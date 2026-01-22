Interino do Real Madrid teria descartado usar Trent Alexander-Arnold no time

Considera-se que Alexander-Arnold precisa de um “contexto menos exigente, onde possa recuperar a confiança e a continuidade”. Ele tem consciência de que sua passagem pela capital espanhola foi um “fracasso” e que “continuar no banco por mais um ano só pioraria sua situação”.
Diz-se que seus representantes estão "trabalhando em possíveis destinos para relançar sua carreira", já que o Real Madrid "quer encerrar esse capítulo o mais rápido possível". Alexander-Arnold pode já ter feito sua última partida pelo clube, com Arbeloa se recusando a reavaliar seus planos.
A decisão brutal chegou no pior momento possível para Alexander-Arnold, que havia reconquistado seu espaço na seleção inglesa. Esperava-se que suas qualidades fossem muito úteis para o técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, rumo à Copa do Mundo de 2026. Agora, parece haver poucas chances de ele ser convocado para o torneio.
Especula-se agora sobre um retorno apressado de Alexander-Arnold à Premier League, com a possibilidade de ele voltar ao Liverpool. Ele manchou sua reputação aos olhos de alguns torcedores ao forçar uma saída, mas pode receber a oportunidade de reconstruir sua relação em um ambiente familiar.