Inter: Josep Martínez segue no gol; Chivu não muda a hierarquia com Provedel após o erro na Champions

O frango de Josep Martinez na Champions League contra o Real Madrid, na primeira partida realmente importante de sua trajetória vestindo a camisa da Inter, inevitavelmente rodou o mundo. Inevitavelmente e, como consequência, os debates sobre a escolha feita no verão pela Inter de se despedir do experiente Yann Sommer e não substituí-lo, promovendo-o ao papel de primeira opção, voltaram à tona.

O debate não arrefeceu nem graças às defesas seguintes, clamorosas, que mantiveram a equipe no jogo, mas hoje, pelo menos entre os muros de Appiano Gentile, a escolha feita não foi colocada em discussão pelo técnico Cristian Chivu: o titular seguirá sendo ele.



