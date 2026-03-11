Goal.com
Inter: além de Calhanoglu e Frattesi, também há dúvidas sobre o futuro de Mkhitaryan

Dentro ou fora? Renovação ou adeus? Ou um cenário que, até agora, nem sequer tinha sido considerado?

O verão de 2026 será aquele em que o meio-campo do Inter passará por uma revolução necessária e inevitável. Na Milão nerazzurra, as reflexões sobre o futuro já começaram e, embora o encerramento da temporada com o objetivo do Scudetto seja a prioridade absoluta, há quem na Viale della Liberazione já esteja começando a fazer as contas para o que deverão ser os próximos passos em um setor tão fundamental.

O futuro de Davide Frattes e Hakan Calhanoglu é um tema que já foi amplamente discutido, mas, ao contrário de algumas semanas atrás, o sentimento em relação a Henrik Mkhitaryan também está mudando.

  • CALHANOGLU: RENOVAÇÃO OU ADEUS

    O capítulo mais importante diz respeito, sem dúvida, ao meio-campista turco, que hoje é um pilar quase insubstituível da equipe e um elemento em torno do qual gira grande parte do jogo estabelecido há alguns anos por Simone Inzaghi. Com contrato expirando em 30 de junho de 2027, ou se chegará a uma renovação hoje pouco provável até o início do mercado, ou então será o adeus ao ex-jogador do Milan.

  • FRATTESI SERÁ TRANSFERIDO

    Após muitas sessões de mercado em que esteve perto de se despedir, mas em que acabou sempre por permanecer em Milão, Davide Frattesi receberá finalmente luz verde para a transferência. Não de graça, não a preço de saldo, mas com uma avaliação sustentável tanto para os principais clubes italianos como estrangeiros. O meio-campista está insatisfeito há algum tempo com o pouco tempo de jogo e ficará satisfeito desde que receba uma oferta satisfatória de pelo menos 30 milhões.

  • MKHITARYAN DIZ BASTA?

    Em comparação com o que se especulava nas últimas semanas, em que se falava até mesmo da renovação do contrato de Mkhitaryan, que expira no final da temporada, hoje, de acordo com o que foi relatado por Fabrizio Romano e Matteo Moretto no YouTube, as sensações são totalmente diferentes. O jogador quer, antes de tudo, terminar a temporada, possivelmente conquistando o Scudetto e, por que não, talvez até a Coppa Italia, mas, pela primeira vez, aos 37 anos, ele também está começando a considerar se despedir do futebol. Serão meses de reflexão, mas as chances de que, além da possível aposentadoria, ele também deixe Milão são concretas.

