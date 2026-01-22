Interino do Real Madrid teria descartado usar Trent Alexander-Arnold no time

O Real Madrid pagou uma pequena quantia por um jogador que estava prestes a ficar livre no mercado no fim da temporada passada, a fim de integrá-lo aos seus planos para o Mundial de Clubes da FIFA. Alexander-Arnold estreou-se pelos Blancos nessa competição, com grandes expectativas em torno dele.

O aventureiro de 27 anos estabeleceu uma reputação no Liverpool que o fez quebrar o molde para laterais. Tão confortável avançando e distribuindo assistências quanto é recuando na marcação, o jogador, formado em Anfield, mudou a forma como o jogo moderno funciona.

O Real Madrid estava, compreensivelmente, ansioso para adquirir esse conjunto de habilidades, com Alexander-Arnold cotado para se encaixar perfeitamente em seus planos como mais uma opção de jogo de bola que poderia fornecer munição para os temíveis atacantes Kylian Mbappé e Vinicius Junior.