Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica inter jones sucic
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: Jones ainda não demonstrou estar mais pronto do que Sucic

Inter de Milão
C. Jones
P. Sucic
C. Chivu

O inglês foi pedido com insistência por Chivu no verão, mas em campo, até aqui, não demonstrou ser melhor do que o croata que já fazia parte do elenco.

A longa pausa para as seleções certamente servirá para muitos treinadores estudarem novidades táticas e diferenças de utilização de muitos dos jogadores que tiveram à disposição até aqui, também de olho nos próximos e fundamentais jogos. O tempo dos testes já acabou, e as respostas dadas nas cinco primeiras rodadas do campeonato, às quais para muitos se somaram as estreias nas copas europeias e na Copa da Itália, servirão para definir o máximo possível o 11 ideal que deverá levar todas as equipes até a próxima pausa.

Na Inter, Cristian Chivu tem muitos temas em aberto sobre a mesa, a começar pela constante dos dois gols sofridos antes de começar a dar uma virada competitiva aos jogos, passando pela fragilidade defensiva, mas também por alguns dualismos técnico-táticos que necessariamente terá de resolver. Um deles, acima de todos, é o que tem como protagonistas Petar Sucic e Curtis Jones, com o inglês que, ao menos até aqui, não demonstrou na prática ser melhor do que o jogador de quem está tentando tirar a vaga.


  • Ainda longe de estar integrado

    É preciso dizer e destacar: a Inter é uma máquina azeitada, que vem de anos de grandes sucessos e de uma fórmula que a levou, com Chivu no banco de reservas e há apenas um ano, a triunfar tanto no Campeonato quanto na Copa da Itália.

    O técnico romeno está tentando modificar, ainda que com poucos conceitos, a forma como a bola sai da defesa e buscando ser mais vertical, mas o que o inglês mostrou até aqui atesta que o processo de adaptação ainda está longe de ser concluído.

    • Publicidade

  • Os números ofensivos

    Muitas vezes fora de posição, sobretudo na fase sem a posse de bola, embora tenham jogado mais ou menos o mesmo número de minutos, a comparação entre Jones e Sucic pende a favor do croata em algumas estatísticas-chave.

    Partindo da fase ofensiva, Sucic tenta mais dribles, criando aquela condição de um contra um e superioridade que Chivu está pedindo também a Diouf pela direita, criou mais grandes chances, tem um percentual maior de passes ofensivos no último terço do campo, ainda que por pouco, mas a maior diferença aparece nos passes longos, em que a vantagem é de 13 a 2 para o croata, com 92% de precisão, e nos passes progressivos (120 a 102).

  • OS NÚMEROS DEFENSIVOS

    Do ponto de vista ofensivo, a Inter ainda assim produziu muito como equipe em todas as partidas disputadas e, consequentemente, o fator que poderia levar Chivu a preferir Jones a Sucic é a fase defensiva. Também aqui, porém, o inglês tem estatísticas piores do que o ex-Dinamo Zagreb.


    Jones tem mais desarmes decisivos (o que, porém, também pode ser sinal de mau posicionamento), mas esse é o único dado em que se destaca. Sucic tem mais divididas feitas, mais bloqueios em finalizações adversárias, mais desarmes e duelos vencidos (77% contra 52%) e, sobretudo, apenas 1 bola perdida contra as 4 perdidas pelo ex-Liverpool.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Quem Chivu vai escolher?

    No verão, Cristian Chivu bateu o pé com a diretoria, pedindo a qualquer custo a contratação de Curtis Jones por considerá-lo, à sua maneira de ver, um jogador com características únicas e capaz de oferecer ao time opções diferentes em relação aos meio-campistas presentes no elenco.

    Ainda assim, observando-o em campo e analisando as estatísticas, a diferença em relação ao estilo de jogo de Sucic e ao seu posicionamento em campo até hoje não só não aparece, como tenderia a favorecer (Madrid à parte, onde o croata entrou no decorrer da partida sem convencer e, de qualquer forma, permanecendo em campo junto com o inglês e não no lugar dele) justamente o croata.

  • A vantagem da pausa

    Para Jones, e para Chivu, que o quis, a longa pausa hoje representa uma enorme vantagem e uma enorme oportunidade em relação a Sucic. A Croácia, de fato, convocou seu talento, enquanto a Inglaterra não chamou o ex-Reds.

    As duas semanas e mais de parada poderão, portanto, servir para ganhar condição, se encaixar melhor nas ideias do treinador e chegar pronto ao retorno após a pausa para reverter esses números.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Parma crest
Parma
PAR