Injustamente difamado ou futebol em crise? O sucesso da Atalanta não deve desviar a atenção das falhas das principais equipes italianas na Liga dos Campeões

O simbolismo de Christian Vieri e Ronaldo aparecerem para assistir ao Inter ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Bodo/Glimt não passou despercebido por ninguém. O Nerazzurri pode ser o time mais forte da Série A no momento, mas o futebol italiano não está mais produzindo atacantes de classe mundial como o ex-craque da Azzurri ou contratando superestrelas como “Il Fenomeno”.

Como Thierry Henry brincou no estúdio da CBS Sports antes do início da partida: “Eles precisariam de vocês dois hoje à noite!” Ronaldo respondeu: “Talvez pudéssemos jogar cinco minutos!” Os torcedores do Inter provavelmente teriam aceitado a oferta!

Mais de 70.000 deles — quase o dobro da população de Bodo — chegaram ao San Siro na esperança de ver seu time provar que o gramado de plástico foi o problema na surpreendente derrota por 3 a 1 na primeira partida, na semana passada. Em vez disso, eles testemunharam um time norueguês dar um show na “La Scala del Calcio” pela segunda vez em três meses, ridicularizando completamente o futebol italiano.

A lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, brincou dizendo que estava à beira das lágrimas antes das partidas de volta das eliminatórias, já que as três equipes italianas estavam perdendo no placar agregado e o atual campeão nacional, o Napoli, nem sequer conseguiu sair da fase de grupos. No entanto, a lenda da Juventus argumentou que “nem tudo é tão ruim quanto parece”. E ele tinha razão. Pelo menos no caso da Atalanta, que realmente não deveria ser vista da mesma forma negativa que o Inter, a Juve ou o Napoli.

“Esta é uma partida que entrará para a história, não apenas aqui em Bergamo para todos os torcedores da Atalanta, mas para o futebol italiano como um todo”, disse o técnico Raffaelle Palladino àSky Sport Italia. “Ouvi muitos comentários sobre o futebol italiano e acho que ele deve ser protegido, acima de tudo, de dentro. Somos muito severos quando as coisas não vão bem, precisamos de críticas mais construtivas, ser um pouco mais positivos, e provamos isso esta noite.”

O Atalanta, porém, é uma raridade na Itália: um clube maravilhosamente bem administrado, conhecido por sua capacidade de identificar e desenvolver jovens jogadores para depois vendê-los com um lucro enorme — ao mesmo tempo em que se mantém competitivo na Série A e na Europa. De fato, a derrota do Bayer Leverkusen, aparentemente imbatível, para a La Dea na final da Liga Europa de 2024 foi o culminar de um projeto ambicioso e de longo prazo, enraizado na realidade econômica do futebol moderno, que forneceu o modelo perfeito para outros times da Série A seguirem.

No entanto, embora o Bologna e o Como, que conta com um financiamento muito bom, também estejam agora a mostrar o que é possível com uma estratégia clara e coerente, as principais equipas italianas estão longe de ser tão astutas, estáveis ou mesmo bem-sucedidas.