Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM grafica Kone 16 9Getty Images

Traduzido por

Inter nunca desistiu do sonho de contratar Koné: o que acontecerá no verão

Os nerazzurri continuam tentando contratar o meio-campista francês, mas no verão talvez nem 40 milhões sejam suficientes.

Em que ponto tínhamos ficado? Essa poderia ser a nova abordagem do Inter em relação a Manu Kone, meio-campista da Roma que, em agosto, parecia estar prestes a se transferir para Milão. Depois de terem de engolir a decepção com a negociação de Lookman, na sede do clube, na Viale della Liberazione, decidiram dar passos decisivos em relação ao jogador francês, de quem já haviam obtido o aval. Quando tudo parecia pronto para as assinaturas, o clube giallorosso freou bruscamente antes de cruzar a linha de chegada. A pressão da torcida era forte demais; o ambiente sugeriu adiar tal operação e, depois de Lookman, a Inter viu escapar também a segunda grande contratação do verão. 

  • UM SONHO QUE NUNCA ABANDONEI

    Ao contrário de Lookman, que acabou por assinar com o Atlético de Madrid, a questão de Koné nunca foi definitivamente deixada de lado pela Inter, obviamente porque a consideração pelo jogador é enorme. É por isso que, nos últimos meses, os nerazzurri sempre mantiveram uma porta aberta, na tentativa de permanecerem na disputa com vista ao que acontecerá no próximo verão, quando a Roma poderá se ver na situação de ter que vender. O próprio técnico da Inter, Cristian Chivu, nunca mudou de ideia quanto à utilidade que esse jogador teria no elenco da Inter, que em junho poderá ver a saída de vários jogadores: Mkhitaryan (contrato expirando), Calhanoglu (Galatasaray?), Frattesi e Diouf (ainda no projeto?). 


    • Publicidade

  • AMEAÇA MUNDIAL

    Manu Koné é o tipo de jogador que traz para o setor aqueles elementos que permitiriam avançar para uma nova dimensão. O problema é que, justamente por isso, a Roma o avalia em pelo menos 40 milhões de euros. Uma quantia nada fácil de levantar para os nerazzurri, que no verão terão várias negociações a conduzir. Koné é o que seria necessário para estabelecer bases importantes para um setor que corre o risco de passar por uma grande transformação, mas dificilmente, assim que o mercado se abrir, a Inter terá a chance de chegar à capital com a oferta certa. E depois há a Copa do Mundo, torneio que poderia elevar ainda mais o valor de Koné, atraindo para ele clubes com muito mais poder financeiro do que a Inter. Portanto, além da estima e do interesse contínuo, o caso Koné-Inter, até o momento, deve ser tratado com a devida cautela e com a consciência de que o Inter não terá um caminho fácil para chegar ao jogador.                                             

Liga Europa
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
Campeonato Italiano
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT