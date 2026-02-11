Antes do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, a Inglaterra escolheu sua base de operações. A seleção passará o torneio em Kansas City, local também escolhido pela Argentina, atual campeã, como sua base. Os Três Leões não jogarão nenhuma partida da fase de grupos na cidade, mas a escolheram devido à sua localização central. A Inglaterra enfrenta a Croácia em Dallas no dia 17 de junho, depois joga contra Gana em Boston no dia 23 de junho e contra o Panamá em Nova York no dia 27 de junho.

A Argentina utilizará as instalações do Sporting KC, enquanto a Inglaterra treinará nas instalações utilizadas pelo Sporting KC II. A Inglaterra disputará dois amistosos no sul da Flórida, contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.

Um comunicado dizia: “A equipe de Thomas Tuchel enfrentará a Nova Zelândia no sábado, 6 de junho, antes de enfrentar a Costa Rica na quarta-feira, 10 de junho, com os locais dos dois jogos a serem confirmados em breve.

A Inglaterra ficará baseada em Kansas City, Missouri, durante todo o torneio. O Swope Soccer Village será a base de treinamento dos Três Leões, com Kansas City identificada como o local preferido em janeiro de 2025, após uma extensa pesquisa.

O Swope Soccer Village é uma das instalações de treinamento do Sporting Kansas City e a atual sede das equipes MLS NEXT Pro e MLS NEXT do clube. O complexo, localizado no coração do histórico Swope Park, em Kansas City, já recebeu várias seleções nacionais e clubes desde sua inauguração em 2007.”