Inter, oficial: Bigica é o novo técnico da Primavera

Emiliano Bigica é o novo técnico da Inter Primavera, conforme informa o site do clube nerazzurro: “O técnico chega ao clube nerazzurro após seis temporadas no comando da Primavera do Sassuolo. Nascido em Bari em 4 de setembro de 1973, Bigica dedicou sua vida ao mundo do futebol: primeiro como jogador, tendo crescido nas categorias de base do time de sua cidade. Em Bari, com apenas 20 anos, conquistou o acesso à Série A como capitão e, no ano seguinte, venceu com a Seleção o Campeonato Europeu Sub-21, também como capitão. Essa liderança o levou a Florença, onde conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, para depois dar continuidade à sua carreira no Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, onde se aposentou em 2007”.