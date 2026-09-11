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Djed Spence Inter 2026Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter, Spence está de volta: treino com o grupo, já pode ser convocado contra a Udinese?

Mercado da bola
Inter de Milão x Udinese
Inter de Milão
Udinese
Campeonato Italiano

O lateral inglês está finalmente à disposição de Cristian Chivu.

Já faz praticamente um mês desde a chegada a Milão, vinda de Londres, do lateral inglês Djed Spence. O jogador de lado, da seleção inglesa, chegou à Inter depois de uma busca conturbada do clube pelo reforço para a faixa lateral (primeiro o fracasso de Palestra, depois a interrupção dos exames médicos de Khalaili), mas os problemas físicos sentidos durante o Mundial não permitiram que ele ficasse imediatamente à disposição de Cristian Chivu para estas primeiras 4 partidas disputadas entre o Campeonato e a Champions League.


Mas hoje chegam boas notícias de Appiano Gentile: ele já será convocado para o jogo contra a Udinese?


  • COMO ESTÁ SPENCE

    Spence chegou de fato a Milão em 15 de agosto de 2026, com a Inter desembolsando cerca de 35 milhões de euros, bônus incluídos, para comprá-lo do Tottenham. O lateral ex-Genoa, entre outros clubes, porém havia sofrido um problema muscular durante a Copa do Mundo, disputada como protagonista com a Inglaterra (3º lugar final), entre Estados Unidos, México e Canadá, e passou os primeiros dias em Appiano Gentile se tratando e superando os incômodos físicos.

    Na prática, ao longo das últimas duas semanas ele trabalhou apenas separadamente e na academia para retomar o processo de preparação física, que na verdade nunca havia começado durante o verão.

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  • No grupo

    Hoje, porém, chegou da Pinetina a notícia que todos estavam esperando. Segundo o que foi informado pela Sportmediaset, de fato, Spence treinou pela primeira vez no campo, em grupo e com o restante da equipe. Um sinal importante para sua integração ao elenco a exatos quatro dias da partida que verá a Inter enfrentar a Udinese em San Siro e que fechará a 4ª rodada do campeonato.

  • Já convocado?

    Hoje, é complicado pensar que Spence já possa entrar em campo contra a Juventus. Se vier a convocação, será para mantê-lo perto da equipe antes da primeira longa pausa para as seleções. O inglês, de fato, agora terá de começar a aumentar as cargas de trabalho e, na prática, precisará fazer durante a pausa aquela preparação de pré-temporada que não pôde realizar por causa da lesão.

    Assim, é difícil que o ex-Tottenham possa ser considerado entre os convocáveis também para a partida marcada para sábado, 19 de setembro, no Olímpico, contra a Roma, o segundo verdadeiro grande confronto da temporada. O foco, portanto, está voltado para a 5ª rodada do campeonato, na volta da pausa para as seleções, quando a Inter enfrentará em casa, no San Siro, no dia 10 de outubro, o Parma.

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