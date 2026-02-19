AFP
Inter fica furiosa com a UEFA por ignorar reclamação sobre o campo do Bodo/Glimt, enquanto Lautaro Martinez sofre lesão na derrota na Liga dos Campeões
Nerazzurri expressam sua indignação com o gramado artificial
A viagem do Inter para a repescagem da Liga dos Campeões ao Círculo Polar Ártico resultou em mais do que apenas uma decepcionante derrota por 3 a 1 na primeira partida. De acordo com a Gazzetta, o gigante italiano não ficou satisfeito com a superfície artificial fornecida pelo Bodo/Glimt.
A fonte da frustração vem da preparação pré-jogo no Aspmyra Stadion. Os jardineiros foram obrigados a remover enormes montes de neve usando máquinas pesadas, um processo que, segundo o Inter, deixou o campo com depressões e saliências perigosas. Apesar dos reparos de última hora nas laterais, o Nerazzurri já havia expressado preocupações informais aos delegados da UEFA antes do início da partida, temendo pela segurança de seus principais jogadores na grama sintética irregular.
Os temores do clube se concretizaram aos 60 minutos, quando o capitão Lautaro sofreu uma forte dor na panturrilha durante uma fase de apoio do movimento, forçando uma substituição imediata. O vazio tático deixado pela saída do argentino permitiu que os anfitriões noruegueses marcassem duas vezes em rápida sucessão. O Inter agora enfrenta uma montanha a escalar na segunda partida, agravada pelo fato de Piotr Zielinski também ter precisado de avaliação médica após o confronto violento.
Crise de lesões ameaça as ambições europeias do Inter
A perda de Martinez é um golpe catastrófico para um time que já está sem Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. O Inter considera a lesão na panturrilha do argentino como uma prova irrefutável para a UEFA, comprovando que o campo estava impróprio para uma partida continental de alto risco. Os riscos financeiros são enormes; se não conseguir reverter o déficit no San Siro, o clube perderá cerca de € 11 milhões em receitas de qualificação, um valor que pesa muito sobre a diretoria.
Embora a derrota em si seja difícil de engolir, a indignação dentro do Inter está focada no bem-estar dos jogadores. O clube acredita que o risco de lesões era totalmente previsível e que foi injustamente penalizado ao ser forçado a jogar em uma superfície que favorecia a familiaridade dos anfitriões com o “patinação” em vez do futebol técnico. O clima no voo de volta para Malpensa foi descrito como sombrio, com o time preocupado com a crescente lista de lesões.
A batalha agora passou dos confins nevados da Noruega para os corredores administrativos de Nyon. O Inter busca responsabilização, exigindo que a UEFA reavalie os padrões exigidos para sediar partidas da fase eliminatória. Com a segunda partida se aproximando, o Nerazzurri está desesperado para garantir que o “desastre de Bodo” não defina toda a sua temporada, embora a possível ausência de seu capitão carismático torne a tarefa de recuperação significativamente mais difícil.
Chivu recusa-se a usar o campo como “desculpa total”
O técnico do Inter, Cristian Chivu, dirigiu-se à imprensa com um tom firme após o apito final, tentando equilibrar sua decepção tática com sua raiva pelas condições. “[O Bodo/Glimt] está mais acostumado com este campo, mas isso não é desculpa”, disse ele.
Ainda assim, ele continua confiante em superar o déficit quando as duas equipes se enfrentarem novamente na Itália, acrescentando: “Eles são uma equipe muito forte, com habilidade e qualidade, e estão acostumados a jogar neste campo – provavelmente muito mais do que nós... Com o placar em 1 a 1, tivemos uma chance decisiva no início do segundo tempo que poderíamos ter aproveitado melhor. Imediatamente depois disso, apenas três minutos mais tarde, sofremos dois gols idênticos – exatamente no que sabíamos ser o ponto forte deles.”
Preocupações com lesões: condição de Lautaro
Lautaro deverá passar por exames diagnósticos completos para determinar a gravidade da lesão. O clube está extremamente preocupado com a disponibilidade do argentino, já que sua presença é considerada crucial para as ambições nacionais e europeias nos próximos meses.
“Acho que ele está lesionado e ficará fora por um tempo”, disse Chivu sobre o assunto, sugerindo que o atacante perderá a próxima partida da Série A contra o Lecce, no sábado.
