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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter: Josep Martínez segue no gol; Chivu não muda a hierarquia com Provedel após o erro na Champions

Inter de Milão
J. Martinez
I. Provedel
Inter de Milão x Udinese
Udinese
Campeonato Italiano

O errore na Champions que deu o 2 a 0 ao Real não muda a estratégia do técnico da Inter, que confirma o espanhol no gol.

O frango de Josep Martinez na Champions League contra o Real Madrid, na primeira partida realmente importante de sua trajetória vestindo a camisa da Inter, inevitavelmente rodou o mundo. Inevitavelmente e, como consequência, os debates sobre a escolha feita no verão pela Inter de se despedir do experiente Yann Sommer e não substituí-lo, promovendo-o ao papel de primeira opção, voltaram à tona.

O debate não arrefeceu nem graças às defesas seguintes, clamorosas, que mantiveram a equipe no jogo, mas hoje, pelo menos entre os muros de Appiano Gentile, a escolha feita não foi colocada em discussão pelo técnico Cristian Chivu: o titular seguirá sendo ele.


  • Precisa evoluir no jogo com os pés

    Ainda assim, Pepo — como os companheiros o chamam — na partida depois perdida por 2 a 1 para o Real havia feito, erro à parte, uma atuação quase monstruosa, salvando o resultado várias vezes com defesas de goleiro de alto nível.

    É a partir daí que tanto ele quanto a Inter continuarão a trabalhar com o objetivo declarado de precisar evoluir, e rápido, em um fundamento que para Chivu é hoje... fundamental: o jogo com os pés.

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  • Contra a Udinese, será mais uma vez a vez dele, mas haverá rodízio

    Por isso, informa a Gazzetta dello Sport, Chivu também apostará nele na próxima partida contra a Udinese, que, na verdade, poderia ter sido a do primeiro mini-rodízio com Ivan Provedel.

    Ao ex-Lazio, no mercado, foi garantido sim um papel de segundo goleiro, mas com uma minutagem razoável e não de simples reserva. Mudar Martinez hoje significaria correr o risco de queimá-lo, por isso, confiança não só em Appiano Gentile, mas também em campo.

    Afinal, o técnico romeno fez o mesmo também há um ano com Sommer, depois da atuação negativa contra a Juventus. Naquela ocasião, foi Martinez quem teve de esperar. O momento de Provedel, de qualquer forma, chegará em breve.



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