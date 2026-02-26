Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Italy UCL flops GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Injustamente difamado ou futebol em crise? O sucesso da Atalanta não deve desviar a atenção das falhas das principais equipes italianas na Liga dos Campeões

Como Alessandro Costacurta efetivamente admitiu no final de uma noite dramática das eliminatórias da Liga dos Campeões, ele e seus colegas comentaristas no estúdio da Sky Sports tinham vindo para enterrar os representantes da Série A na Europa — não para elogiá-los. No entanto, eles não tiveram outra opção depois que duas recuperações notáveis provaram que o futebol italiano ainda não está morto.

Na noite seguinte à vergonhosa eliminação do Inter em casa frente ao Bodo/Glimt, o Atalanta recuperou de uma desvantagem de dois gols contra o Borussia Dortmund no jogo que começou mais cedo, antes de a Juventus fazer algo ainda mais impressionante ao forçar a prorrogação contra o Galatasaray, apesar de estar perdendo por 5 a 2 após a primeira partida e ter Lloyd Kelly expulso logo após o intervalo.

No final, a vantagem numérica da equipe turca foi decisiva, mas, embora os Bianconeri tenham sido eliminados, eles sem dúvida mereceram os aplausos que começaram muito antes do apito final em Turim. Então, o que devemos pensar da fase de play-offs do ponto de vista italiano? 

Após a derrota do Inter, parecia que não haveria nenhum representante da Série A nas oitavas de final pela primeira vez na era da Liga dos Campeões. Mas será que a classificação da Atalanta, combinada com a admirável recuperação da Juve, significa que a situação na Itália não é tão grave quanto parecia no San Siro na noite de terça-feira?

  • Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Isento de críticas

    O simbolismo de Christian Vieri e Ronaldo aparecerem para assistir ao Inter ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt não passou despercebido por ninguém. O Nerazzurri pode ser o time mais forte da Série A no momento, mas o futebol italiano não está mais produzindo atacantes de classe mundial como o ex-craque da Azzurri ou contratando superestrelas como “Il Fenomeno”.  

    Como Thierry Henry brincou no estúdio da CBS Sports antes do início da partida: “Eles precisariam de vocês dois hoje à noite!” Ronaldo respondeu: “Talvez pudéssemos jogar cinco minutos!” Os torcedores do Inter provavelmente teriam aceitado a oferta!

    Mais de 70.000 deles — quase o dobro da população de Bodo — chegaram ao San Siro na esperança de ver seu time provar que o gramado de plástico foi o problema na surpreendente derrota por 3 a 1 na primeira partida, na semana passada. Em vez disso, eles testemunharam um time norueguês dar um show na “La Scala del Calcio” pela segunda vez em três meses, ridicularizando completamente o futebol italiano. 

    A lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, brincou dizendo que estava à beira das lágrimas antes das partidas de volta das eliminatórias, já que as três equipes italianas estavam perdendo no placar agregado e o atual campeão nacional, o Napoli, nem sequer conseguiu sair da fase de grupos. No entanto, a lenda da Juventus argumentou que “nem tudo é tão ruim quanto parece”. E ele tinha razão. Pelo menos no caso da Atalanta, que realmente não deveria ser vista da mesma forma negativa que o Inter, a Juve ou o Napoli.

    “Esta é uma partida que entrará para a história, não apenas aqui em Bergamo para todos os torcedores da Atalanta, mas para o futebol italiano como um todo”, disse o técnico Raffaelle Palladino àSky Sport Italia. “Ouvi muitos comentários sobre o futebol italiano e acho que ele deve ser protegido, acima de tudo, de dentro. Somos muito severos quando as coisas não vão bem, precisamos de críticas mais construtivas, ser um pouco mais positivos, e provamos isso esta noite.”

    O Atalanta, porém, é uma raridade na Itália: um clube maravilhosamente bem administrado, conhecido por sua capacidade de identificar e desenvolver jovens jogadores para depois vendê-los com um lucro enorme — ao mesmo tempo em que se mantém competitivo na Série A e na Europa. De fato, a derrota do Bayer Leverkusen, aparentemente imbatível, para a La Dea na final da Liga Europa de 2024 foi o culminar de um projeto ambicioso e de longo prazo, enraizado na realidade econômica do futebol moderno, que forneceu o modelo perfeito para outros times da Série A seguirem.

    No entanto, embora o Bologna e o Como, que conta com um financiamento muito bom, também estejam agora a mostrar o que é possível com uma estratégia clara e coerente, as principais equipas italianas estão longe de ser tão astutas, estáveis ou mesmo bem-sucedidas.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-PRESSERAFP

    Não é bom o suficiente

    O Napoli conquistou o Scudetto duas vezes nos últimos três anos, mas o clube ainda aguarda sua primeira participação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Antonio Conte reclamou constantemente das lesões e da agenda lotada ao longo da campanha continental desta temporada, mas os atuais campeões italianos venceram apenas duas das oito partidas da fase de grupos e foram efetivamente eliminados por não conseguirem derrotar o Copenhague, que jogou com dez homens por quase uma hora.

    Enquanto isso, o homólogo de Conte na Juventus, Luciano Spalletti, lamentou a natureza esquizofrênica de seu time após a derrota desesperadoramente decepcionante nas eliminatórias para o Galatasaray. Os Bianconeri capitularam na primeira partida, mas foram imensos na segunda, o que significa que o técnico ficou orgulhoso do desempenho de seus jogadores naquela noite, mas profundamente frustrado pelo fato de eles não terem conseguido passar por um time que claramente deveriam ter vencido.

    A dura realidade, porém, é que a Juventus não é mais a força que era sob o comando de Massimiliano Allegri. De fato, os finalistas de 2015 e 2017 perderam suas últimas cinco partidas nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, o que parece muito com uma “herança futebolística”...

    Como a imprensa italiana também foi rápida em apontar, havia uma diferença alarmante entre a Juve e o Gala. Enquanto os campeões turcos estavam na posição invejável de poder deixar Mauro Icardi no banco em Istambul, com Victor Osimhen começando como titular, Spalletti sentiu que não tinha opção melhor para liderar o ataque do que o ex-meio-campista do Leeds United, Weston McKennie — e o desempenho de Jonathan David na segunda partida mostrou isso.

    No final das contas, nem o Napoli nem a Juventus se mostraram suficientemente bons para chegar às oitavas de final, mas o fato de o Inter também não ter conseguido foi o que realmente refletiu de forma terrível na força da Série A.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    “Líder da liga por padrão”

    O Nerazzurri chegou a duas finais da Liga dos Campeões em três temporadas sob o comando do ex-técnico Simone Inzaghi, por isso foi inegavelmente chocante vê-lo ser derrotado em casa e fora pelo Bodo/Glimt. Afinal, estamos falando de um time que atualmente está 10 pontos à frente na liderança da Série A.

    No entanto, enquanto elogiava o promissor projeto do Como, no qual ele literalmente tem participação, Henry repetiu sua afirmação de que o Inter é “líder da liga por falta de alternativas”; essencialmente, o melhor de um grupo ruim.

    “No momento, os times italianos estão onde deveriam estar – infelizmente”, disse o vencedor da Copa do Mundo à CBS. “Quando você ouve que o Bodo/Glimt venceu o Inter, você pensa: ‘Oh, que surpresa!’. Mas quando você assiste ao jogo, não há surpresa.

    “Um time jogou com a atitude certa. O outro jogou de forma letárgica, sem muita intensidade.”

    A mesma acusação foi feita ao Inter por Fabio Capello e Zvonomir Boban na Sky Sport Italia na terça-feira à noite, com ambos acreditando que o ritmo mais lento da Série A está sendo explorado impiedosamente pelos adversários da Liga dos Campeões. E não estamos falando apenas da elite europeia aqui.

    Embora fosse possível ter algum grau de simpatia por um time envelhecido do Inter, derrotado pelo Paris Saint-Germain, vencedor da tríplice coroa, na final da última temporada, não havia, como disse a Gazzetta dello Sport, “nenhuma desculpa” para o líder isolado do campeonato ser superado pelo Bodo/Glimt.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ROMAAFP

    “Muitos problemas”

    É claro que existem algumas explicações para a triste situação em que se encontra atualmente o futebol italiano.

    Como Del Piero apontou na CBS, nada acontece no vácuo. O fato de a Série A ter apenas um time nas oitavas de final “é resultado do que vem acontecendo na Itália nos últimos anos, onde o nível de investimento diminuiu e outros mercados se tornaram muito, muito maiores do que o nosso.

    “Existem muitos problemas. Para começar, os estádios. Todos sabemos qual é o nível dos estádios, por isso precisamos de ter um desempenho muito melhor fora do campo nesse aspecto.

    Depois, o sistema de formação de jovens. O Dortmund jogou na primeira partida com dois italianos nascidos em 2008. Com licença! O que está acontecendo? Por que não temos jogadores assim? Por que eles estão jogando no Dortmund? Portanto, há algo faltando em várias áreas diferentes.”

    A grande questão agora é se algo será feito a respeito. Porque já passamos por isso antes na Itália. Houve uma grande investigação depois que a seleção nacional não conseguiu se classificar para a segunda Copa do Mundo consecutiva em 2021. 

    “Estamos colhendo o que plantamos”, disse o lendário técnico Arrigo Sacchi ao jornal Gazzetta na época. “Falamos muito, mas não se resolve problemas apenas com palavras.” No entanto, poucas medidas foram tomadas nesse intervalo. 

  • FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-SASSUOLOAFP

    Os estádios mais feios da Europa

    Continua sendo extremamente difícil até mesmo para clubes de grande porte como Inter, AC Milan, Napoli e Roma construírem novas sedes, o que significa que eles estão sendo privados de uma fonte de receita extremamente importante que lhes permitiria diminuir a diferença financeira em relação aos times mais ricos da Europa.

    “Temos os estádios mais feios da Europa e isso afeta as receitas e os direitos de transmissão televisiva, porque um estádio feio e vazio não é vendido na TV”, disse o ex-vice-presidente do AC Milan e atual CEO do Monza, Adriano Galliani, aoCalcio e Finanza. “E não construímos os estádios porque a burocracia impediu todos, porque as autoridades, por muito tempo, exigiram a construção de uma pista de atletismo. Há sempre mil obstáculos.”

    A observação de Del Piero sobre o sistema de formação de jovens também é muito válida, com Capello insistindo incessantemente que a Itália está pagando o preço por ter abandonado sua identidade futebolística há mais de uma década.

    “Deixe-me dizer que pegamos a pior parte do Guardiolismo”, disse o ex-técnico do AC Milan ao Gazzetta depois que a Itália foi humilhada pela Noruega nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. “Nossos meio-campistas nunca se voltam para o gol adversário, enquanto os outros olham constantemente para frente e executam a uma velocidade com a qual só podemos sonhar.

    Nas academias, as crianças são ensinadas a seguir táticas, manter a posse de bola e passar para o goleiro, em vez de serem incentivadas a desenvolver qualidade e criatividade. Aonde você acha que vamos chegar assim?” Talvez nem mesmo à América do Norte neste verão.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    “Para onde vão as celebridades no crepúsculo de suas vidas”

    A Itália ainda pode se classificar para a sua primeira Copa do Mundo desde 2010 através das eliminatórias do próximo mês, mas há uma escassez de talentos no elenco que o técnico Gennaro Gattuso atribui ao fato de que apenas 32% dos jogadores da Série A são elegíveis para jogar pela Azzurra. E isso não se deve à presença de talentos de classe mundial nos principais times.

    Como o ex-jogador da seleção holandesa Jan Mulder apontou certa vez, “a Série A é onde as celebridades vão no crepúsculo de suas carreiras hoje em dia”. O papel de Luka Modric na recuperação do AC Milan nesta temporada não fez nada para desafiar essa percepção prejudicial; pelo contrário, apenas a reforçou.

    Paolo Di Canio, porém, está mais chateado com o fato de Donyell Malen ter sido comparado ao lendário Gianluca Vialli após causar um impacto imediato na Roma depois de se transferir do Aston Villa durante a janela de transferências de janeiro.

    “Ele [Malen] tem 27 anos e ninguém nunca prestou atenção nele”, disse o ex-atacante do West Ham àSky. “No Aston Villa, ele era reserva de [Morgan] Rogers e [Ollie] Watkins, que são mais fortes. Ele chega aqui e marca cinco gols em cinco partidas, e estamos envolvendo Vialli nisso? Meu irmão mais velho, um beijo para o céu, sinto muito por terem mencionado você!

    Nossa visão do futebol italiano é que ainda somos fenomenais. Mas nesta temporada, muitos pensaram que o Napoli teria chegado longe na Liga dos Campeões, mas então eles sofreram seis gols contra um time (PSV) que conquistou três pontos contra eles e depois cinco nos outros sete jogos. O Inter sofreu cinco gols na final da Liga dos Campeões contra o PSG, mas poderiam ter sido 10. Portanto, nem compare a Série A com a Premier League, que está em um nível diferente.”

    Certamente não há como contestar essa última afirmação. Enquanto a Premier League terá seis times nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a Itália terá apenas um — e, de forma bastante reveladora, é o clube mais bem administrado do país. 

    A esperança deve ser, então, que o sucesso da Atalanta não desvie a atenção das falhas dos outros. É preciso aprender com as lições, porque a situação na Série A é grave. O futebol italiano está em crise. Os times de ponta não estão em boa saúde financeira e, a menos que medidas drásticas sejam tomadas desta vez, Costacurta & Cia. estarão de volta ao estúdio da Sky Sport no ano que vem — ou talvez até mesmo após as eliminatórias da Copa do Mundo — lamentando a morte do futebol italiano.

0