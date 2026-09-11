As chances de uma convocação para a próxima segunda-feira, quando a Inter enfrentará a Udinese no Meazza no jogo de encerramento da rodada, aumentam, como informa FcInter1908.it. Resta entender como Cristian Chivu decidirá eventualmente utilizá-lo, também com base nas indicações que chegarão nos próximos dois treinamentos previstos antes da partida do campeonato, com Carlos Augusto no momento ainda como favorito por uma vaga entre os titulares. Djed Spence, por sua vez, ainda trabalhou separado, mas em breve estará com os companheiros para poder estrear com a camisa da Inter.