Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Intromete-se em questões técnicas: qual a verdade sobre a expulsão de Mendy do Al-Ahli da Arábia Saudita?

E. Mendy
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Arábia Saudita

A estrela senegalesa, uma lenda dentro da fortaleza dos títulos

O futuro do senegalês Édouard Mendy no Al-Ahli, da Arábia Saudita, gerou uma onda de polêmica nos últimos dias, depois que o experiente goleiro entrou no centro das notícias que falam sobre a existência de um desejo de afastá-lo do elenco do clube durante a atual janela de transferências de verão, apesar de o jogador ainda estar vinculado por contrato ao clube.

A história não parou apenas na existência de interesse na saída do goleiro, mas se ligou a relatos que falam sobre divergências internas e a forma como Mendy lidou com alguns assuntos específicos da equipe, o que fez com que seu nome estivesse fortemente presente nos bastidores do Al-Ahli e abriu a porta para diversos questionamentos sobre a verdade do que acontece dentro do clube.

  • Acusações de interferência nas questões técnicas

    A versão mais impactante aponta que Roi Pedro, diretor esportivo do Al Ahly, deseja a saída de Mendy, por acreditar que o goleiro interfere em questões técnicas que ultrapassam seu papel como jogador dentro do time.

    Leia também: Como o mercado saudita interfere na negociação de Rodri com o Barcelona?

    Segundo o que se comenta, a situação de Mendy não estaria ligada ao seu desempenho dentro de campo, mas sim à forma como lida com alguns assuntos internos do time, o que abriu espaço para a discussão sobre a possibilidade de encerrar sua passagem pelo Al Ahly apesar de seu contrato ainda estar em vigor.

    Mas essa versão permanece no âmbito dos relatos que circulam, especialmente porque até o momento não foi emitido nenhum posicionamento oficial do Al Ahly ou de Mendy que confirme a existência de um desentendimento direto entre as partes.

    • Publicidade
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ação de Mendy provoca polêmica

    Em contrapartida, Mendy conversou com alguns dos jogadores mais experientes e com maior liderança no vestiário do Al-Ahli sobre as necessidades da equipe durante a janela de transferências de verão.

    As movimentações do goleiro ocorreram no contexto da discussão sobre as necessidades da equipe, especialmente na posição do meio-campo, uma vez que vários jogadores pediram à diretoria a contratação de um novo jogador estrangeiro capaz de reforçar essa posição após a saída de Franck Kessié.

    Foi a partir daí que começou a polêmica sobre se a movimentação de Mendy foi apenas uma conversa normal entre os jogadores da equipe e um líder dentro do vestiário, ou se ele de fato ultrapassou os limites permitidos a um jogador — ponto que se tornou o centro das discussões sobre o seu futuro.

  • O Ahly encerra a polêmica

    Por outro lado, surgiu uma versão completamente diferente do jornal saudita "Okaz", que garantiu que Edouard Mendy representa uma linha vermelha dentro do Al-Ahli e que o goleiro segue no time até 2030.

    Essa versão contradiz claramente as notícias que falam sobre o desejo da diretoria de se desfazer do goleiro, e concede a Mendy uma maior dose de estabilidade antes do início da nova temporada.



    E entre uma versão que fala sobre desentendimentos por conta de interferência em questões técnicas, e outra que garante que o goleiro segue até 2030, a situação de Mendy permanece incerta até o momento, especialmente diante da ausência de qualquer comentário oficial do Al-Ahli ou do jogador para encerrar a polêmica e pôr fim às especulações sobre o futuro de um dos elementos mais importantes do time.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL