Faltam apenas alguns meses para o fim do campeonato; depois, viraremos a página, e este verão será marcado pela Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho. Entre os jogadores da Série A que disputarão a competição, deve estar também o atacante do Inter, Ange-Yoan Bonny. Nascido em 2003 em Aubervilliers, subúrbio de Paris, ele possui dupla cidadania francesa e marfinense devido às origens de seu pai. O técnico da França, Didier Deschamps, acompanhou o ex-jogador do Parma durante a temporada, mas não está considerando uma possível convocação para a Copa do Mundo; assim, o jogador decidiu representar a Costa do Marfim, com a qual viajará para os Estados Unidos, Canadá e México.
Getty
Traduzido por
Inter: Bonny vai disputar a Copa do Mundo pela Costa do Marfim; confirmação do técnico: “Ele decidiu jogar conosco”
O GRUPO DA COSTA DO MARFIM E AS DECLARAÇÕES DO TÉCNICO
A confirmar a decisão de Bonny esteve o técnico da seleção africana, Émerse Faé: “Bonny escolheu jogar conosco, ele está de acordo. No momento, ele tem um problema dentário e preferimos deixá-lo no Inter para que possa recuperar totalmente a forma física, jogar com regularidade e, posteriormente, se juntar a nós”. A Costa do Marfim foi colocada no Grupo E; a estreia está marcada para a madrugada entre 14 e 15 de junho, à 1h, contra o Equador; depois, enfrentará a Alemanha no dia 20 de junho às 22h e, no dia 25 de junho, jogará contra Curaçao, também às 22h.
Publicidade