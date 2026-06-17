Inter, começa a campanha de ingressos para a temporada: todos os detalhes

FASE 1 – RENOVAÇÕES, 17 A 29 DE JUNHO

A primeira fase da Campanha de Assinaturas 2026/27 será reservada aos assinantes da temporada 2025/26 de todas as categorias, que terão a possibilidade de confirmar seu lugar ou escolher outro entre os disponíveis.





FASE 2 – VENDA ANTECIPADA DO LOYALTY INTERISTA, 3 A 6 DE JULHO

A segunda fase terá início às 12h da sexta-feira, 3 de julho, e se estenderá até às 23h59 da segunda-feira, 6 de julho. Esta fase é dedicada aos inscritos no programa Loyalty Interista que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos:





Ser assinante da temporada 2025/26 e não ter participado da fase de renovação





Ter concluído, no período de 17 de junho às 12h até 24 de junho às 12h, pelo menos uma das seguintes Missões de Fidelidade:





- Assinatura do Inter Club Plus 2026/27. A assinatura como sócio do Inter Club Plus deve estar concluída, com pagamento efetivado e o cartão do Inter Club associado ao mesmo perfil de fidelidade.





- Compra de um cartão-presente de ingressos com valor mínimo de 100 €. É necessário inserir o código do cartão-presente na seção dedicada do perfil de fidelidade. Ao final da missão, os códigos dos cartões-presente serão submetidos a verificação e validação; somente se estiverem corretos serão considerados válidos para fins de conclusão da missão. Cada código poderá ser utilizado apenas uma vez.





- Compra na Inter Online Store com valor mínimo de 100€ A compra só é válida se realizada após a inscrição no programa de fidelidade e com o mesmo endereço de e-mail; pedidos feitos antes da inscrição ou com um endereço de e-mail diferente não serão considerados válidos. Os cartões-presente estão excluídos. A verificação dos pedidos elegíveis será realizada automaticamente pelo sistema.





ACESSO À VENDA ANTECIPADA





Nos dias seguintes ao encerramento das missões, os usuários que forem considerados elegíveis verão o emblema: “Missão de assinaturas 2026/27” em seu perfil de fidelidade do Inter. O emblema:





permite o acesso à janela de venda antecipada





ficará visível até às 23h59 do dia 30 de junho de 2026





Esclarecemos que a posse do emblema não garante a possibilidade de adquirir o abono, mas apenas o acesso à fase de pré-venda.





Requisitos obrigatórios para a compra

Para acessar a venda e prosseguir com a compra do abono, é necessário:





utilizar um cartão “Siamo Noi” válido





tê-la associada ao seu perfil de fidelidade até 24 de junho, às 12h





Na ausência dessa associação, não será possível acessar a pré-venda, mesmo que os requisitos acima indicados sejam atendidos.





O cartão pode ser solicitado online em: tdt.inter.it





FASE 3 – VENDA LIVRE, A PARTIR DE 10 DE JULHO

Caso haja ingressos restantes, a partir de 10 de julho, às 12h, terá início a fase de venda livre. Será possível adquirir o ingresso escolhendo entre os tipos disponíveis: FULL, PLUS e BASE. Para prosseguir, é necessário ter o cartão Siamo Noi; caso você não o possua, pode solicitá-lo online em tdt.inter.it