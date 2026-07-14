Inter busca o sucessor de Dumfries: Ivan Perisic, do PSV Eindhoven, é a opção econômica para a lateral direita

Em busca do substituto de Denzel Dumfires. A prioridade do Inter é encontrar uma alternativa para a lateral direita, após a saída do holandês para Madri. Marotta e Ausilio estão trabalhando para encontrar o reforço certo para Chivu. A primeira opção, Palestra, optou pelo dinheiro e pelo projeto futebolístico do Chelsea de Xabi Alonso; a segunda, Khalaili, não passou nos exames médicos; até o momento, não há um plano C. A equipe de transferências da Inter está avaliando perfis e custos de vários jogadores, de Doué, do Strasbourg, a Spence, do Tottenham; de Molina, do Atlético de Madrid, a Wanderson, do Mônaco; de Norton-Cuffy, do Genoa, a Ryerson, do Borussia Dortmund. Mas, nos bastidores, há outro jogador que pode voltar a ser cogitado, após a tentativa de janeiro: Ivan Perisic.