Inter: Bonny vai disputar a Copa do Mundo pela Costa do Marfim; confirmação do técnico: “Ele decidiu jogar conosco”

Faltam apenas alguns meses para o fim do campeonato; depois, viraremos a página, e este verão será marcado pela Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho. Entre os jogadores da Série A que disputarão a competição, deve estar também o atacante do Inter, Ange-Yoan Bonny. Nascido em 2003 em Aubervilliers, subúrbio de Paris, ele possui dupla cidadania francesa e marfinense devido às origens de seu pai. O técnico da França, Didier Deschamps, acompanhou o ex-jogador do Parma durante a temporada, mas não está considerando uma possível convocação para a Copa do Mundo; assim, o jogador decidiu representar a Costa do Marfim, com a qual viajará para os Estados Unidos, Canadá e México.



