidas normas da FIFA relativas a conflitos de interesse.
- Getty Images Sport
O fator “amuleto da sorte” de Messi
A atenção agora se concentra no extraordinário presságio que Elfath representa para a Argentina, já que Messi ostenta um histórico impecável de 100% de vitórias em cinco partidas apitadas pelo duas vezes eleito “Árbitro do Ano” da MLS. Essa sequência inclui, como é sabido, a dramática conquista do Inter Miami na final da Leagues Cup de 2023.
Além disso, o árbitro traz para o confronto um histórico de torneios de alto nível, tendo atuado na Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde atuou como quarto árbitro durante a final entre Argentina e França.
Elfath supera os desafios da carreira
Essa importante designação representa um marco notável para Elfath, que esteve perto de se aposentar após uma grave lesão no joelho durante a Copa América de 2024, que exigiu duas cirurgias e o deixou afastado dos gramados por mais de um ano. Essa resiliência foi forjada desde cedo, quando ele emigrou de Casablanca para o Texas aos 18 anos, com apenas US$ 200 no bolso, após ganhar na loteria de vistos de diversidade do governo dos EUA. O ex-atacante do Austin Lightning passou a atuar como árbitro em tempo integral em 2011, após ficar frustrado com o nível da arbitragem local, segundoo Telegraph.
- AFP
Um confronto de alta tensão está por vir
Esta semifinal de grande repercussão promete ser um confronto altamente tenso, dada a rivalidade histórica e política profundamente enraizada entre as duas nações do futebol. Elfath precisará manter controle absoluto sobre o jogo, já que, até o momento, distribuiu oito cartões amarelos e um cartão vermelho direto durante o torneio. Sua condução deste confronto servirá como o teste decisivo antes que os dirigentes da FIFA definam a lista de árbitros para a próxima final da Copa do Mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.