+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Jobe's Dortmund struggles.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Intromissões familiares, erro grave em clássico e sombra do irmão: Jobe Bellingham sofre para deslanchar no Borussia Dortmund

"Conhecemos Jobe [Bellingham] há vários anos e, claro, acompanhamos de perto seu progresso. Ele deu mais um grande passo em seu desenvolvimento no último ano e, mesmo com apenas 19 anos, já se tornou um verdadeiro líder", disse o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, após a transferência de Bellingham do Sunderland por 28 milhões de libras (R$ 203 milhões) em junho. "Sua presença imponente no meio-campo é notável e ele fortalecerá nossa equipe em diversos sistemas táticos."

Kehl acrescentou: "Ele está determinado a trilhar seu próprio caminho no Borussia Dortmund e deixar sua marca na nossa forma de jogar, e estamos confiantes de que ele fará exatamente isso."

Essa frase final foi uma clara referência ao fato de Jobe estar seguindo os passos de seu irmão mais velho, Jude, que se tornou um herói durante sua passagem de três anos pelo Signal Iduna Park, entre 2020 e 2023, registrando 59 participações em gols em 132 partidas e conquistando a medalha de campeão da Copa da Alemanha, antes de concretizar uma transferência bombástica para o Real Madrid por uma quantia de nove dígitos. 

Jobe mudou-se para a Alemanha dois anos antes de Jude, e por isso tinha mais experiência no futebol profissional. Ele foi um jogador fundamental no Sunderland durante duas temporadas completas e, sem dúvida, o destaque na campanha vitoriosa de acesso à Premier League em 2024/25.

Mas Jobe ainda não conseguiu sair da sombra de Jude no Dortmund. As qualidades de liderança mencionadas por Kehl ainda não se manifestaram, e ele também não deixou nenhuma marca significativa no estilo de jogo da equipe. Na verdade, na maioria das semanas, ele fica no banco, esperando que o técnico Niko Kovac lhe dê uma oportunidade.

O jogador de 20 anos só foi titular em 11 jogos pelo Dortmund até o momento, e suas três assistências em 25 partidas no total representam um retorno irrisório para o investimento inicial do clube. Enquanto a carreira de Jude decolou na Alemanha, o desenvolvimento de Jobe parece ter parado bruscamente. A questão é: o que deu tão errado?

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Jobe Bellingham Jude BellinghamGetty

    Batalha dos Bellinghams cancelada

    Jobe teve um início promissor no Dortmund após se juntar ao elenco nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes, e fez uma bela estreia em sua primeira partida como titular pelo clube no confronto da fase de grupos contra o Mamelodi Sundowns marcando um gol, acertando um belo voleio rasteiro, antes de dar uma assistência contra o Ulsan na terceira rodada.

    O Dortmund se classificou para as oitavas de final como líder do Grupo F, garantindo um confronto com o Monterrey, da Liga MX. Dois gols de Serhou Guirassy deram a vitória ao BVB por 2 a 1, mas foi uma tarde para esquecer para Bellingham, que recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo e foi substituído por Kovac aos 55 minutos.

    Essa foi a segunda advertência dele no torneio, e por isso Jobe foi suspenso para o jogo das quartas de final do Dortmund: um confronto de gala contra o Real Madrid de Jude.

    "Acho que todos vimos que ele ficou muito desapontado", disse Kovac após o jogo. "Acho que ele não sabia exatamente que o segundo cartão amarelo resulta em suspensão no intervalo. Ele ficou um pouco surpreso."

    Foi uma cruel ironia do destino para Jobe, mas o técnico do Dortmund também ofereceu algumas palavras de conforto: "Ele é jovem. O irmão dele também é jovem, então estou convencido de que eles vão se enfrentar, talvez na próxima temporada na Liga dos Campeões, e depois no futuro. O futuro é deles." 

    Na ausência de Jobe, o Borussia sofreu uma derrota por 3 a 2 contra o Real Madrid , com Jude entre os destaques da partida, enquanto os gigantes espanhóis dominaram o meio-campo.

    Veja os jogos da BundesligaAssine já! 

    • Publicidade
  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025-26Getty

    Interferência prejudicial

    Bellingham se recuperou rapidamente daquela decepção, impressionando nos jogos de pré-temporada contra Sportfreunde Siegen, Lille e Juventus. Isso lhe garantiu uma vaga na escalação de Kovac para a estreia do Dortmund na Bundesliga 2025/26, fora de casa contra o St. Pauli, mas ele voltou à realidade com um empate caótico de 3 a 3 entre as duas equipes 

    Apesar do Borussia ter ido para o intervalo vencendo por 1 a 0, Kovac substituiu Bellingham, que teve apenas 28 toques na bola em uma atuação apagada no primeiro tempo. Os visitantes chegaram a abrir 3 a 1, mas desmoronaram após a expulsão de Filippo Mané aos 85 minutos e, no fim, tiveram que se contentar com um ponto.

    O final frenético não agradou o pai de Bellingham, Mark, que supostamente invadiu o túnel dos jogadores para confrontar Kehl após o apito final. Ele estava furioso com a substituição precoce do filho e expressou suas preocupações sobre as decisões táticas de Kovac em um desabafo explosivo que só serviu para aumentar a pressão sobre Bellingham.

    O clube minimizou publicamente qualquer tensão, mas o jornal Sport BILD noticiou que Kehl contatou Bellingham Sr. por telefone e o advertiu de que qualquer repetição do incidente não seria tolerada . Ao ser questionado sobre o assunto por repórteres, Kehl declarou: "Estamos todos desapontados com o resultado de ontem. E, ainda assim, a área de jogo do nosso clube permanece reservada para jogadores, treinadores e dirigentes, não para familiares e assessores. Isso não acontecerá novamente. Deixamos isso claro para todos os envolvidos."

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    No banco

    Bellingham foi titular novamente no segundo jogo do Dortmund contra o Union Berlin e fez uma exibição corajosa após sofrer uma lesão feia no início da partida. Ele ficou coberto de sangue depois de se chocar com o craque do Union, Andrej Ilic, numa disputa de bola, e continuou jogando com um enorme curativo acima da sobrancelha direita.

    O Dortmund venceu com facilidade por 3 a 0 e a atuação defensiva de Bellingham foi fundamental para que a equipe não sofresse gols, já que ele venceu sete duelos. No entanto, ele foi o primeiro a ser substituído, pois Kovac não ficou satisfeito com o desempenho do jogador formado na base do Birmingham City.

    "Ele precisa ficar atrás dos atacantes adversários. Não adianta se ele recuar muito e ficarmos com quatro contra dois na construção de jogo", disse o técnico do Dortmund. "Jobe vem da Championship, onde o ritmo é diferente – ele ainda precisa se adaptar." 

    Kovac então relegou Bellingham ao banco de reservas para a partida contra o Heidenheim, que o Dortmund venceu por 2 a 0. Três dias depois, ele teve apenas uma participação discreta no final do jogo, na estreia do BVB na Liga dos Campeões, em um emocionante empate por 4 a 4 contra a Juventus, e Kovac foi obrigado a responder perguntas sobre o papel do jogador.

    "Há muita competição e qualidade na equipe", disse ele. "Eu sei do que ele é capaz. Ele tem 19 anos e é novo por aqui. Então, não precisamos escrever nada que seja totalmente irrelevante. O essencial é que joguemos bem como um time; todos fazem parte disso."

  • Jobe BellinghamGetty Images

    Falha no clássico e expulsão infeliz

    Bellingham passou o resto de 2025 lutando para aproveitar ao máximo as oportunidades limitadas. Ele foi titular em apenas mais seis jogos, com apenas três dessas partidas sendo na Bundesliga. A Liga dos Campeões ofereceu uma espécie de alívio, com a atuação mais completa de Bellingham pelo Borussia até o momento sendo a vitória por 4 a 2 sobre o Copenhague em 21 de outubro, na qual ele deu duas assistências, mas os momentos ruins superaram os bons.

    De fato, três dias antes, a primeira experiência de Bellingham no clássico terminou em vexame. O Dortmund empatava em 1 a 1 com o líder isolado do campeonato, Bayern de Munique, na Allianz Arena, quando o jogador da seleção sub-21 da Inglaterra entrou em campo aos 73 minutos, mas a partida escapou de suas mãos momentos depois.

    Luis Diaz avançou até a linha de fundo após receber um passe longo e brilhante de Harry Kane pela esquerda, cruzando a bola para a área. Bellingham chegou primeiro, mas perdeu o equilíbrio ao tentar dominar a bola e demorou demais para se reposicionar, permitindo que Michael Olise interceptasse o passe e desviasse a bola para o fundo da rede.

    Após a derrota de sua equipe por 2 a 1, Kovac defendeu Bellingham, dizendo que "foi uma façanha artística por si só ele não ter marcado um gol contra". O jogador também recebeu elogios de Kane, que o descreveu como um "bom jogador com muito potencial" em uma "situação difícil". Mas nada disso teria servido de consolo, já que Bellingham parecia completamente sem confiança.

    Ele precisava de uma oportunidade para reverter a situação, e por um breve momento no início de dezembro, pareceu que ela poderia surgir. Bellingham jogou os 90 minutos completos no empate de 2 a 2 do Dortmund com o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões e manteve sua posição para a partida contra o Freiburg. Mas qualquer esperança que ele tivesse de garantir uma vaga no time titular foi frustrada quando ele foi expulso aos oito minutos do segundo tempo por uma falta como último homem em Philipp Treu.

    O Dortmund só conseguiu um empate em 1 a 1 com 10 jogadores, e Bellingham foi punido com uma suspensão de dois jogos . Foi uma punição severa, considerando que o goleiro Gregor Kobel foi o verdadeiro culpado ao errar o passe para Bellingham, mas isso resumiu o início da trajetória do meio-campista no Dortmund: muito esforço, mas absolutamente nenhuma sorte.

  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025Getty Images

    Não é tão bom quanto Jude"

    Foi sugerido que as ações do pai de Bellingham levaram à redução do seu tempo de jogo, mas não é preciso ir muito fundo para descobrir os verdadeiros motivos. Em sua estreia na Bundesliga, Bellingham jogou como o único camisa 10, atrás dos atacantes Karim Adeyemi e Guirassy, mas Kovac, desde então, tem preferido uma formação 3-4-3 e o relegado a uma posição específica.

    "Acho que seus pontos fortes estão mais na posição de número seis, ele precisa do jogo à sua frente", disse o ex-técnico do Bayern em setembro. Bellingham demonstrou maturidade e comprometimento sempre que entrou em campo, mas teve que aceitar ser a terceira opção na hierarquia do meio-campo.

    Bellingham atuava mais como um meio-campista box-to-box no Sunderland, mas Felix Nmecha tem sido o camisa 8 preferido de Kovac, com Marcel Sabitzer jogando à frente da defesa. Embora Bellingham não tenha problemas em jogar como volante, ele precisa de liberdade para avançar e jogar seu melhor futebol, e não é surpresa que não tenha causado muito impacto, já que a maior parte dos seus minutos vindo do banco foram na posição de volante.

    Também houve constantes sugestões de que Bellingham tem sido prejudicado pelas comparações com seu irmão. Ele certamente pareceu tenso, com a compostura que mostrou em Sunderland dando lugar à hesitação, e alguns críticos tentaram impiedosamente diminuí-lo, incluindo o ex-astro do Bayern e da Alemanha, Dietmar Hamann, que afirmou que Jobe é um "problema" que "não é nem metade do que Jude é".

    Afirmações definitivas como essa são prematuras, e sugerir que Jobe é um fracasso se não alcançar o mesmo nível de Jude é injusto. Jude é um dos melhores jogadores da história recente do Dortmund e da Inglaterra; se Jobe ao menos chegar perto de imitá-lo, já será uma grande conquista, e dificuldades iniciais não significam que ele seja incapaz de se destacar.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    Teste de caráter

    A boa notícia é que Kovac reconhece isso e está preparado para ser paciente. "Minha experiência é que, quando um jogador jovem chega a um novo clube — e isso varia —, pode levar de três a seis meses para se adaptar", disse ele em uma entrevista recente ao The Athletic. "Leva tempo, mas às vezes as pessoas não são justas e esperam um grande desenvolvimento imediato. Ele também vem do exterior, onde o idioma e a cultura são diferentes, e seu irmão também estava aqui, então há essa pressão extra sobre ele."

    Kovac acrescentou sobre a atitude e a obsessão de Bellingham pelo futebol: "Como pessoa, ele é maravilhoso. É um cara culto e humilde, que quer trabalhar duro e melhorar a cada dia, seja assistindo a vídeos ou treinando. É exatamente o que um treinador quer. Às vezes, preciso pará-lo e lembrá-lo de que jogamos duas partidas por semana."

    "Mas eu gosto muito disso. Não só por como o ajuda, mas também porque motiva outros jogadores. Às vezes, digo a ele que não deveria viver e respirar futebol, porque você precisa de outras coisas na vida para manter a mente livre, mas tudo tem sido muito positivo. Ele está progredindo o tempo todo e com certeza terá uma ótima carreira. Estou muito feliz com ele. Ele é um cara excepcional e um jogador muito bom."

    Os últimos meses foram um teste brutal para o caráter de Bellingham, mas ele continua firme e forte, e agora pode ser recompensado. Pascal Gross foi vendido de volta ao Brighton no início da janela de transferências de janeiro, e Sabitzer sofreu uma lesão na panturrilha. Como resultado, Bellingham jogou todos os minutos da vitória do Dortmund por 3 a 2 em casa contra o St. Pauli no sábado, e espera-se que seja titular novamente quando o time enfrentar o Tottenham na Liga dos Campeões na terça-feira. Uma boa atuação no norte de Londres pode colocar Bellingham de volta em uma trajetória ascendente, talvez até reacendendo as conversas sobre sua primeira convocação para a seleção principal.

    "Jogar com meu irmão pela Inglaterra seria o maior sonho da minha vida. Nada se compararia a isso", disse Jude no podcast Out of the Floodlights em 2024. Isso ainda parece distante, mas Jobe tem a oportunidade. É apenas uma questão de saber se ele abraçará os holofotes ou se intimidará sob eles.

Liga dos Campeões
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
0