Emiliano Bigica é o novo técnico da Inter Primavera, conforme informa o site do clube nerazzurro: “O técnico chega ao clube nerazzurro após seis temporadas no comando da Primavera do Sassuolo. Nascido em Bari em 4 de setembro de 1973, Bigica dedicou sua vida ao mundo do futebol: primeiro como jogador, tendo crescido nas categorias de base do time de sua cidade. Em Bari, com apenas 20 anos, conquistou o acesso à Série A como capitão e, no ano seguinte, venceu com a Seleção o Campeonato Europeu Sub-21, também como capitão. Essa liderança o levou a Florença, onde conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, para depois dar continuidade à sua carreira no Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, onde se aposentou em 2007”.
Getty Images Sport
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Inter, oficial: Bigica é o novo técnico da Primavera
A nota continua: “A partir daí, começou sua segunda vida, a de técnico. Após as primeiras experiências nas categorias de base e no futebol amador, Bigica foi nomeado técnico dos Allievi Nazionali do Empoli: o primeiro passo de sua trajetória no futebol juvenil, que o levou, posteriormente, ao banco da Fiorentina Primavera no verão de 2017. Em seguida, veio sua experiência mais recente, à frente do Sassuolo, iniciada em agosto de 2020: em seis temporadas no comando do time neroverde, Bigica conquistou um Scudetto da Primavera e uma Supercopa de 2024. Desejamos boa sorte a Emiliano nesta nova e importante aventura com a Primavera nerazzurra”.
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