Federico Dimarco já se recuperou quase totalmente da leve entorse no joelho esquerdo sofrida durante Inter x Napoli, no último sábado. O ala da Inter, que por causa desse problema físico também ficou fora da partida da Champions League perdida por 2 a 1 pelos campeões da Itália para o Real Madrid, hoje fez metade do treino com os companheiros, antes de dar continuidade ao trabalho individual.
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Inter: Dimarco participa parcialmente do treino com o grupo; a situação de olho na Udinese
As chances de uma convocação para a próxima segunda-feira, quando a Inter enfrentará a Udinese no Meazza no jogo de encerramento da rodada, aumentam, como informa FcInter1908.it. Resta entender como Cristian Chivu decidirá eventualmente utilizá-lo, também com base nas indicações que chegarão nos próximos dois treinamentos previstos antes da partida do campeonato, com Carlos Augusto no momento ainda como favorito por uma vaga entre os titulares. Djed Spence, por sua vez, ainda trabalhou separado, mas em breve estará com os companheiros para poder estrear com a camisa da Inter.
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