Inglaterra vai dividir cidade-sede com Lionel Messi e Argentina na Copa do Mundo de 2026, enquanto a seleção inglesa anuncia jogos antes do torneio
Inglaterra escolhe sede para a Copa do Mundo
Antes do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, a Inglaterra escolheu sua base de operações. A seleção passará o torneio em Kansas City, local também escolhido pela Argentina, atual campeã, como sua base. Os Três Leões não jogarão nenhuma partida da fase de grupos na cidade, mas a escolheram devido à sua localização central. A Inglaterra enfrenta a Croácia em Dallas no dia 17 de junho, depois joga contra Gana em Boston no dia 23 de junho e contra o Panamá em Nova York no dia 27 de junho.
A Argentina utilizará as instalações do Sporting KC, enquanto a Inglaterra treinará nas instalações utilizadas pelo Sporting KC II. A Inglaterra disputará dois amistosos no sul da Flórida, contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.
Um comunicado dizia: “A equipe de Thomas Tuchel enfrentará a Nova Zelândia no sábado, 6 de junho, antes de enfrentar a Costa Rica na quarta-feira, 10 de junho, com os locais dos dois jogos a serem confirmados em breve.
A Inglaterra ficará baseada em Kansas City, Missouri, durante todo o torneio. O Swope Soccer Village será a base de treinamento dos Três Leões, com Kansas City identificada como o local preferido em janeiro de 2025, após uma extensa pesquisa.
O Swope Soccer Village é uma das instalações de treinamento do Sporting Kansas City e a atual sede das equipes MLS NEXT Pro e MLS NEXT do clube. O complexo, localizado no coração do histórico Swope Park, em Kansas City, já recebeu várias seleções nacionais e clubes desde sua inauguração em 2007.”
As ambições da Inglaterra de acabar com a seca de troféus
A Inglaterra pretende acabar com uma seca de títulos que já dura 60 longos anos. O técnico Thomas Tuchel deixou bem claro que sua ambição é vencer o torneio nos Estados Unidos.
Em dezembro, ele disse: “Sim, porque melhoramos. Temos que chegar lá e tentar fazer algo especial acontecer, mas não podemos garantir isso.
Todos sabem que não podemos prometer que vamos ganhar, mas querem ver uma equipe, espírito de equipe, uma equipe que dá tudo [e] luta uns pelos outros, e querem isso se estiverem no estádio ou assistindo pela TV.
Se os jogadores trouxerem isso, acho que tudo é possível. Seremos corajosos o suficiente para sonhar com isso, seremos corajosos o suficiente para tentar.”
Tuchel já está pensando no futuro e respondeu quando questionado se poderia pedir aos reservas que permanecessem no vestiário para evitar o calor debilitante nos Estados Unidos: “Se isso nos ajudar mais tarde na partida, quando eles entrarem, tudo bem, consideramos isso uma possibilidade.
Ninguém gosta disso, pois quero que os jogadores estejam aqui, sintam a energia e transmitam essa energia do banco para o campo, mas entendo o que você quer dizer. Vi times fazendo isso e jogadores fazendo isso na Copa do Mundo de Clubes. Espero que possamos evitar isso. É sempre melhor se eles puderem estar conosco.”
Inglaterra demonstrará “devido respeito”
Tuchel alertou seus jogadores que eles devem mostrar o “devido respeito” aos adversários da fase de grupos.
Ele disse: “Temos a Croácia e Gana, duas seleções habituais nas Copas do Mundo, e temos o Panamá. Não sei muito sobre o Panamá, mas saberemos tudo sobre eles quando o torneio começar. Para mim, pessoalmente, mesmo na Liga dos Campeões, você tem que se concentrar no grupo – o grupo é sempre o mais difícil e queremos escapar e queremos vencer o grupo. É difícil. Ninguém deve ser subestimado. É claro que a Croácia é o nome de destaque [e] a equipe mais bem classificada do Pot 2 que entrou no nosso grupo. É uma estreia difícil contra a Croácia. Vamos partir daqui. Gana sempre tem muito talento, pode surpreender e tem uma grande história na Copa do Mundo. Além disso, o Panamá tentará tirar o máximo proveito do papel de azarão. Ninguém pode ser subestimado – todos merecem o máximo respeito e vamos mostrar isso.”
O que vem a seguir?
A Inglaterra disputará dois amistosos preparatórios em março. Primeiro enfrentará o Uruguai, antes de se medir ao Japão. Ambos os jogos serão disputados em Wembley.
