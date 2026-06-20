Interpretação ilógica... Árbitro da partida contra o Marrocos quebra o silêncio sobre o pênalti da Escócia

O confronto entre Marrocos e a Escócia, que terminou com a vitória dos Leões do Atlas por 1 a 0 na Copa do Mundo, gerou grande polêmica em torno da arbitragem.

John McGinn reclamou que fosse marcado um pênalti a seu favor após ter caído dentro da área dos Leões do Atlas, mas o árbitro uzbeque Ilgiz Tantashov não marcou nada.

Stephen McGinn, irmão do meio-campista escocês John McGinn, revelou a justificativa do árbitro de campo para não marcar o pênalti.

O site da BBC divulgou as declarações de Stephen ao programa “Sportsound”, da Rádio BBC Escócia, nas quais ele disse: “O árbitro explicou a John McGinn, em campo, que não marcou a falta porque a bola estava prestes a sair do campo durante a intervenção do marroquino Naïl El Ainaoui”.

Stephen comentou, indignado: “Desde quando a bola sair do campo é motivo para não marcar uma falta dentro da grande área? Essa justificativa carece totalmente de lógica”.

E continuou: “No primeiro momento, achei que fosse pênalti, mas depois do replay na TV tive 100% de certeza de que a decisão estava correta.”