Instituição beneficente antirracismo acusa José Mourinho de “manipular” Vinicius Júnior após o caos na Liga dos Campeões
A postura provocativa do Special One
A partida foi interrompida por quase 10 minutos depois que torcedores do Benfica jogaram objetos no astro do Real Madrid enquanto ele comemorava na bandeira de escanteio após seu gol impressionante e decisivo na vitória por 1 a 0 em Lisboa. Quando o jogo estava prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, alegando que Gianluca Prestianni, do Benfica, havia feito um comentário racista contra ele. O incidente provocou indignação em campo e nas arquibancadas, com jogadores e treinadores de ambos os times reagindo enquanto a torcida vaiava.
Após o jogo, o técnico do Benfica, Mourinho, ganhou destaque com comentários que apenas intensificaram o debate, apoiando a posição do seu clube e, ao mesmo tempo, colocando em dúvida a adequação do comportamento do atacante do Real Madrid durante a partida.
“Deveria ser o momento louco do jogo, um gol incrível em uma boa partida... esses talentos são capazes de fazer essas coisas lindas, mas, infelizmente, [Vinicius] não ficou feliz apenas por marcar aquele gol surpreendente e, então, o jogo acabou. Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa”, disse ele à Amazon.
Quando questionado se Vinicius havia provocado ativamente a torcida da casa e o time do Benfica, o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid foi firme em sua opinião. Mourinho acrescentou: “Sim, acredito que sim. As palavras que eles trocam, Prestianni com Vinicius, quero ser independente. Não vou comentar sobre isso.”
Mourinho também revelou a natureza de sua conversa com o jogador durante uma pausa no jogo. Ele contou: “Eu disse a ele que, quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. E então, quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube era negra. Este clube é tudo menos racista, então, se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios em que Vinicius joga, algo acontece. Sempre. Estou dizendo que foram 50 minutos bons de futebol, milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo, um gol louco, absolutamente louco, e então o jogo acabou.”
Kick It Out emite resposta contundente
Os comentários de Mourinho já suscitaram críticas, assim como o apoio público do Benfica ao argentino na sequência da polêmica. A Kick It Out criticou o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United com uma série de declarações contundentes nas redes sociais, condenando a retórica do treinador como prejudicial e evasiva. A instituição de caridade afirmou no X: “Quando alguém denuncia discriminação no futebol, ou em qualquer outro lugar, a primeira prioridade é que seja ouvido e se sinta apoiado. Focar na comemoração do gol de Vinicius Jr. ou na história do clube, em vez de reconhecer a denúncia, é uma forma de manipulação psicológica. Essa abordagem não só prejudica a pessoa afetada, mas também envia uma mensagem errada para outras pessoas ao redor do mundo que podem ter passado por situações semelhantes. Os líderes do futebol têm um papel crucial na definição de padrões, e momentos como este exigem uma liderança responsável que reforce o respeito, a inclusão e a responsabilidade. Esperamos uma investigação completa sobre este incidente, com a responsabilização adequada ligada ao resultado.
Benfica e Prestianni defendem o seu terreno
Apesar da indignação global, o Benfica decidiu apoiar Prestianni, que enfrenta acusações de ter chamado Vinicius de “macaco”. O clube divulgou um comunicado oficial afirmando: “O clube reafirma, de forma clara e inequívoca, seu compromisso histórico e inabalável com a defesa dos valores
de igualdade, respeito e inclusão, que estão alinhados com os valores fundamentais de sua fundação e que têm Eusébio como seu maior símbolo. O Sport Lisboa e Benfica reitera que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi guiada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade do Benfica. O clube lamenta a campanha de difamação a que o jogador foi sujeito.”
Prestianni também quebrou o silêncio, recorrendo às redes sociais para negar as acusações e questionar por que razão os seus adversários não reagiram de forma mais agressiva, se tal comentário tivesse sido feito. Ele publicou no Instagram: “Quero esclarecer que em momento algum dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
Investigação da UEFA paira sobre Lisboa
A situação continua incrivelmente volátil, enquanto a comunidade futebolística aguarda a intervenção dos órgãos dirigentes para determinar os factos da noite. Com a UEFA já a abrir uma investigação completa sobre o incidente, as provas, que vão desde imagens de transmissão televisiva a testemunhos, serão alvo de um intenso escrutínio. À medida que o debate sobre as provocações dos jogadores versus os abusos raciais continua a polarizar as opiniões, aumenta a pressão sobre Mourinho e o Benfica para que apresentem mais do que apenas desvios face às graves acusações contra a sua conduta.
