Irmã de Lionel Messi sofre acidente de carro grave e adia casamento
Irmã de Messi envolvida em acidente de trânsito
O jornal The Sun divulgou a informação, que ganhou repercussão na Argentina. O jornalista e apresentador Ángel de Brito afirmou ter conversado com a mãe de Messi, que atualizou o estado de saúde da filha.
Segundo os relatos, Maria Sol trafegava por Miami quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro. Ela sofreu fraturas na coluna e queimaduras, sendo necessário atendimento médico imediato.
Atualização sobre lesões e recuperação
De Brito falou ao programa americano LAM, lendo mensagens recebidas em seu celular: “A irmã do Messi está bem, fora de perigo, mas eu estava checando as informações com a família porque ela iria se casar em Rosário, na Argentina, no dia 3 de janeiro, e o evento terá de ser suspenso”.
“Ela sofreu queimaduras, que são muito difíceis de tratar, além de deslocamento de vértebras. Já iniciou a reabilitação em Rosário. Perguntei à mãe dela, Celia Cuccittini, porque tinha recebido algumas informações, e ela confirmou que é verdade, mas que Maria Sol está bem. Ela teve duas vértebras fraturadas, além de fraturas no calcanhar e no pulso. O casamento será adiado. Celia contou que ela desmaiou e bateu no muro.”
As versões sobre o acidente ainda são diferentes. Inicialmente, foi informado que Maria teria saído da pista enquanto dirigia uma caminhonete. Depois, com novas atualizações da família, surgiu a informação de que as queimaduras teriam ocorrido após uma queda de moto. Até o momento, nenhuma das versões foi confirmada oficialmente.
Casamento adiado
Maria Sol é noiva de Julián “Tuli” Arellano, integrante da equipe de apoio do Inter Miami e membro da comissão técnica da categoria sub-19 do clube. O casamento estava marcado para o dia 3 de janeiro, em Rosário.
Messi se casou com Antonela Roccuzzo, sua namorada de infância, na mesma cidade, em 30 de junho de 2017. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, a esposa e os três filhos estavam entre os convidados da cerimônia de Maria Sol.
Ela conheceu Julián ainda jovem, de forma parecida com a história de Messi e Antonela, já que ambos cresceram no mesmo bairro. Maria Sol é estilista e empresária, e sempre se manteve discreta ao longo da carreira icônica do irmão. Ela viveu na Espanha antes de retornar à Argentina para desenvolver projetos profissionais.
- Getty Images Sport
Messi em 2025: títulos na MLS e prêmio de MVP
Messi pode acompanhar de perto a recuperação da irmã, já que encerrou mais uma temporada nos Estados Unidos. Em 2025, foi decisivo na conquista histórica do título da MLS Cup pelo Inter Miami.
O argentino também terminou como artilheiro da liga e se tornou o primeiro jogador a conquistar o prêmio de MVP da MLS em temporadas consecutivas. Ele seguirá defendendo o clube nas próximas temporadas após renovar contrato por três anos, válido até 2028.