O futuro do senegalês Édouard Mendy no Al-Ahli, da Arábia Saudita, gerou uma onda de polêmica nos últimos dias, depois que o experiente goleiro entrou no centro das notícias que falam sobre a existência de um desejo de afastá-lo do elenco do clube durante a atual janela de transferências de verão, apesar de o jogador ainda estar vinculado por contrato ao clube.
A história não parou apenas na existência de interesse na saída do goleiro, mas se ligou a relatos que falam sobre divergências internas e a forma como Mendy lidou com alguns assuntos específicos da equipe, o que fez com que seu nome estivesse fortemente presente nos bastidores do Al-Ahli e abriu a porta para diversos questionamentos sobre a verdade do que acontece dentro do clube.