Inter Miami confirma lesão de Lionel Messi e adia partida em Porto Rico contra o Independiente del Valle

Mais tarde, Messi dirigiu-se diretamente aos fãs através de um vídeo partilhado nas suas histórias do Instagram, pedindo desculpas aos adeptos de Porto Rico.

“Olá a todos, quero enviar meus cumprimentos ao povo de Porto Rico — aqueles que iriam assistir ao treino e ao jogo”, disse Messi. “No último jogo no Equador, terminei com algum desconforto e tive que sair mais cedo. Por causa disso, juntamente com os organizadores e o clube, decidimos suspender este jogo. Espero que ele possa ser remarcado, para que possamos nos ver em breve e visitá-los.”

Ele continuou agradecendo aos fãs pela compreensão.

“Agradeço sinceramente o apoio e o carinho de vocês”, disse ele. “Sei que os ingressos já haviam sido vendidos e tudo estava organizado, então espero que possamos realizar o jogo em breve. Um grande abraço a todos.”