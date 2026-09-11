Já faz praticamente um mês desde a chegada a Milão, vinda de Londres, do lateral inglês Djed Spence. O jogador de lado, da seleção inglesa, chegou à Inter depois de uma busca conturbada do clube pelo reforço para a faixa lateral (primeiro o fracasso de Palestra, depois a interrupção dos exames médicos de Khalaili), mas os problemas físicos sentidos durante o Mundial não permitiram que ele ficasse imediatamente à disposição de Cristian Chivu para estas primeiras 4 partidas disputadas entre o Campeonato e a Champions League.





Mas hoje chegam boas notícias de Appiano Gentile: ele já será convocado para o jogo contra a Udinese?



