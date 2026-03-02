Inter e Juventus se preparam para a disputa pela contratação de Alisson, já que os gigantes da Série A veem o astro do Liverpool como a solução para seus problemas na posição de goleiro

Os pesos pesados italianos estão prestes a entrar em rota de colisão na próxima janela de transferências, já que ambos priorizam desesperadamente a contratação de um goleiro de classe mundial. Para o Inter, a motivação por trás dessa busca é bastante clara. O veterano goleiro Yann Sommer está se aproximando rapidamente do fim de seu contrato atual e não terá sua renovação oferecida pelo clube para prolongar sua permanência.

Apesar do investimento pesado em Josep Martinez, o goleiro espanhol ainda não deu as garantias necessárias para herdar a camisa número um de forma permanente. Consequentemente, o CEO Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio estão prontos para aprovar um investimento significativo. Enquanto isso, a Juventus também está instável na defesa. Michele Di Gregorio e Mattia Perin enfrentaram críticas recentes, levando o diretor Damien Comolli a ouvir as ofertas que chegarem para remediar as fragilidades defensivas que têm atormentado os Bianconeri.