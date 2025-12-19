+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Suarez GFXGOAL
Thomas Hindle

Inter Miami renovar com Luis Suárez faz sentido - se o uruguaio aceitar ser coadjuvante

A lenda uruguaia ainda pode oferecer valor — desde que aceite um papel reduzido como condição para justificar a renovação de seu contrato

O Inter Miami havia acabado de marcar — e Luis Suárez não parecia nada satisfeito.

O episódio ocorreu apenas dez minutos após o início do decisivo Jogo 3 da série de primeira rodada dos playoffs contra o Nashville SC. A jogada foi construída de forma fluida, começando e terminando nos pés — e na cabeça — de Lionel Messi, com a ajuda de trocas de passes rápidas e envolventes pelo meio-campo. O lance culminou em um cruzamento preciso do jovem Mateo Silvetti, cabeceado com categoria por Messi. A comemoração foi geral: Messi celebrou, assim como o restante da equipe.

Em seguida, a câmera encontrou Suárez nas arquibancadas, bebida na mão, visivelmente contrariado. Ele estava no banco de reservas. E o Inter Miami jogava em alto nível.

Os Herons venceram a partida por 4 a 0 e, na sequência, engataram três vitórias consecutivas para conquistar a primeira MLS Cup da história do clube.

Ao longo dessa campanha decisiva, Suárez somou apenas 21 minutos em campo, ficando fora da equipe titular enquanto o Inter Miami, de fato, se impunha sobre o restante da liga.

À luz desse contexto, soa curioso que o uruguaio tenha renovado seu contrato com o clube. O veterano atacante completará 39 anos em janeiro, não recebeu um salário expressivo nos dois primeiros anos de vínculo e dificilmente será bem remunerado até a temporada de 2026. Suárez chegou ao sul da Flórida, em grande parte, para atuar ao lado de amigos próximos — dois deles, Jordi Alba e Sergio Busquets, já deixaram o clube —, e o setor ofensivo do Miami frequentemente funcionou de maneira mais eficiente com ele fora de campo.

Assim, a extensão contratual por mais um ano, oficializada na tarde de quarta-feira, só faz sentido se tanto Suárez quanto o Inter Miami aceitarem uma nova realidade: ele já não é mais um titular indiscutível.

  • luis suarez(C)Getty Images

    Um novo acordo surpreendente

    Na prática, o contrato de apenas um ano assinado por Luis Suárez é surpreendente. O uruguaio é, sem exagero, um dos grandes atacantes de sua geração. Entre os jogadores ainda em atividade, apenas quatro acumulam mais participações diretas em gols considerando todas as competições. Suárez marcou e serviu companheiros por onde passou, independentemente da liga, do nível ou do sistema de jogo. Nem seu currículo nem o chamado “teste do olho” permitem questionar sua grandeza.

    Ainda assim, há pouca dúvida de que seus poderes físicos diminuíram nos últimos 12 meses — talvez até antes disso. Suárez segue sendo um jogador de enorme entrega, disposto a pressionar, correr e se sacrificar pela equipe. O problema é que suas pernas já não respondem como antes. O próprio atacante admitiu repetidas vezes que depende de injeções para atuar e que, na prática, está comprometendo seus joelhos a cada partida.

    “Por dentro, tenho desgaste da cartilagem, e isso chega ao osso. Nos dias que antecedem cada jogo, tomo três comprimidos e, horas antes de jogar, recebo uma injeção. Caso contrário, não consigo jogar”, revelou em 2023.

    Depois de perder espaço e ser relegado ao banco, Suárez teve uma oportunidade perfeitamente plausível de encerrar a carreira. A narrativa parecia pronta. Sergio Busquets e Jordi Alba — dois de seus amigos mais próximos e principais responsáveis por sua ida à MLS — já haviam se aposentado. Seus números despencaram, como será detalhado adiante. E, mais importante, ele estava sem contrato e sem interessados evidentes. Tudo apontava para um desfecho natural: a aposentadoria.

  • FBL-MLS-MEX-LEAGUES-MIAMI-ORLANDOAFP

    'Sair pela porta da frente'

    No entanto, Suárez deixou claro que não tem intenção de se afastar do jogo. O Inter Miami também tem sido aberto em sua insistência de que todas as suas estrelas terão permissão - senão incentivo - para assinarem novos contratos.

    "Luis merece poder tomar essa decisão de sair pela porta da frente e ser celebrado como deveria pelo clube. E se ele decidir ficar no clube por mais um ano, seria ótimo. Eu gostaria de ver Suárez ficar. Obviamente, então as conversas seriam sobre como Luis Suárez permaneceria, mas obviamente incluiríamos [o técnico Javier] Mascherano e Luis, mas a decisão é dele," disse o proprietário Jorge Mas antes da final da MLS Cup.

    Essa, pelo menos, é a lógica por trás do movimento. Suárez conquistou o direito de se afastar do jogo em seus próprios termos, e Miami não está comprometendo dinheiro de Jogador Designado para mantê-lo. Em troca, o clube retém um ícone do futebol no vestiário a um custo mínimo. Embora os termos do contrato não tenham sido divulgados - os contratos normalmente não são até o início da temporada regular - há pouca indicação de que o salário de Suárez limite a flexibilidade de Miami em outros lugares. O clube, por exemplo, está liderando a corrida para contratar o Goleiro do Ano de 2025 Dayne St. Clair.

    Também é verdade que sua permanência no clube provavelmente mantém Lionel Messi feliz. A dupla continua sendo boa amiga, e mesmo que a chegada de Rodrigo De Paul em agosto passado tenha dado ao argentino um companheiro de equipe, a dinâmica do vestiário é importante. Suárez continua sendo uma parte fundamental disso. O sentimento, então, faz sentido - especialmente se as finanças forem aceitáveis.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    O Inter Miami é melhor sem ele?

    Há, porém, o aspecto esportivo a ser considerado. O primeiro ponto que precisa ser reconhecido é que Suárez não representa um prejuízo líquido ao longo de uma temporada regular. Com ele atuando semana após semana, o Inter Miami terminou em terceiro lugar na Conferência Leste e ficou a apenas um ponto de conquistar, pela segunda vez consecutiva, o Supporters’ Shield.

    Ainda assim, sua presença no time inicial expõe fragilidades que os adversários foram rápidos em identificar e explorar. Por mais empenho que demonstre — e Suárez merece crédito por sua disposição em correr e competir —, o uruguaio já não consegue pressionar nem contribuir defensivamente em alto nível. O resultado é uma linha de frente que oferece pouca resistência sem a bola, tornando o Inter Miami relativamente fácil de ser envolvido.

    Lionel Messi não defende; neste estágio da carreira, simplesmente não pode atuar como um jogador de ida e volta. Suárez, por sua vez, já não acompanha a intensidade do jogo. Com pouca pressão na primeira linha e um meio-campo naturalmente vulnerável atrás deles, o Inter Miami fica perigosamente exposto. Na prática, quando Suárez começa como titular, a equipe passa a atuar com um jogador a menos no aspecto defensivo.

    Durante a temporada regular, quando o calendário é longo e a energia precisa ser gerida, essa troca pode ser absorvida. Nos playoffs, porém, quando os adversários operam no limite físico e tático, isso se transforma em uma falha crítica — explorada com sucesso pelo Atlanta United na eliminação do Inter Miami em 2024.

    Essas limitações seriam mais toleráveis se Suárez ainda entregasse de forma consistente no ataque. Em 2024, ele o fez. Foram 21 gols e 10 assistências em 32 partidas, oferecendo ao Inter Miami uma segunda ameaça real de gol. Mesmo aos 38 anos, Suárez figurava entre os atacantes de elite da liga. Quando Messi ficou afastado por lesão no tornozelo, foi ele quem liderou o ataque com autoridade.

    Em 2025, no entanto, a eficiência desapareceu. Suárez marcou apenas 10 gols na temporada regular e passou em branco nos playoffs. As oportunidades continuaram surgindo, mas sua taxa de conversão caiu drasticamente, de 26% para 13%. Criativamente, ele ainda contribuiu — terminou com 11 assistências, a quinta maior marca da MLS —, mas os gols deixaram de vir.

    Acima de tudo, a evidência apareceu nos resultados. Com Suárez suspenso nos playoffs, o Inter Miami recorreu ao meio-campista argentino de 19 anos, Silvetti. Com metade da idade do uruguaio, ele simplesmente consegue entregar intensidade. O Inter Miami venceu as quatro partidas restantes da campanha e sofreu apenas dois gols.

  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    O que ele ainda pode trazer

    Diante disso, a pergunta é inevitável: o que exatamente há para se gostar nessa renovação? Se Suárez já não é uma opção principal, se o Inter Miami funciona de forma mais fluida sem ele e se seus números de finalização caíram de maneira acentuada, o que ele realmente entrega em campo?

    Há, contudo, alguns cenários plausíveis. O primeiro é que a última temporada tenha sido apenas uma fase excepcionalmente ruim. Suárez, por motivos diversos, manteve um volume semelhante de chances, mas converteu muito menos. Ele continuou aparecendo em boas zonas, recebendo a bola nos espaços certos. É possível que o instinto finalizador simplesmente o tenha abandonado temporariamente. Existe, portanto, um cenário em que esse faro de gol retorna e Suárez volta a marcar entre 15 e 20 gols. Isso seria um desfecho extremamente positivo — e suficiente para justificar sua reinserção no time titular do Inter Miami. O próprio Suárez deixou claro que ainda quer provar que pode iniciar partidas:

    “Essa é a decisão do treinador, e eu tenho que aceitá-la sem problemas, tentando fazer as coisas melhor para ganhar mais minutos. Além disso, é preciso aplaudir e reconhecer como a equipe está jogando bem. Quando um time está em grande fase e com uma dinâmica forte, isso deve ser celebrado como um grupo”, disse ao Miami Herald.

    Há também uma segunda hipótese, menos favorável para o jogador, mas bastante lógica para o clube. Pelo pedigree e pela experiência, Suárez provavelmente seria o melhor centroavante reserva que a MLS pode oferecer. O Inter Miami disputará a MLS, a Leagues Cup, a CONCACAF Champions Cup e, muito provavelmente, os playoffs da liga. Em um calendário tão exigente, ter um atacante desse nível como opção de banco — seja para entrar aos 70 minutos, seja para atuar como titular em jogos de rotação — é um luxo raro. Sob essa ótica, sua permanência está longe de ser uma má aposta.

  • suarez(C)Getty Images

    O peso da lenda em um papel menor

    Ainda assim, há algo inegavelmente melancólico em todo esse cenário. Luis Suárez é um dos grandes nomes da história recente do futebol. Um jogador de seu calibre deveria estar marcando gols, decidindo partidas, conquistando títulos e começando jogos. O futebol convida à romantização e, em um mundo ideal, Suárez teria se despedido no auge, com mais energia no corpo. Poderia ter deixado o Inter Miami em 2024. Talvez nem tivesse cruzado o caminho rumo ao sul da Flórida. Um atleta desse nível não deveria, em tese, ser forçado a se conformar.

    E, no entanto, a conformação parece ser a realidade. Neste estágio da carreira, Suárez tende a tornar o Inter Miami menos eficiente quando começa como titular, ao mesmo tempo em que recebe um salário relativamente modesto para passar longos períodos no banco. Se Javier Mascherano agir com frieza e treinar a equipe sem sentimentalismo, a conclusão esportiva é clara: Suárez não deveria integrar o XI inicial.

    Há indícios de que ambos os lados compreendem essa dinâmica. Suárez admitiu que não gostava de assistir às partidas do banco, mas reconheceu que sua ausência nas rodadas finais dos playoffs foi benéfica para a equipe. Embora insista que lutará por uma vaga entre os titulares, ele não é ingênuo. Entende as exigências do futebol moderno e o momento que atravessa. Mascherano, por sua vez, já elogiou publicamente o uruguaio por aceitar um papel reduzido no elenco.

    Talvez o símbolo mais forte disso tudo tenha vindo no título. Quando o Inter Miami venceu o Vancouver e ergueu a MLS Cup, Suárez estava em campo, chapéu na cabeça, troféu nas mãos, sorridente. A imagem foi poderosa: uma lenda do futebol colecionando mais uma medalha. Ele teve, sim, sua parcela nessa conquista. Mas, se o Inter Miami quiser repetir o feito, seu espaço em campo provavelmente terá de encolher ainda mais.

