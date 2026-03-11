Inter: além de Calhanoglu e Frattesi, também há dúvidas sobre o futuro de Mkhitaryan

O verão de 2026 será aquele em que o meio-campo do Inter passará por uma revolução necessária e inevitável. Na Milão nerazzurra, as reflexões sobre o futuro já começaram e, embora o encerramento da temporada com o objetivo do Scudetto seja a prioridade absoluta, há quem na Viale della Liberazione já esteja começando a fazer as contas para o que deverão ser os próximos passos em um setor tão fundamental.

O futuro de Davide Frattes e Hakan Calhanoglu é um tema que já foi amplamente discutido, mas, ao contrário de algumas semanas atrás, o sentimento em relação a Henrik Mkhitaryan também está mudando.