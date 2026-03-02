Getty Images Sport
Inter e Juventus se preparam para a disputa pela contratação de Alisson, já que os gigantes da Série A veem o astro do Liverpool como a solução para seus problemas na posição de goleiro
Incertezas na posição de goleiro no Inter e na Juventus
Os pesos pesados italianos estão prestes a entrar em rota de colisão na próxima janela de transferências, já que ambos priorizam desesperadamente a contratação de um goleiro de classe mundial. Para o Inter, a motivação por trás dessa busca é bastante clara. O veterano goleiro Yann Sommer está se aproximando rapidamente do fim de seu contrato atual e não terá sua renovação oferecida pelo clube para prolongar sua permanência.
Apesar do investimento pesado em Josep Martinez, o goleiro espanhol ainda não deu as garantias necessárias para herdar a camisa número um de forma permanente. Consequentemente, o CEO Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio estão prontos para aprovar um investimento significativo. Enquanto isso, a Juventus também está instável na defesa. Michele Di Gregorio e Mattia Perin enfrentaram críticas recentes, levando o diretor Damien Comolli a ouvir as ofertas que chegarem para remediar as fragilidades defensivas que têm atormentado os Bianconeri.
A tentativa frustrada de contratar Gianluigi Donnarumma
A busca desesperada por um novo goleiro segue-se a um verão frustrante, em que os dois gigantes italianos perderam um importante alvo de longo prazo. Não é segredo que, no ano passado, os dois clubes mantiveram contato constante com a equipe de Gianluigi Donnarumma. Eles tentaram atrair o jogador da seleção italiana para longe do Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita muito esperada, a fim de garantir seu futuro.
No entanto, o rompimento repentino do goleiro com a hierarquia parisiense acelerou sua saída muito antes do que se esperava inicialmente. Forçado a uma venda imediata, o PSG aprovou oficialmente sua transferência para o Manchester City. Esse desdobramento inesperado obrigou a Juventus e a Inter a descartar completamente seus planos de transferência e procurar agressivamente em outro lugar um goleiro de elite para garantir suas ambições nacionais e europeias.
Alisson surge como o principal alvo da Série A
Com Donnarumma agora firmemente estabelecido na Premier League, os rivais da Série A voltaram suas atenções para Anfield. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o astro do Liverpool Alisson foi identificado como uma solução premium. Alisson se encontra em uma posição precária, já que o Liverpool gastou uma quantia significativa para garantir Giorgi Mamardashvili do Valencia para que ele se tornasse seu indiscutível goleiro titular.
O contrato atual de Alisson com o Liverpool expira em 30 de junho de 2027, o que representa uma oportunidade estratégica para os clubes italianos. Observando sua situação, a reportagem afirma que, como ele completará 34 anos em outubro, o Liverpool pode estar disposto a deixá-lo sair, e sua experiência na liga italiana o torna uma opção incrivelmente atraente.
Superando obstáculos salariais e alternativas caras
Embora o brasileiro represente uma oportunidade extraordinária, qualquer acordo potencial dependerá fortemente de uma logística financeira complicada. O principal obstáculo é o salário exorbitante que ele exige. Conforme destacado na reportagem original, o problema é que seu salário de € 5 milhões o colocaria em um patamar muito alto para o Nerazzurri e o Bianconeri.
Caso essas exigências salariais exorbitantes se mostrem insuperáveis, ambos os clubes têm opções alternativas no mercado nacional, embora nenhuma delas seja barata. Marco Carnesecchi, do Atalanta, exige uma quantia considerável de pelo menos € 45 milhões, enquanto Guglielmo Vicario, do Tottenham, custaria nada menos que € 30 milhões. Consequentemente, negociar uma redução no salário de Alisson continua sendo a perspectiva mais atraente para a Inter e a Juventus finalmente resolverem suas respectivas crises na posição de goleiro.
