Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Torino FC U19 v ACF Fiorentina U19 - Coppa Italia Primavera FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, oficial: Bigica é o novo técnico da Primavera

Inter de Milão
Mercado da bola
E. Bigica
Inter Primavera

O comunicado do clube nerazzurro

Emiliano Bigica é o novo técnico da Inter Primavera, conforme informa o site do clube nerazzurro: “O técnico chega ao clube nerazzurro após seis temporadas no comando da Primavera do Sassuolo. Nascido em Bari em 4 de setembro de 1973, Bigica dedicou sua vida ao mundo do futebol: primeiro como jogador, tendo crescido nas categorias de base do time de sua cidade. Em Bari, com apenas 20 anos, conquistou o acesso à Série A como capitão e, no ano seguinte, venceu com a Seleção o Campeonato Europeu Sub-21, também como capitão. Essa liderança o levou a Florença, onde conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, para depois dar continuidade à sua carreira no Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, onde se aposentou em 2007”.

  • A nota continua: “A partir daí, começou sua segunda vida, a de técnico. Após as primeiras experiências nas categorias de base e no futebol amador, Bigica foi nomeado técnico dos Allievi Nazionali do Empoli: o primeiro passo de sua trajetória no futebol juvenil, que o levou, posteriormente, ao banco da Fiorentina Primavera no verão de 2017. Em seguida, veio sua experiência mais recente, à frente do Sassuolo, iniciada em agosto de 2020: em seis temporadas no comando do time neroverde, Bigica conquistou um Scudetto da Primavera e uma Supercopa de 2024. Desejamos boa sorte a Emiliano nesta nova e importante aventura com a Primavera nerazzurra”.



    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Karlsruher crest
Karlsruher
KSC
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT