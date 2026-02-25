‘Irmãos’ de amarelo, Mirassol e Bodø/Glimt trocam mensagens de apoio após classificação às oitavas da Champions League

Mirassol e Bodø/Glimt aproveitaram suas histórias recentes de sucesso para se enviarem mensagens de incentivo. O capitão do Leão, Reinaldo, publicou um vídeo no Instagram desejando boa sorte aos noruegueses: “Passando aqui para desejar uma grande sorte para vocês nesse jogo contra a Inter de Milão. Vamos para cima, estou na torcida, vamos para cima, vamos para a vitória.”

Em inglês, o técnico Rafael Guanaes também deixou seu recado: “Estou aqui para desejar uma boa sorte para o jogo. Espero que tenham um grande jogo, que desfrutem, e saiam vitoriosos.”

Do outro lado, o atacante Jens Petter Hauge, em entrevista à TNT Sports, enviou uma mensagem ao clube brasileiro: “Boa sorte. Desejo o melhor para eles, que mostraram que qualquer coisa é possível no futebol. É por isso que amamos esse esporte.”