Irmã de Lionel Messi sofre acidente de carro grave e adia casamento

De Brito falou ao programa americano LAM, lendo mensagens recebidas em seu celular: “A irmã do Messi está bem, fora de perigo, mas eu estava checando as informações com a família porque ela iria se casar em Rosário, na Argentina, no dia 3 de janeiro, e o evento terá de ser suspenso”.

“Ela sofreu queimaduras, que são muito difíceis de tratar, além de deslocamento de vértebras. Já iniciou a reabilitação em Rosário. Perguntei à mãe dela, Celia Cuccittini, porque tinha recebido algumas informações, e ela confirmou que é verdade, mas que Maria Sol está bem. Ela teve duas vértebras fraturadas, além de fraturas no calcanhar e no pulso. O casamento será adiado. Celia contou que ela desmaiou e bateu no muro.”

As versões sobre o acidente ainda são diferentes. Inicialmente, foi informado que Maria teria saído da pista enquanto dirigia uma caminhonete. Depois, com novas atualizações da família, surgiu a informação de que as queimaduras teriam ocorrido após uma queda de moto. Até o momento, nenhuma das versões foi confirmada oficialmente.