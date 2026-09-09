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Dimarco InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inter, Dimarco e Spence a caminho do desfalque também contra a Udinese: na mira, o duelo com a Roma

Inter de Milão
F. Dimarco
D. Spence
Campeonato Italiano

As condições do ala da Inter, ausente em Madri por lesão

Na Inter, o trabalho da equipe médica por Federico Dimarco continua, enquanto ele lida com uma leve entorse no joelho esquerdo. O ala da Inter, justamente por causa da lesão, não participou da viagem a Madri e está seguindo um programa específico de tratamento e recuperação.


A situação, porém, não parece destinada a se resolver em um prazo muito curto. Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, de fato, a sensação é de que Dimarco também pode ser obrigado a ficar fora do próximo compromisso do campeonato contra a Udinese, marcado para segunda-feira. Uma escolha ditada sobretudo pela prudência, com o objetivo de evitar riscos e permitir que o jogador se recupere plenamente antes de voltar a ficar à disposição.


  • DIMARCO: ROMA NA MIRA

    Com isso, o retorno pode acabar sendo adiado diretamente para a rodada seguinte do campeonato. O alvo do jogador de lado da Inter é, de fato, o duelo de sábado, 19 de outubro, no Estádio Olímpico, contra a Roma, um compromisso de peso que a Inter gostaria de disputar com todas as suas principais peças à disposição. Os próximos dias serão decisivos para avaliar a resposta do joelho às terapias e entender se haverá condições para um retorno ao grupo.

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  • SPENCE: A SITUAÇÃO

    O mesmo objetivo também vale para Djed Spence. O novo reforço da Inter ainda aguarda a primeira convocação e tenta se livrar de vez dos problemas físicos para finalmente entrar na rotação da equipe. Assim, para ele também, a partida no Olímpico contra a Roma pode representar ao menos a oportunidade de uma primeira convocação.


    Para ambos, a palavra de ordem segue sendo prudência: nada de acelerar, com a comissão técnica e o departamento médico determinados a evitar recaídas e a recolocar os jogadores em campo apenas quando estiverem totalmente recuperados.


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