Entre as reuniões previstas para o mês de abril na Viale della Liberazione, haverá também algumas dedicadas ao projeto Sub-23. O primeiro ano está chegando ao fim; haverá tempo para os balanços finais e as reflexões necessárias, mas era importante estabelecer as bases para o futuro. Após um bom início, a equipe de Vecchi teve que enfrentar uma queda inesperada, uma montanha-russa que, de qualquer forma, pode fazer parte do jogo, já que estamos diante da estreia absoluta da segunda equipe na Série C. Em breve, porém, será preciso revisar o projeto e a filosofia que o acompanha, provavelmente pensando também em como as coisas vão se desenrolar com o atual treinador, Stefano Vecchi, que não tem total certeza de voltar ao mesmo cargo no próximo ano. A temporada atual apresentou alguns pontos críticos; não faltaram alguns mal-entendidos com o grupo da Primavera e também as instalações de treinamento apresentaram alguns problemas, que, no entanto, devem ser resolvidos a partir de janeiro próximo, quando se espera que o Inter Sub-23 possa se juntar ao time principal na Pinetina, após a conclusão das obras em Appiano Gentile.
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Inter: a equipe Sub-23 muda de casa; a partir do ano que vem, os jogos em casa serão no Breda. Um balanço do projeto
E VAI FICAR LOUCO
Entretanto, já é certo que o time deixará o estádio de Monza, instalação que está recebendo os nerazzurri nesta temporada. A partir da próxima temporada, os jogos serão disputados no Breda, em Sesto San Giovanni, onde a equipe feminina também deverá se estabelecer caso venha a disputar a próxima Liga dos Campeões. Quanto às ideias futuras sobre a formação do elenco, a linha deve ser a de incluir mais alguns jovens para serem preparados com vistas à equipe principal, já que na equipe atual há poucos perfis desse tipo. Entre os jogadores que devem começar a jogar na Sub-23 no próximo ano estão Zouin, nascido em 2006, e Mattia Marello, nascido em 2008.
STEFANO VECCHI É A PRIORIDADE
A questão do treinador será abordada no final da temporada; a prioridade do Inter é continuar confiando a equipe a Stefano Vecchi, mas será necessário que todos partam com a mesma convicção. Caso contrário, as partes poderão se separar. Nesse caso, os nerazzurri teriam que avaliar uma série de opções, tanto internas quanto externas. Mas ainda é muito cedo para chegar a conclusões definitivas.