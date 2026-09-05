90'+1' - VIRADA DA INTER, LAUTARO MARTINEZ! Bate-rebate na área em cobrança de escanteio, a bola chega a Akanji, que serve o argentino: toque certeiro, doblete e 3 a 2.
90' - Outra chance claríssima desperdiçada por Anguissa, que finaliza a dois metros do gol a bola chutada por Lucca e manda incrivelmente para fora.
89' - Neres devolve o favor! De Bruyne o aciona, Barella escorrega e o brasileiro chuta por cima um pênalti em movimento.
88' - Que chance perdida por Thuram! Enfiada na área de Calhanoglu, o francês, a poucos metros do gol, isola.
82' EMPATE DA INTER, THURAM! Cruzamento da esquerda de Carlos Augusto, o francês sobe e faz o 2 a 2 de cabeça, com Rrahmani caído no gramado por um choque anterior.
78' - Inter vai para o tudo ou nada, Thuram avança pela direita e bate forte, mas na rede pelo lado de fora.
74' - Escanteio de Calhanoglu, cabeçada de Carlos Augusto, por cima, sem muito perigo.
73' - Bola na trave de Thuram! Cruzamento da direita de Diuof, o francês sobe mais alto que Rrahmani, mas acerta a trave mais distante. Inter fica a um passo do 2 a 2.
59' - Dimarco acha Lautaro de novo, mas o cruzamento sai forte demais no segundo pau: o argentino manda por cima.
55' - INTER DESCONTA, LAUTARO! Barella cruza, Dimarco, em posição impossível, coloca no meio, onde o argentino, a dois passos do gol, só tem o trabalho de empurrar para a rede e fazer o 1 a 2.
53' - NAPOLI AMPLIA, HOJLUND! Chute rasteiro mortal de pé esquerdo, de longe, do dinamarquês, com a bola entrando onde Martinez não pode chegar. 2 a 0 para o Napoli em poucos minutos.
52' - Resposta da Inter: Zielinski finaliza de primeira, Meret desvia para escanteio.
50' - NAPOLI NA FRENTE, POLITANO! Erro na saída de bola da defesa da Inter com Barella e Bastoni, o ala recebe de Alisson Santos e chuta uma vez, duas vezes, parando no bloqueio de um defensor, mas na terceira acerta o alvo e faz o 1 a 0.
49' - A INTER PEDE PÊNALTI! Grandes protestos de Barella, que reclama de mão na bola na área por parte de Lobotka, depois de tirar a bola de Rrhamani. Sozza manda seguir, o VAR não chama: Inter furiosa.
45'4' - Trave de Dimarco! Cobrança de falta de canhota, dos 25 metros, que explode no travessão, com Meret imóvel.
45'+2' - A Inter responde! Lautaro rompe pela esquerda, Di Lorenzo afasta, mas o argentino recupera e bate forte: Meret manda para escanteio!
45'+1 - Hojlund perde a chance da vantagem! Escanteio da direita, desvio para o dinamarquês, que domina e finaliza mal, de bico de pé esquerdo, fraco e fácil para Martinez
35' - Jogada impressionante de Bisseck, que passa com uma caneta em Rafa Marin na entrada da área e tenta um chute colocado de esquerda, para fora, sem muito.
29' - Anguissa de novo, finalização de primeira vindo de trás após passe de Hojlund: Akanji é decisivo e consegue desviar para escanteio.
24' - Esposito aparece de novo, em cabeceio girando após cruzamento de Dimarco: a bola sai ao lado.
11' - Pio Esposito tenta, com bela girada na área, e a bola é defendida por Meret.
6' - Milagre de Martinez em Anguissa! Alisson dispara pela esquerda, cruza para trás para o camaronês, que bate de primeira, girando, do meio da área, e o goleiro da Inter faz uma defesa espetacular para evitar a vantagem do Napoli, além de neutralizar também a segunda finalização de Politano.
2' - Grande chance da Inter logo no começo! Desvio de cabeça na entrada da área de Lautaro para Diouf, chute de voleio colocado, com grande defesa de Meret, que manda para escanteio.