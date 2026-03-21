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Inter volta a se interessar por Andrey Santos, do Chelsea: revolução no meio-campo

Vicario não é o único alvo dos nerazzurri no mercado da Premier League.

O Inter continua de olho no mercado da Premier League.


Um ano após ter contratado o zagueiro suíço Manuel Akanji (a ser resgatado no final desta temporada por 15 milhões de euros) do Manchester City, o diretor esportivo Piero Ausilio já começou a trabalhar para tentar trazer de volta ao país Guglielmo Vicario (nascido em 1996), que já havia sido alvo de negociações antes de sua transferência do Empoli para o Tottenham por 18,5 milhões de euros no verão de 2023.

O goleiro italiano é o primeiro, mas não o único alvo dos nerazzurri no mercado inglês.


  • INTER E ANDREY SANTOS

    A SportItalia informa que o Inter está de olho em Andrey Santos.


    O meio-campista brasileiro, nascido em 2004, tem contrato até junho de 2030 com o Chelsea, que o comprou por 12,5 milhões de euros do Vasco da Gama em 2023. Após empréstimos ao Nottingham Forest e ao Strasbourg, ele voltou a Londres, onde até agora somou 40 partidas, com 1 gol, 5 assistências e 8 cartões amarelos.


    A diretoria do Inter já havia conversado com seu agente, Giuliano Bertolucci, no ano passado, quando não havia condições para levar adiante a negociação, e agora retomou os contatos para entender se, nesse meio tempo, a situação mudou e se há margem para reabrir as negociações.


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  • REVOLUÇÃO NO MEIO-CAMPO

    De vista da próxima temporada, a ideia de Chivu é mudar o sistema de jogo, passando de um meio-campo com três jogadores para uma linha de meio-campo composta por dois jogadores centrais.


    Uma função que nenhum dos atuais sete meio-campistas da Inter desempenha naturalmente: de Barella a Zielinski, passando por Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan e Sucic. Entre todos eles, talvez o polonês ex-Napoli seja o único com 100% de certeza de permanecer em Milão, enquanto os outros podem muito bem mudar de ares.


    Andrey Santos pode atuar como volante em um meio-campo de três, mas também como meio-campista central, como demonstrou no Chelsea ao lado do equatoriano Moises Caicedo e na seleção brasileira de Carlo Ancelotti, junto com seu compatriota Bruno Guimarães, do Newcastle.


    Não é por acaso que o Inter está de olho em outros meio-campistas capazes de atuar na dupla central: o francês Manu Koné, da Roma, e o alemão Leon Goretzka, cujo contrato com o Bayern de Munique expira em junho.


    Sem esquecer o sérvio Aleksander Stankovic, que os nerazzurri estão prontos para trazer de volta à Itália, pagando ao Bruges os 23 milhões de euros previstos pelo direito de recompra.



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