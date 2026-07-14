Ligações, mensagens, interesse, propostas. O Tottenham e a Inter mantiveram várias conversas nas últimas horas, com mais de um nome em jogo. Depois de perder Palestra, que escolheu o Chelsea, e de ter que dispensar Khalaili, que não passou nos exames médicos, os nerazzurri começaram a procurar um novo lateral-direito e solicitaram informações ao Spurs sobre Djed Spence, nascido em 2000, que já atuou na Itália com a camisa do Genoa (nos primeiros seis meses de 2024).
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Inter de Milão de olho em Djed Spence; o Tottenham oferece Cristian Romero
SPENCE, CUSTOS E OBSTÁCULOS
Na Itália, Spence jogou 853' distribuídos por 16 partidas, conquistando a torcida, mas o Genoa não se sentiu à vontade para investir os 10 milhões de euros necessários para sua compra definitiva. Agora, graças também a uma boa participação na Copa do Mundo, ele vale o triplo disso. Trinta milhões: essa foi a proposta inicial feita pelo Tottenham ao Inter, que ouviu a proposta e decidiu ganhar tempo. Spence é um dos nomes da lista, mas não o único. Alguém chegará para substituir Dumfries, mas não há necessidade de se apressar. O inglês agrada muito, mas continua sendo uma opção com muitos obstáculos. Além do preço elevado, há que se levar em conta o fato de que ele só poderia chegar a Milão a partir de 10 de agosto, após as férias que começarão depois de 18 (dia da disputa pelo terceiro lugar) ou 19 de julho (dia da final pelo ouro), perdendo, na prática, toda a pré-temporada.
OFERTA: ROMERO
Nas negociações entre o Tottenham e a Inter, também surgiu o nome de Cristian Romero, zagueiro central da Albiceleste, que certamente deixará Londres, apesar de ter contrato até 2029. Ele também já jogou pelo Genoa e seria perfeito para a defesa com três zagueiros de Chivu, mas pode atuar com resultados convincentes também em uma formação com quatro, como faz com Scaloni na seleção argentina. Um nome que os nerazzurri apreciam, mas os custos são considerados inacessíveis. O Tottenham o comprou da Atalanta por 50 milhões de euros e agora pede a mesma quantia. É muito caro, até mesmo para o Barcelona e o Atlético de Madrid, que há tempo estão de olho no jogador e já conversaram com sua equipe de assessoria. Além disso, há o salário, igualmente oneroso: Romero ganha cerca de 12 milhões de euros brutos.
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