Inter fica furiosa com a UEFA por ignorar reclamação sobre o campo do Bodo/Glimt, enquanto Lautaro Martinez sofre lesão na derrota na Liga dos Campeões

A viagem do Inter para a repescagem da Liga dos Campeões ao Círculo Polar Ártico resultou em mais do que apenas uma decepcionante derrota por 3 a 1 na primeira partida. De acordo com a Gazzetta, o gigante italiano não ficou satisfeito com a superfície artificial fornecida pelo Bodo/Glimt.

A fonte da frustração vem da preparação pré-jogo no Aspmyra Stadion. Os jardineiros foram obrigados a remover enormes montes de neve usando máquinas pesadas, um processo que, segundo o Inter, deixou o campo com depressões e saliências perigosas. Apesar dos reparos de última hora nas laterais, o Nerazzurri já havia expressado preocupações informais aos delegados da UEFA antes do início da partida, temendo pela segurança de seus principais jogadores na grama sintética irregular.

Os temores do clube se concretizaram aos 60 minutos, quando o capitão Lautaro sofreu uma forte dor na panturrilha durante uma fase de apoio do movimento, forçando uma substituição imediata. O vazio tático deixado pela saída do argentino permitiu que os anfitriões noruegueses marcassem duas vezes em rápida sucessão. O Inter agora enfrenta uma montanha a escalar na segunda partida, agravada pelo fato de Piotr Zielinski também ter precisado de avaliação médica após o confronto violento.