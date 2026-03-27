Inter: a equipe Sub-23 muda de casa; a partir do ano que vem, os jogos em casa serão no Breda. Um balanço do projeto

Entre as reuniões previstas para o mês de abril na Viale della Liberazione, haverá também algumas dedicadas ao projeto Sub-23. O primeiro ano está chegando ao fim; haverá tempo para os balanços finais e as reflexões necessárias, mas era importante estabelecer as bases para o futuro. Após um bom início, a equipe de Vecchi teve que enfrentar uma queda inesperada, uma montanha-russa que, de qualquer forma, pode fazer parte do jogo, já que estamos diante da estreia absoluta da segunda equipe na Série C. Em breve, porém, será preciso revisar o projeto e a filosofia que o acompanha, provavelmente pensando também em como as coisas vão se desenrolar com o atual treinador, Stefano Vecchi, que não tem total certeza de voltar ao mesmo cargo no próximo ano. A temporada atual apresentou alguns pontos críticos; não faltaram alguns mal-entendidos com o grupo da Primavera e também as instalações de treinamento apresentaram alguns problemas, que, no entanto, devem ser resolvidos a partir de janeiro próximo, quando se espera que o Inter Sub-23 possa se juntar ao time principal na Pinetina, após a conclusão das obras em Appiano Gentile.



