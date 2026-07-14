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Inter busca o sucessor de Dumfries: Ivan Perisic, do PSV Eindhoven, é a opção econômica para a lateral direita

Inter de Milão
Mercado da bola
I. Perisic

Em busca do substituto de Denzel Dumfires. A prioridade do Inter é encontrar uma alternativa para a lateral direita, após a saída do holandês para Madri. Marotta e Ausilio estão trabalhando para encontrar o reforço certo para Chivu. A primeira opção, Palestra, optou pelo dinheiro e pelo projeto futebolístico do Chelsea de Xabi Alonso; a segunda, Khalaili, não passou nos exames médicos; até o momento, não há um plano C. A equipe de transferências da Inter está avaliando perfis e custos de vários jogadores, de Doué, do Strasbourg, a Spence, do Tottenham; de Molina, do Atlético de Madrid, a Wanderson, do Mônaco; de Norton-Cuffy, do Genoa, a Ryerson, do Borussia Dortmund. Mas, nos bastidores, há outro jogador que pode voltar a ser cogitado, após a tentativa de janeiro: Ivan Perisic.

  • O Inter já o queria em janeiro

    O croata nascido em 1989 voltaria de cabeça para a Inter. Ele confirmou isso após a partida da Copa do Mundo contra Gana: “Em janeiro, o PSV não me deixou sair. O diretor e o presidente da Inter sabem onde estou; se quiserem, basta me encontrar”. É verdade: na última janela de transferências, Marotta e Ausilio tentaram trazê-lo de volta ao Nerazzurro, mas o clube holandês não quis nem ouvir falar nisso. Perisic, que nas duas últimas temporadas na Holanda somou 78 partidas e marcou 26 gols, tem 37 anos, mas ainda tem vontade de surpreender e deixar sua marca.


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  • PERISIC, VANTAGEM DUPLA

    Para o Inter, ele não é a primeira opção no momento, mas seu nome ainda consta na lista. E, nas próximas semanas, ele pode subir na lista. A vantagem seria financeira, considerando o custo baixo do jogador, e também em termos de experiência. Perisic vestiu a camisa nerazzurra 254 vezes, marcando 55 gols e dando 50 assistências. Ele conhece o ambiente e não teria problemas para se adaptar. Além disso, poderia jogar tanto pela direita quanto pela esquerda.

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