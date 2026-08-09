A versão mais impactante aponta que Roi Pedro, diretor esportivo do Al Ahly, deseja a saída de Mendy, por acreditar que o goleiro interfere em questões técnicas que ultrapassam seu papel como jogador dentro do time.

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Segundo o que se comenta, a situação de Mendy não estaria ligada ao seu desempenho dentro de campo, mas sim à forma como lida com alguns assuntos internos do time, o que abriu espaço para a discussão sobre a possibilidade de encerrar sua passagem pelo Al Ahly apesar de seu contrato ainda estar em vigor.

Mas essa versão permanece no âmbito dos relatos que circulam, especialmente porque até o momento não foi emitido nenhum posicionamento oficial do Al Ahly ou de Mendy que confirme a existência de um desentendimento direto entre as partes.