Intromissões familiares, erro grave em clássico e sombra do irmão: Jobe Bellingham sofre para deslanchar no Borussia Dortmund

Kehl acrescentou: "Ele está determinado a trilhar seu próprio caminho no Borussia Dortmund e deixar sua marca na nossa forma de jogar, e estamos confiantes de que ele fará exatamente isso."

Essa frase final foi uma clara referência ao fato de Jobe estar seguindo os passos de seu irmão mais velho, Jude, que se tornou um herói durante sua passagem de três anos pelo Signal Iduna Park, entre 2020 e 2023, registrando 59 participações em gols em 132 partidas e conquistando a medalha de campeão da Copa da Alemanha, antes de concretizar uma transferência bombástica para o Real Madrid por uma quantia de nove dígitos.

Jobe mudou-se para a Alemanha dois anos antes de Jude, e por isso tinha mais experiência no futebol profissional. Ele foi um jogador fundamental no Sunderland durante duas temporadas completas e, sem dúvida, o destaque na campanha vitoriosa de acesso à Premier League em 2024/25.

Mas Jobe ainda não conseguiu sair da sombra de Jude no Dortmund. As qualidades de liderança mencionadas por Kehl ainda não se manifestaram, e ele também não deixou nenhuma marca significativa no estilo de jogo da equipe. Na verdade, na maioria das semanas, ele fica no banco, esperando que o técnico Niko Kovac lhe dê uma oportunidade.

O jogador de 20 anos só foi titular em 11 jogos pelo Dortmund até o momento, e suas três assistências em 25 partidas no total representam um retorno irrisório para o investimento inicial do clube. Enquanto a carreira de Jude decolou na Alemanha, o desenvolvimento de Jobe parece ter parado bruscamente. A questão é: o que deu tão errado?