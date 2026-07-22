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Casemiro BrasilGetty Images
Pedro Augusto Dias

Inter Miami ou LA Galaxy? Entenda a polêmica envolvendo a contratação de Casemiro

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Volante brasileiro foi anunciado pelo Inter Miami, mas negociação virou alvo de investigação da MLS por suposto aliciamento

O anúncio de Casemiro como novo reforço do Inter Miami movimentou a Major League Soccer (MLS) nesta quarta-feira (22), mas não apenas pelo peso do volante brasileiro, que passa a atuar ao lado de Lionel Messi. A transferência também abriu uma investigação da liga por um suposto caso de aliciamento e colocou em evidência uma regra pouco conhecida do futebol norte-americano: os Discovery Rights (direitos de descoberta).

Livre no mercado após deixar o Manchester United, Casemiro assinou contrato com o Inter Miami até o fim da temporada de 2027, com opção de renovação por mais dois anos. No entanto, antes mesmo da oficialização do acordo, o LA Galaxy alegou que possuía prioridade de negociação pelo jogador.

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  • casemiro(C)Getty Images

    O que são os Discovery Rights?

    Diferentemente das principais ligas do mundo, a MLS adota regras próprias para controlar a contratação de atletas. Uma delas é o sistema de Discovery Rights, que permite que cada clube registre uma lista de jogadores que atuam fora da liga e manifeste interesse exclusivo em negociar com eles.

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    Na prática, se outro clube quiser contratar um atleta que já esteja na lista de uma equipe rival, será necessário negociar os direitos ou chegar a um acordo financeiro.

    Foi exatamente esse o caso de Casemiro. O LA Galaxy havia registrado prioridade sobre o volante brasileiro, enquanto o Inter Miami conduzia as negociações para levá-lo à Flórida.

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  • Por que a MLS abriu uma investigação?

    Além da disputa pelos direitos de negociação, a MLS informou que investiga uma denúncia de suposto aliciamento envolvendo o Inter Miami.

    Segundo a liga, o processo busca apurar se o clube iniciou conversas com Casemiro antes de resolver oficialmente a questão dos Discovery Rights com o LA Galaxy.

    Apesar da investigação, as equipes chegaram a um acordo para que o Inter Miami ressarça o Galaxy. O valor da compensação, porém, só será divulgado após a conclusão da apuração.

    Até o momento, a MLS não revelou detalhes da denúncia nem estabeleceu prazo para encerrar o processo.

  • Casemiro escolheu os Estados Unidos

    Aos 34 anos, Casemiro também recebeu propostas do futebol saudita e despertou interesse de clubes italianos, como Inter de Milão e Juventus. Ainda assim, optou pelo projeto apresentado pelo Inter Miami.

    No anúncio oficial, o volante destacou o planejamento do clube como fator decisivo para aceitar o desafio.

    Com a chegada do brasileiro, o Inter Miami reforça ainda mais um elenco que já conta com Lionel Messi e segue apostando em nomes consagrados do futebol mundial.

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