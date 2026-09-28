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Inter atravessa plano de transferência do Milan pelo próximo grande astro da Serie A
Inter assume a dianteira na corrida por Mendy
A Inter assumiu a dianteira sobre o Milan na disputa para garantir a contratação do atacante Mendym, do Cagliari, segundo a La Repubblica. O empolgante talento adolescente rapidamente despertou grande interesse dos dois lados da rivalidade de San Siro após um início promissor de campanha.
No entanto, a Inter lidera neste momento a corrida pelo atacante nascido em 2007. O rival da mesma cidade segue atento ao desenrolar da situação, mas não conseguiu igualar o extenso trabalho de bastidores da Inter.
No momento, nenhum valor financeiro formal foi acordado com o Cagliari. Ainda assim, a postura altamente proativa da Inter a colocou em posição muito favorável para fechar o negócio.
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Baccin dá sinal verde
A investida agressiva da Inter de Milão pelo jovem está sendo conduzida do mais alto escalão de seu departamento de recrutamento. O novo diretor esportivo, Dario Baccin, adotou uma abordagem claramente prática para avaliar a possível transferência.
De acordo com a mesma reportagem, Baccin viajou pessoalmente em várias ocasiões para ver Mendy em ação. O diretor esportivo ficou devidamente impressionado com o potencial bruto e a capacidade ofensiva do atacante.
Após essas missões específicas de observação, Baccin deu oficialmente o aval para avançar com uma investida formal. Essa ação interna decisiva é exatamente o motivo pelo qual o Milan se encontra atrás na atual corrida pela transferência.
Promessas do Cagliari despertam interesse de peso
Mendy é simplesmente o mais recente nome empolgante a surgir de um elenco do Cagliari que vive atualmente um início estelar de temporada na Serie A. A impressionante ascensão coletiva da equipe na tabela naturalmente colocou seus talentos individuais mais brilhantes diretamente na vitrine.
Alessandro Romano já fez sua estreia pela seleção principal da Itália e vem sendo fortemente monitorado pela Juventus como parte de sua reformulada abordagem de observação. Enquanto isso, Daniel Maldini recebeu uma merecida indicação ao prêmio de Jogador do Mês de setembro após seu brilhante início de temporada. Com vários destaques chamando atenção, o Cagliari de repente se vê lidando com um amplo interesse de contratação por parte dos maiores clubes da Itália.
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O Cagliari vai vender em janeiro?
Para a Inter, a busca determinada por Mendy se alinha perfeitamente à sua estratégia de transferências de longo prazo. O clube está cada vez mais focado em agir cedo por jovens talentos da Serie A, em vez de entrar em disputas de lances caras no topo do mercado global.
O obstáculo final agora está em abrir negociações formais com o Cagliari. Com o clube subindo rapidamente na tabela da liga, convencê-lo a abrir mão de um valioso ativo ofensivo no meio da temporada será incrivelmente difícil.
Se o Cagliari sequer considerará uma venda em janeiro continua sendo uma grande incógnita. A Inter agora precisa decidir se testará o terreno com uma proposta no inverno ou se aguardará pacientemente até o fim da atual campanha.
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