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Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Inter entra em reta decisiva contra o Z-4 e precisa de aproveitamento inédito para evitar queda

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Colorado tem 13 rodadas para mudar cenário no Brasileirão e terá de apresentar desempenho superior ao seu melhor momento na competição para escapar da Série B

O Internacional inicia uma sequência que pode definir seu futuro na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Com apenas 25 pontos conquistados em 25 rodadas, o Colorado ocupa a 18ª posição e chega ao trecho final da competição pressionado pela necessidade de abandonar o Z-4.

Restam 39 pontos em disputa até o fim do campeonato. Para chegar aos 45 pontos, marca historicamente utilizada como referência na luta pela permanência, o Inter precisaria conquistar pelo menos 20 deles — uma campanha equivalente a 51,28% de aproveitamento. O desafio está justamente no fato de que o time ainda não atingiu esse patamar em nenhum momento desta edição.

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  • Campanha atual aumenta pressão na reta final

    A queda de rendimento se acentuou nas últimas semanas. O Inter não vence pelo Brasileirão desde a goleada sobre o Vasco, em maio, e acumulou nove partidas sem triunfar desde então. Nesse intervalo, foram cinco derrotas, resultado que fez a equipe perder espaço na classificação e terminar a 25ª rodada dentro da zona de rebaixamento.

    O desempenho geral também mostra o tamanho da reação necessária. Com cinco vitórias em 25 partidas, o Colorado somou apenas um terço dos pontos que disputou. Seu melhor aproveitamento na competição foi de 43,75%, registrado justamente na 16ª rodada, quando alcançou 21 pontos.

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  • Inter precisa superar seu próprio melhor desempenho

    A matemática da permanência coloca o time diante de uma exigência inédita na temporada. Mesmo em seu melhor momento no campeonato, o Inter não conseguiu atingir os 51,28% necessários para somar os 20 pontos que ainda precisa buscar.

    Na prática, a equipe terá de elevar o nível justamente quando a competição entra em sua fase mais decisiva. Para atingir a marca de 45 pontos, o Colorado pode construir diferentes combinações de resultados nas 13 rodadas restantes, mas não terá espaço para uma sequência prolongada de tropeços.

  • Histórico mostra que 45 pontos não garantem segurança absoluta

    Embora os 45 pontos sejam frequentemente tratados como uma espécie de referência para escapar do rebaixamento, as campanhas recentes mostram que a pontuação necessária pode variar bastante. Desde 2006, em edições com 20 clubes, o 16º colocado terminou entre 39 e 46 pontos.

    A menor marca foi registrada pelo Ceará, em 2019, com 39 pontos, enquanto Fluminense, em 2009, e Juventude, em 2021, precisaram de 46. Em 2025, o próprio Inter terminou na 16ª colocação com 44 pontos, mostrando que a margem de segurança pode ser inferior ou superior aos 45 pontos dependendo da temporada.

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