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Gabriel Marin

Internacional sofre transfer ban e não poderá contratar por três janelas

Internacional

Punição da Fifa está relacionada a uma dívida pela contratação do zagueiro Juninho, junto ao Midtjylland, da Dinamarca; clube trabalha para regularizar a pendência

O Internacional sofreu um duro golpe fora de campo na última terça-feira (25). A Fifa atualizou a lista de clubes punidos com transfer ban e incluiu o clube gaúcho, que está impedido de registrar novos jogadores. A sanção vale por três janelas de transferências ou até que a dívida que originou o processo seja quitada.

Segundo apuração do ge, a punição está relacionada a uma pendência financeira pela contratação do zagueiro Juninho, realizada junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em fevereiro do ano passado. O débito fez com que a Fifa aplicasse a restrição ao Colorado.

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    Dívida com o Midtjylland motivou punição

    A transferência de Juninho é o motivo do transfer ban imposto pela Fifa. O Internacional não conseguiu cumprir integralmente o compromisso financeiro assumido com o clube dinamarquês e agora terá de buscar uma solução para evitar que a punição se prolongue.

    Em nota oficial, o Inter confirmou que a medida está relacionada à negociação do zagueiro e reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube.

    "O Sport Club Internacional informa que a medida recentemente noticiada está relacionada a uma pendência financeira decorrente da transferência do atleta Juninho, realizada junto ao Midtjylland".

    O Colorado também afirmou que trabalha para encontrar alternativas que permitam a regularização da dívida.

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    Punição vale por três janelas

    O transfer ban impede o Internacional de registrar novos jogadores nas competições oficiais. A restrição se estende por três janelas de transferências, mas pode ser encerrada antes caso o clube quite a dívida que originou a punição.

    Na prática, o Inter fica impedido de realizar novos registros no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF enquanto a sanção estiver vigente.

    A atual janela brasileira permanece aberta até 11 de setembro. Por isso, a punição afeta diretamente os planos do clube para o restante do período de contratações.

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    Inter já fez cinco contratações na janela

    Antes da confirmação da punição, o Internacional havia se movimentado no mercado e contratado cinco jogadores nesta janela.

    Chegaram ao Beira-Rio o zagueiro chileno Maripán, o goleiro Matheus Cunha, o meia Calebe, o atacante sueco Eliasson e o centroavante paraguaio Sanabria.

    Com o transfer ban, o clube não poderá registrar novos reforços enquanto a punição estiver ativa. A situação aumenta a importância de uma eventual regularização da pendência com o Midtjylland.

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    Clube tem outros débitos recentes

    A dívida com o clube dinamarquês não é a única pendência financeira recente envolvendo o Internacional. O clube gaúcho também possui débitos relacionados às contratações de Carbonero, junto ao Racing, e de Benjamin Arhin, adquirido do Dansoman Wise, de Gana.

    No caso de Arhin, o clube ganês já havia acionado a Fifa para cobrar a dívida. Apesar disso, a apuração do ge aponta que esse débito não foi responsável pelo transfer ban aplicado agora ao Internacional.

    A punição, portanto, está diretamente ligada à negociação de Juninho com o Midtjylland.

  • Inter já temia punição da Fifa

    A possibilidade de o Internacional sofrer uma punição da Fifa já vinha sendo acompanhada pelo clube. O ge havia informado, cerca de duas semanas atrás, que os gaúchos temiam a aplicação de um transfer ban por causa de pendências financeiras.

    A confirmação da sanção aumenta a pressão sobre a diretoria colorada para resolver os compromissos em aberto. Enquanto a dívida responsável pela punição não for regularizada, o clube terá restrições para reforçar o elenco.

    Em comunicado, o Inter reconheceu a pendência e atribuiu a dificuldade para o pagamento à situação financeira do clube.

    "Em razão das dificuldades financeiras e das limitações de fluxo de caixa enfrentadas pelo Clube, estamos trabalhando na busca de alternativas para a equalização e regularização da obrigação com a equipe dinamarquesa".

    A prioridade agora é encontrar uma solução para o débito com o Midtjylland e, consequentemente, buscar a retirada da punição. Caso isso não aconteça, o Colorado ficará sujeito à restrição durante três janelas de transferências.

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