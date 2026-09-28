A Inter assumiu a dianteira sobre o Milan na disputa para garantir a contratação do atacante Mendym, do Cagliari, segundo a La Repubblica. O empolgante talento adolescente rapidamente despertou grande interesse dos dois lados da rivalidade de San Siro após um início promissor de campanha.

No entanto, a Inter lidera neste momento a corrida pelo atacante nascido em 2007. O rival da mesma cidade segue atento ao desenrolar da situação, mas não conseguiu igualar o extenso trabalho de bastidores da Inter.

No momento, nenhum valor financeiro formal foi acordado com o Cagliari. Ainda assim, a postura altamente proativa da Inter a colocou em posição muito favorável para fechar o negócio.