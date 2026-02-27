Getty Images Sport
Traduzido por
“Irrelevante” – Eddie Howe responde irritado aos rumores que ligam Anthony Gordon a uma transferência para o Arsenal
- AFP
Gordon é pretendido pelo Liverpool, Arsenal e Manchester United
O Arsenal, líder da Premier League, também demonstrou interesse no ala do Magpies, enquanto o Manchester United parece estar de olho em Gordon. O jogador de 25 anos, que recentemente marcou quatro gols na vitória do Newcastle sobre o Qarabag nas eliminatórias da Liga dos Campeões, assinou uma extensão de contrato de longo prazo com o Newcastle em outubro de 2024 e ainda tem quatro anos restantes nesse contrato.
Isso não impediu que os rivais do Newcastle manifestassem seu interesse em Gordon, apesar de uma temporada abaixo da média em frente ao gol. De fato, Gordon tem apenas três gols e duas assistências em 21 partidas da liga na campanha 2025-26.
Antes do confronto do Newcastle com o Everton neste fim de semana, Howe foi questionado sobre as especulações em torno do futuro de Gordon no clube, que o ex-técnico do Bournemouth classificou como “irrelevantes”.
Últimos rumores "notícias" para Howe
Howe admitiu que não tem poder para impedir os rumores sobre o futuro de Gordon no clube, mas que o jogador não será afetado pelas especulações sobre uma saída no verão. Em declarações na sexta-feira, Howe disse: “Não sei se há muito que eu possa fazer a esse respeito. Não vi a notícia, então é novidade para mim. Mas estamos no meio da temporada, estamos no meio de alguns dos jogos mais importantes da carreira dele e quem sabe o que vai acontecer internacionalmente com ele no verão também.
Ele não tem tempo para olhar para a esquerda ou para a direita, ele precisa estar totalmente focado no que está à sua frente e no próximo jogo, tentando ser o melhor possível.
"Fiquei muito impressionado com ele nas últimas semanas, acho que ele está em um bom momento. Jogando na posição central, acho que ele tem se saído muito bem e queremos que ele continue nessa boa forma."
O técnico de 48 anos também foi questionado se os novos rumores sobre uma saída do Newcastle teriam um impacto negativo na forma de Gordon, mas Howe admite que as especulações fazem parte do “território” de ser jogador de futebol.
- Getty Images Sport
A especulação “faz parte do jogo”
Sobre os novos rumores da saída de Gordon e se o ala seria afetado, Howe continuou: “Apenas se ele ler, suponho. Nesta época, há sempre rumores e especulações.
Provavelmente não vejo 90% deles, tenho certeza de que os jogadores provavelmente veem mais do que eu. Mas acho que isso faz parte de ser um jogador de ponta e jogar nesse nível, que sempre haverá especulações.
Acho que você só precisa tirar isso da cabeça e se concentrar no futebol, porque, como sabemos, com nossa agenda, há tantos jogos que não há tempo para distrações. Temos que estar totalmente focados em cada partida.
Acho que isso é realmente irrelevante. O que importa é como os jogadores lidam com isso. Se os jogadores absorvem isso e isso os afeta, então é claro que é negativo. Mas acho que eles se tornarão robustos o suficiente para ignorar isso e se concentrar em jogar.
E acho que essas coisas só ganham destaque quando as janelas estão abertas, e é nesse momento que, na minha opinião, os jogadores devem pensar no futuro, se é que devem pensar. Porque, enquanto isso, tudo o que fazem entre uma coisa e outra afeta o futuro deles. E tudo o que podem fazer é jogar no seu melhor nível, e é isso que eu os encorajo a fazer.”
Newcastle busca melhorar seu fraco desempenho no campeonato
O Newcastle, que enfrentará o Barcelona nas oitavas de final da Ligados Campeões na sexta-feira, tentará ampliar sua impressionante sequência de quatro vitórias nas últimas cinco partidas.
No entanto, Howe conquistou apenas uma vitória nas últimas seis partidas do campeonato, enquanto o time perdeu quatro das últimas cinco partidas da primeira divisão inglesa, após a derrota por 2 a 1 para o Manchester City no último fim de semana.
O Newcastle agora tem dois jogos consecutivos em casa, já que o vencedor da EFL Cup de 2025 recebe o Everton e, em seguida, o Manchester United no St. James' Park nos próximos dias.
Publicidade