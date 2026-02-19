Instituição beneficente antirracismo acusa José Mourinho de “manipular” Vinicius Júnior após o caos na Liga dos Campeões

A partida foi interrompida por quase 10 minutos depois que torcedores do Benfica jogaram objetos no astro do Real Madrid enquanto ele comemorava na bandeira de escanteio após seu gol impressionante e decisivo na vitória por 1 a 0 em Lisboa. Quando o jogo estava prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, alegando que Gianluca Prestianni, do Benfica, havia feito um comentário racista contra ele. O incidente provocou indignação em campo e nas arquibancadas, com jogadores e treinadores de ambos os times reagindo enquanto a torcida vaiava.

Após o jogo, o técnico do Benfica, Mourinho, ganhou destaque com comentários que apenas intensificaram o debate, apoiando a posição do seu clube e, ao mesmo tempo, colocando em dúvida a adequação do comportamento do atacante do Real Madrid durante a partida.

“Deveria ser o momento louco do jogo, um gol incrível em uma boa partida... esses talentos são capazes de fazer essas coisas lindas, mas, infelizmente, [Vinicius] não ficou feliz apenas por marcar aquele gol surpreendente e, então, o jogo acabou. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa”, disse ele à Amazon.

Quando questionado se Vinicius havia provocado ativamente a torcida da casa e o time do Benfica, o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid foi firme em sua opinião. Mourinho acrescentou: “Sim, acredito que sim. As palavras que eles trocam, Prestianni com Vinicius, quero ser independente. Não vou comentar sobre isso.”

Mourinho também revelou a natureza de sua conversa com o jogador durante uma pausa no jogo. Ele contou: “Eu disse a ele que, quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. E então, quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista, então, se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios em que Vinicius joga, algo acontece. Sempre. Estou dizendo que foram 50 minutos bons de futebol, milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo, um gol louco, absolutamente louco, e então o jogo acabou.”