AFP
Inter Miami confirma lesão de Lionel Messi e adia partida em Porto Rico contra o Independiente del Valle
- Getty Images Sport
Amistoso de Porto Rico adiado
O Inter Miami anunciou que seu amistoso de pré-temporada em Porto Rico foi remarcado para quinta-feira, 26 de fevereiro, após ter sido inicialmente marcado para sexta-feira, 13 de fevereiro. A mudança ocorre após uma atualização médica sobre Messi.
- AFP
Messi diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa esquerda
De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube e pela Baptist Health, Messi não participou do treino na quarta-feira, 11 de fevereiro, devido a uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda. A lesão ocorreu durante a recente partida do Inter Miami contra o Barcelona SC, no Equador, e persiste desde então. Exames médicos adicionais confirmaram o diagnóstico, e seu retorno aos treinos completos dependerá de sua evolução clínica e funcional nos próximos dias.
- Getty Images Sport
Messi envia mensagem aos torcedores
Mais tarde, Messi dirigiu-se diretamente aos fãs através de um vídeo partilhado nas suas histórias do Instagram, pedindo desculpas aos adeptos de Porto Rico.
“Olá a todos, quero enviar meus cumprimentos ao povo de Porto Rico — aqueles que iriam assistir ao treino e ao jogo”, disse Messi. “No último jogo no Equador, terminei com algum desconforto e tive que sair mais cedo. Por causa disso, juntamente com os organizadores e o clube, decidimos suspender este jogo. Espero que ele possa ser remarcado, para que possamos nos ver em breve e visitá-los.”
Ele continuou agradecendo aos fãs pela compreensão.
“Agradeço sinceramente o apoio e o carinho de vocês”, disse ele. “Sei que os ingressos já haviam sido vendidos e tudo estava organizado, então espero que possamos realizar o jogo em breve. Um grande abraço a todos.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Inter Miami?
O Herons fará sua estreia na temporada em 21 de fevereiro contra o LAFC, onde começará a defender seu título em uma nova era com novas estrelas como German Berterame no elenco.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade