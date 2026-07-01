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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Inglaterra x República Democrática do Congo AO VIVO

Copa do Mundo
Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo

Acompanhe a partida das oitavas de final da Copa do Mundo.

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continuam. Em campo, Inglaterra e República Democrática do Congo se enfrentam em um dos confrontos que, no papel, parece menos equilibrado. Após a surpreendente eliminação da Alemanha, porém, a equipe de Tuchel sabe que não pode encarar a partida com desleixo e, pelo contrário, precisa mudar o rumo após as duas últimas atuações não totalmente convincentes. Pelos Três Leões, Kane e Bellingham são titulares confirmados, obviamente, com Rashford como novidade. Já entre os africanos, Bakambu começa no banco.

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    Inglaterra x República Democrática do Congo 0 a 0


    GOLS -


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -

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  • O PLACAR

    INGLATERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Técnico: Tuchel


    REPÚBLICA DO CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Técnico: Desabre


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