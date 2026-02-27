“Irrelevante” – Eddie Howe responde irritado aos rumores que ligam Anthony Gordon a uma transferência para o Arsenal

Howe admitiu que não tem poder para impedir os rumores sobre o futuro de Gordon no clube, mas que o jogador não será afetado pelas especulações sobre uma saída no verão. Em declarações na sexta-feira, Howe disse: “Não sei se há muito que eu possa fazer a esse respeito. Não vi a notícia, então é novidade para mim. Mas estamos no meio da temporada, estamos no meio de alguns dos jogos mais importantes da carreira dele e quem sabe o que vai acontecer internacionalmente com ele no verão também.

Ele não tem tempo para olhar para a esquerda ou para a direita, ele precisa estar totalmente focado no que está à sua frente e no próximo jogo, tentando ser o melhor possível.

"Fiquei muito impressionado com ele nas últimas semanas, acho que ele está em um bom momento. Jogando na posição central, acho que ele tem se saído muito bem e queremos que ele continue nessa boa forma."

O técnico de 48 anos também foi questionado se os novos rumores sobre uma saída do Newcastle teriam um impacto negativo na forma de Gordon, mas Howe admite que as especulações fazem parte do “território” de ser jogador de futebol.