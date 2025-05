Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada da competição

O Internacional recebe o Botafogo na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Com nove rodadas restantes para o fim da primeira fase da competição, o Internacional começa a entrar pressionado para os próximos duelos. Mesmo na última posição, com sete pontos — dois a menos que o primeiro time fora da zona de classificação —, a equipe vive um momento delicado: já são oito jogos sem vencer, com sete derrotas e um empate. Suas únicas vitórias aconteceram nas duas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Botafogo também precisa reagir. Fora da zona de classificação para o mata-mata, o time ocupa a 11ª posição, com 13 pontos — dois a menos que o primeiro colocado dentro do G-8.