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Inter x Atalanta: Gervasoni teria promovido o árbitro Manganiello (que foi suspenso junto com Chiffi): nota 7

A falta não marcada no final da partida que terminou empatada em 1 a 1 no sábado, no San Siro, continua sendo motivo de discussão.

O pênalti não marcado a favor do Inter por uma falta de Scalvini sobre Frattesi no final da partida empatada em 1 a 1 contra a Atalanta, na tarde de sábado em San Siro, continua sendo motivo de discussão dois dias após o ocorrido.

O árbitro Gianluca Manganiello será suspenso por algumas rodadas do campeonato da Série A, assim como os que estavam na sala VAR de Lissone: Gariglio e Chiffi. 

Enquanto isso, no domingo, Gariglio atuou como AVAR na partida entre Como e Roma, e Chiffi (árbitro internacional frequentemente utilizado pela UEFA como VMO – Video Match Official) atuou como VAR na partida entre Lazio e Milan.

  • ARBITRAGEM PROMOVIDA PELA CAN

    O Corriere dello Sport informa que a escolha dos árbitros teria sido promovida por Andrea Gervasoni, vice do designador Gianluca Rocci e membro da CAN (Comissão Nacional de Árbitros): parece que a votação foi mais do que suficiente (cerca de 8,50; digamos que, na escola, seria um 7 no boletim).

    Mais do que irritado, Rocchi parece estar desolado e desanimado.

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