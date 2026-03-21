Inter volta a se interessar por Andrey Santos, do Chelsea: revolução no meio-campo

De vista da próxima temporada, a ideia de Chivu é mudar o sistema de jogo, passando de um meio-campo com três jogadores para uma linha de meio-campo composta por dois jogadores centrais.





Uma função que nenhum dos atuais sete meio-campistas da Inter desempenha naturalmente: de Barella a Zielinski, passando por Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan e Sucic. Entre todos eles, talvez o polonês ex-Napoli seja o único com 100% de certeza de permanecer em Milão, enquanto os outros podem muito bem mudar de ares.





Andrey Santos pode atuar como volante em um meio-campo de três, mas também como meio-campista central, como demonstrou no Chelsea ao lado do equatoriano Moises Caicedo e na seleção brasileira de Carlo Ancelotti, junto com seu compatriota Bruno Guimarães, do Newcastle.





Não é por acaso que o Inter está de olho em outros meio-campistas capazes de atuar na dupla central: o francês Manu Koné, da Roma, e o alemão Leon Goretzka, cujo contrato com o Bayern de Munique expira em junho.





Sem esquecer o sérvio Aleksander Stankovic, que os nerazzurri estão prontos para trazer de volta à Itália, pagando ao Bruges os 23 milhões de euros previstos pelo direito de recompra.







