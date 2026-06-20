Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Interpretação ilógica... Árbitro da partida contra o Marrocos quebra o silêncio sobre o pênalti da Escócia

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
J. McGinn
I. Diop
Scotland
Marrocos

O confronto entre Marrocos e a Escócia, que terminou com a vitória dos Leões do Atlas por 1 a 0 na Copa do Mundo, gerou grande polêmica em torno da arbitragem.

John McGinn reclamou que fosse marcado um pênalti a seu favor após ter caído dentro da área dos Leões do Atlas, mas o árbitro uzbeque Ilgiz Tantashov não marcou nada.

Stephen McGinn, irmão do meio-campista escocês John McGinn, revelou a justificativa do árbitro de campo para não marcar o pênalti.

O site da BBC divulgou as declarações de Stephen ao programa “Sportsound”, da Rádio BBC Escócia, nas quais ele disse: “O árbitro explicou a John McGinn, em campo, que não marcou a falta porque a bola estava prestes a sair do campo durante a intervenção do marroquino Naïl El Ainaoui”.

Stephen comentou, indignado: “Desde quando a bola sair do campo é motivo para não marcar uma falta dentro da grande área? Essa justificativa carece totalmente de lógica”.

E continuou: “No primeiro momento, achei que fosse pênalti, mas depois do replay na TV tive 100% de certeza de que a decisão estava correta.”

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Pedido de expulsão do zagueiro marroquino Issa Diop

    A partida também contou com outro pedido de pênalti por parte dos escoceses, feito por Scott McTominay após um contato com Al-Aynawi; no entanto, os analistas concordaram que a jogada de McGinn foi a mais clara.

    Nesse contexto, o ex-jogador escocês e atual técnico do Kilmarnock, Neil McCann, concordou com essa análise, afirmando: “No caso de McTominay, a primeira reação sugere que ele tentou simular para obter uma falta; já no caso de McGinn, foi um pênalti merecido”.

    E continuou: “McGinn é inteligente e tentou proteger a bola com a postura do corpo para absorver o contato; embora a falta não tenha sido violenta, o contato foi suficiente para derrubá-lo”.

    A polêmica não se limitou aos pênaltis, mas se estendeu à exigência de expulsão do zagueiro marroquino Issa Diop após sua entrada no atacante Chi Adams, impedindo-o de uma chance clara de gol por ser o “último zagueiro”.

    Neil McCann explicou: “Essa é um cartão vermelho totalmente claro; Diop não jogou na bola, mas derrubou o atacante, e não havia nenhum outro zagueiro para cobrir. Não acredito que a sala de VAR não tenha chamado o árbitro para revisar a jogada”.

    • Publicidade
Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Brasil crest
Brasil
BRA
Copa do Mundo
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI