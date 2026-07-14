Inter de Milão de olho em Djed Spence; o Tottenham oferece Cristian Romero

Na Itália, Spence jogou 853' distribuídos por 16 partidas, conquistando a torcida, mas o Genoa não se sentiu à vontade para investir os 10 milhões de euros necessários para sua compra definitiva. Agora, graças também a uma boa participação na Copa do Mundo, ele vale o triplo disso. Trinta milhões: essa foi a proposta inicial feita pelo Tottenham ao Inter, que ouviu a proposta e decidiu ganhar tempo. Spence é um dos nomes da lista, mas não o único. Alguém chegará para substituir Dumfries, mas não há necessidade de se apressar. O inglês agrada muito, mas continua sendo uma opção com muitos obstáculos. Além do preço elevado, há que se levar em conta o fato de que ele só poderia chegar a Milão a partir de 10 de agosto, após as férias que começarão depois de 18 (dia da disputa pelo terceiro lugar) ou 19 de julho (dia da final pelo ouro), perdendo, na prática, toda a pré-temporada.