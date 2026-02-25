Goal.com
Pedro Augusto Dias

‘Irmãos’ de amarelo, Mirassol e Bodø/Glimt trocam mensagens de apoio após classificação às oitavas da Champions League

Mirassol e Bodø/Glimt, clubes vestidos de amarelo no Brasil e na Noruega, trocaram mensagens de incentivo após conquistas históricas. O Leão garantiu vaga na Libertadores e se consolida como sensação do futebol brasileiro. O time norueguês avançou às oitavas da Champions League, eliminando gigantes europeus.

    Troca de mensagens entre os clubes

    Mirassol e Bodø/Glimt aproveitaram suas histórias recentes de sucesso para se enviarem mensagens de incentivo. O capitão do Leão, Reinaldo, publicou um vídeo no Instagram desejando boa sorte aos noruegueses: “Passando aqui para desejar uma grande sorte para vocês nesse jogo contra a Inter de Milão. Vamos para cima, estou na torcida, vamos para cima, vamos para a vitória.”

    Em inglês, o técnico Rafael Guanaes também deixou seu recado: “Estou aqui para desejar uma boa sorte para o jogo. Espero que tenham um grande jogo, que desfrutem, e saiam vitoriosos.”

    Do outro lado, o atacante Jens Petter Hauge, em entrevista à TNT Sports, enviou uma mensagem ao clube brasileiro: “Boa sorte. Desejo o melhor para eles, que mostraram que qualquer coisa é possível no futebol. É por isso que amamos esse esporte.”

    Sensações do futebol: Mirassol surpreende no Brasil

    Subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, o Mirassol era considerado um candidato ao rebaixamento. No entanto, o Leão contrariou todas as previsões e terminou a temporada na quarta colocação.

    Com a classificação para a Libertadores de 2026, o clube do interior de São Paulo vive um momento histórico, escrevendo seu nome pela primeira vez na competição internacional mais importante da América. A equipe se consolida como a grande sensação do futebol brasileiro, assim como o Bodø/Glimt se tornou na Europa.

    Bodø/Glimt avança às oitavas da Champions League

    O Bodø/Glimt também vive um momento histórico na Europa. Após as mensagens de apoio, na Champions League, o clube norueguês eliminou a Inter de Milão nos playoffs. Além disso, derrotou o Manchester City, de Pep Guardiola, por 3 a 1, mostrando força contra gigantes do futebol europeu. A equipe segue em busca de resultados surpreendentes e mantém o futebol norueguês em evidência internacional.

