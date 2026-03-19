Em que ponto tínhamos ficado? Essa poderia ser a nova abordagem do Inter em relação a Manu Kone, meio-campista da Roma que, em agosto, parecia estar prestes a se transferir para Milão. Depois de terem de engolir a decepção com a negociação de Lookman, na sede do clube, na Viale della Liberazione, decidiram dar passos decisivos em relação ao jogador francês, de quem já haviam obtido o aval. Quando tudo parecia pronto para as assinaturas, o clube giallorosso freou bruscamente antes de cruzar a linha de chegada. A pressão da torcida era forte demais; o ambiente sugeriu adiar tal operação e, depois de Lookman, a Inter viu escapar também a segunda grande contratação do verão.
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Inter nunca desistiu do sonho de contratar Koné: o que acontecerá no verão
UM SONHO QUE NUNCA ABANDONEI
Ao contrário de Lookman, que acabou por assinar com o Atlético de Madrid, a questão de Koné nunca foi definitivamente deixada de lado pela Inter, obviamente porque a consideração pelo jogador é enorme. É por isso que, nos últimos meses, os nerazzurri sempre mantiveram uma porta aberta, na tentativa de permanecerem na disputa com vista ao que acontecerá no próximo verão, quando a Roma poderá se ver na situação de ter que vender. O próprio técnico da Inter, Cristian Chivu, nunca mudou de ideia quanto à utilidade que esse jogador teria no elenco da Inter, que em junho poderá ver a saída de vários jogadores: Mkhitaryan (contrato expirando), Calhanoglu (Galatasaray?), Frattesi e Diouf (ainda no projeto?).
AMEAÇA MUNDIAL
Manu Koné é o tipo de jogador que traz para o setor aqueles elementos que permitiriam avançar para uma nova dimensão. O problema é que, justamente por isso, a Roma o avalia em pelo menos 40 milhões de euros. Uma quantia nada fácil de levantar para os nerazzurri, que no verão terão várias negociações a conduzir. Koné é o que seria necessário para estabelecer bases importantes para um setor que corre o risco de passar por uma grande transformação, mas dificilmente, assim que o mercado se abrir, a Inter terá a chance de chegar à capital com a oferta certa. E depois há a Copa do Mundo, torneio que poderia elevar ainda mais o valor de Koné, atraindo para ele clubes com muito mais poder financeiro do que a Inter. Portanto, além da estima e do interesse contínuo, o caso Koné-Inter, até o momento, deve ser tratado com a devida cautela e com a consciência de que o Inter não terá um caminho fácil para chegar ao jogador.