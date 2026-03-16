Inter x Atalanta: Gervasoni teria promovido o árbitro Manganiello (que foi suspenso junto com Chiffi): nota 7

O pênalti não marcado a favor do Inter por uma falta de Scalvini sobre Frattesi no final da partida empatada em 1 a 1 contra a Atalanta, na tarde de sábado em San Siro, continua sendo motivo de discussão dois dias após o ocorrido.

O árbitro Gianluca Manganiello será suspenso por algumas rodadas do campeonato da Série A, assim como os que estavam na sala VAR de Lissone: Gariglio e Chiffi.

Enquanto isso, no domingo, Gariglio atuou como AVAR na partida entre Como e Roma, e Chiffi (árbitro internacional frequentemente utilizado pela UEFA como VMO – Video Match Official) atuou como VAR na partida entre Lazio e Milan.