Inter Miami confirma lesão de Lionel Messi e adia partida em Porto Rico contra o Independiente del Valle

Lionel Messi não treinou com o Inter Miami após sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda durante a partida contra o Barcelona SC, no Equador. O clube confirmou o laudo médico e anunciou o adiamento do amistoso de pré-temporada contra o Independiente del Valle, em Porto Rico. Mais tarde, o capitão dirigiu-se aos torcedores, pedindo desculpas pela mudança de planos.

    Amistoso de Porto Rico adiado

    O Inter Miami anunciou que seu amistoso de pré-temporada em Porto Rico foi remarcado para quinta-feira, 26 de fevereiro, após ter sido inicialmente marcado para sexta-feira, 13 de fevereiro. A mudança ocorre após uma atualização médica sobre Messi.

    Messi diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa esquerda

    De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube e pela Baptist Health, Messi não participou do treino na quarta-feira, 11 de fevereiro, devido a uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda. A lesão ocorreu durante a recente partida do Inter Miami contra o Barcelona SC, no Equador, e persiste desde então. Exames médicos adicionais confirmaram o diagnóstico, e seu retorno aos treinos completos dependerá de sua evolução clínica e funcional nos próximos dias.

    Messi envia mensagem aos torcedores

    Mais tarde, Messi dirigiu-se diretamente aos fãs através de um vídeo partilhado nas suas histórias do Instagram, pedindo desculpas aos adeptos de Porto Rico.

    “Olá a todos, quero enviar meus cumprimentos ao povo de Porto Rico — aqueles que iriam assistir ao treino e ao jogo”, disse Messi. “No último jogo no Equador, terminei com algum desconforto e tive que sair mais cedo. Por causa disso, juntamente com os organizadores e o clube, decidimos suspender este jogo. Espero que ele possa ser remarcado, para que possamos nos ver em breve e visitá-los.”

    Ele continuou agradecendo aos fãs pela compreensão.

    “Agradeço sinceramente o apoio e o carinho de vocês”, disse ele. “Sei que os ingressos já haviam sido vendidos e tudo estava organizado, então espero que possamos realizar o jogo em breve. Um grande abraço a todos.”

    O que vem a seguir para o Inter Miami?

    O Herons fará sua estreia na temporada em 21 de fevereiro contra o LAFC, onde começará a defender seu título em uma nova era com novas estrelas como German Berterame no elenco.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

