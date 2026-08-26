Internacional sofre transfer ban e não poderá contratar por três janelas

O Internacional sofreu um duro golpe fora de campo na última terça-feira (25). A Fifa atualizou a lista de clubes punidos com transfer ban e incluiu o clube gaúcho, que está impedido de registrar novos jogadores. A sanção vale por três janelas de transferências ou até que a dívida que originou o processo seja quitada.
Segundo apuração do ge, a punição está relacionada a uma pendência financeira pela contratação do zagueiro Juninho, realizada junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em fevereiro do ano passado. O débito fez com que a Fifa aplicasse a restrição ao Colorado.