Na Inter, o trabalho da equipe médica por Federico Dimarco continua, enquanto ele lida com uma leve entorse no joelho esquerdo. O ala da Inter, justamente por causa da lesão, não participou da viagem a Madri e está seguindo um programa específico de tratamento e recuperação.





A situação, porém, não parece destinada a se resolver em um prazo muito curto. Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, de fato, a sensação é de que Dimarco também pode ser obrigado a ficar fora do próximo compromisso do campeonato contra a Udinese, marcado para segunda-feira. Uma escolha ditada sobretudo pela prudência, com o objetivo de evitar riscos e permitir que o jogador se recupere plenamente antes de voltar a ficar à disposição.



