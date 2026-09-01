Inter entra em reta decisiva contra o Z-4 e precisa de aproveitamento inédito para evitar queda

O Internacional inicia uma sequência que pode definir seu futuro na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Com apenas 25 pontos conquistados em 25 rodadas, o Colorado ocupa a 18ª posição e chega ao trecho final da competição pressionado pela necessidade de abandonar o Z-4.

Restam 39 pontos em disputa até o fim do campeonato. Para chegar aos 45 pontos, marca historicamente utilizada como referência na luta pela permanência, o Inter precisaria conquistar pelo menos 20 deles — uma campanha equivalente a 51,28% de aproveitamento. O desafio está justamente no fato de que o time ainda não atingiu esse patamar em nenhum momento desta edição.