Interino do Real Madrid teria descartado usar Trent Alexander-Arnold no time

O que parecia ser um passo definitivo rumo à elite do futebol europeu virou um cenário de incerteza para Trent Alexander-Arnold. Em meio a dificuldades de adaptação e perda de espaço no elenco, o inglês já vê seu futuro no Real Madrid colocado em dúvida

A transferência dos sonhos de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid rapidamente se transformou em um pesadelo, com relatos de que o ex-lateral do Liverpool foi aconselhado a procurar um novo clube. O jogador da seleção inglesa se transferiu para a Espanha em 2025, após o término de seu contrato com o Liverpool, mas tem encontrado dificuldades no Santiago Bernabéu e é considerado dispensável.

  • Transferência dos sonhos: Alexander-Arnold fez pressão para ir ao Real Madrid

    O Real Madrid pagou uma pequena quantia por um jogador que estava prestes a ficar livre no mercado no fim da temporada passada, a fim de integrá-lo aos seus planos para o Mundial de Clubes da FIFA. Alexander-Arnold estreou-se pelos Blancos nessa competição, com grandes expectativas em torno dele.

    O aventureiro de 27 anos estabeleceu uma reputação no Liverpool que o fez quebrar o molde para laterais. Tão confortável avançando e distribuindo assistências quanto é recuando na marcação, o jogador, formado em Anfield, mudou a forma como o jogo moderno funciona. 

    O Real Madrid estava, compreensivelmente, ansioso para adquirir esse conjunto de habilidades, com Alexander-Arnold cotado para se encaixar perfeitamente em seus planos como mais uma opção de jogo de bola que poderia fornecer munição para os temíveis atacantes Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

  • Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Descartado: Real desapontado com Alexander-Arnold

    As coisas não correram como planejado, com os problemas de lesão pouco ajudando Alexander-Arnold. Ele fez apenas 11 jogos pelo Real Madrid nesta temporada, sendo o mais recente em 3 de dezembro.

    Segundo o jornal El Nacional, a situação em Madri chegou a um "ponto crítico". O técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, teria informado Alexander-Arnold que "ele não faz parte dos planos da equipe". 

    Alega-se que a “fragilidade defensiva de Alexander-Arnold foi exposta enquanto ofensivamente ele “não proporcionou o desequilíbrio ou a precisão esperada”. A comissão técnica do Bernabéu acredita que o inglês "nunca se adaptou completamente”, apesar de ter ao seu lado o compatriota e amigo próximo Jude Bellingham.

  • Afastado: Arbeloa não vai escalar Alexander-Arnold

    Alexander-Arnold é acusado de se tornar “previsível” em ambos os lados do campo, com o Real Madrid pronto para encerrar seu experimento. O ex-técnico e também ex-estrela do Liverpool, Xabi Alonso, havia sugerido que o enérgico lateral teria tempo para se adaptar.

    Ele disse: “Trent é um jogador de alto nível e precisamos dele. É o primeiro ano dele e esse período de adaptação é normal. Ele também é muito exigente consigo mesmo e temos que apoiá-lo durante essa mudança significativa.”

    Alonso foi demitido do cargo de treinador e Alexander-Arnold pode seguir o mesmo caminho em breve. Isso porque, segundo o jornal El Nacional, “o clube entende que sua permanência não faz sentido e que prolongar a situação só prejudicaria o jogador e a própria equipe”. Alega-se que a venda do jogador será concretizada no fim da temporada.

    Diz-se que Arbeloa comunicou essa posição a Alexander-Arnold em uma "conversa franca". Nessas conversas, ficou claro que "para o seu próprio bem, ele deve buscar uma saída na próxima janela". O atual técnico do Real Madrid afirmou que Alexander-Arnold não terá oportunidades de jogar sob seu comando. Ressalta-se que essa não é uma "decisão disciplinar, mas puramente esportiva".

  • Trent Alexander Arnold Liverpool 2025Getty Images

    O que vem a seguir para Alexander-Arnold? Retorno ao Liverpool especulado

    Considera-se que Alexander-Arnold precisa de um “contexto menos exigente, onde possa recuperar a confiança e a continuidade”. Ele tem consciência de que sua passagem pela capital espanhola foi um “fracasso” e que “continuar no banco por mais um ano só pioraria sua situação”.

    Diz-se que seus representantes estão "trabalhando em possíveis destinos para relançar sua carreira", já que o Real Madrid "quer encerrar esse capítulo o mais rápido possível". Alexander-Arnold pode já ter feito sua última partida pelo clube, com Arbeloa se recusando a reavaliar seus planos.

    A decisão brutal chegou no pior momento possível para Alexander-Arnold, que havia reconquistado seu espaço na seleção inglesa. Esperava-se que suas qualidades fossem muito úteis para o técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, rumo à Copa do Mundo de 2026. Agora, parece haver poucas chances de ele ser convocado para o torneio.

    Especula-se agora sobre um retorno apressado de Alexander-Arnold à Premier League, com a possibilidade de ele voltar ao Liverpool. Ele manchou sua reputação aos olhos de alguns torcedores ao forçar uma saída, mas pode receber a oportunidade de reconstruir sua relação em um ambiente familiar.

