Inter Miami ou LA Galaxy? Entenda a polêmica envolvendo a contratação de Casemiro

O anúncio de Casemiro como novo reforço do Inter Miami movimentou a Major League Soccer (MLS) nesta quarta-feira (22), mas não apenas pelo peso do volante brasileiro, que passa a atuar ao lado de Lionel Messi. A transferência também abriu uma investigação da liga por um suposto caso de aliciamento e colocou em evidência uma regra pouco conhecida do futebol norte-americano: os Discovery Rights (direitos de descoberta).

Livre no mercado após deixar o Manchester United, Casemiro assinou contrato com o Inter Miami até o fim da temporada de 2027, com opção de renovação por mais dois anos. No entanto, antes mesmo da oficialização do acordo, o LA Galaxy alegou que possuía prioridade de negociação pelo jogador.