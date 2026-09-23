A longa pausa para as seleções certamente servirá para muitos treinadores estudarem novidades táticas e diferenças de utilização de muitos dos jogadores que tiveram à disposição até aqui, também de olho nos próximos e fundamentais jogos. O tempo dos testes já acabou, e as respostas dadas nas cinco primeiras rodadas do campeonato, às quais para muitos se somaram as estreias nas copas europeias e na Copa da Itália, servirão para definir o máximo possível o 11 ideal que deverá levar todas as equipes até a próxima pausa.

Na Inter, Cristian Chivu tem muitos temas em aberto sobre a mesa, a começar pela constante dos dois gols sofridos antes de começar a dar uma virada competitiva aos jogos, passando pela fragilidade defensiva, mas também por alguns dualismos técnico-táticos que necessariamente terá de resolver. Um deles, acima de todos, é o que tem como protagonistas Petar Sucic e Curtis Jones, com o inglês que, ao menos até aqui, não demonstrou na prática ser melhor do que o jogador de quem está tentando tirar a vaga.



