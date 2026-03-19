Inter nunca desistiu do sonho de contratar Koné: o que acontecerá no verão

Manu Koné é o tipo de jogador que traz para o setor aqueles elementos que permitiriam avançar para uma nova dimensão. O problema é que, justamente por isso, a Roma o avalia em pelo menos 40 milhões de euros. Uma quantia nada fácil de levantar para os nerazzurri, que no verão terão várias negociações a conduzir. Koné é o que seria necessário para estabelecer bases importantes para um setor que corre o risco de passar por uma grande transformação, mas dificilmente, assim que o mercado se abrir, a Inter terá a chance de chegar à capital com a oferta certa. E depois há a Copa do Mundo, torneio que poderia elevar ainda mais o valor de Koné, atraindo para ele clubes com muito mais poder financeiro do que a Inter. Portanto, além da estima e do interesse contínuo, o caso Koné-Inter, até o momento, deve ser tratado com a devida cautela e com a consciência de que o Inter não terá um caminho fácil para chegar ao jogador.