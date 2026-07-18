Na véspera da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a França, Thomas Tuchel volta a falar sobre a dolorosa derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal. O técnico alemão da seleção inglesa não se exime de suas responsabilidades, mas defende com convicção as decisões táticas tomadas durante a partida.
Traduzido por
Inglaterra, Tuchel e o “catenaccio”: “Não me arrependo das minhas escolhas. A disputa pelo terceiro lugar? Ninguém quer disputar essa partida”
SEM ARREPENDIMENTOS
"Não me arrependo das minhas escolhas", declarou o técnico alemão em entrevista coletiva. “Tive a sensação de que o jogo estava mudando, de que tínhamos ficado passivos demais, e tentei ajudar a equipe”. Uma posição clara após as críticas recebidas pelas substituições e jogadas táticas — consideradas unanimemente defensivas demais —realizadas durante a partida, na qual a Inglaterra, que estava na frente no placar, acabou sofrendo uma virada da Argentina.
Tuchel explicou ter agido seguindo seu instinto e a experiência adquirida no banco: “O resultado não saiu e, naturalmente, assumo a responsabilidade pelas decisões tomadas. São escolhas feitas sob pressão, no calor da partida”.
O técnico inglês também descartou a busca por um bode expiatório dentro do grupo: “Se for preciso culpar alguém, sou eu. Sou o técnico. Mas não acredito que haja uma única pessoa a quem culpar”.
Esta noite, a Inglaterra enfrentará a França em Miami na disputa pelo terceiro lugar. Um confronto que, como o próprio Tuchel admitiu logo após a eliminação, nenhuma das duas seleções gostaria de disputar: “Ninguém quer jogar essa partida, nem mesmo os jogadores franceses. Assim como nós, eles também queriam estar na final e deram tudo de si para chegar lá”.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.