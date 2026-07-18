Inglaterra, Tuchel e o “catenaccio”: “Não me arrependo das minhas escolhas. A disputa pelo terceiro lugar? Ninguém quer disputar essa partida”

"Não me arrependo das minhas escolhas", declarou o técnico alemão em entrevista coletiva. “Tive a sensação de que o jogo estava mudando, de que tínhamos ficado passivos demais, e tentei ajudar a equipe”. Uma posição clara após as críticas recebidas pelas substituições e jogadas táticas — consideradas unanimemente defensivas demais —realizadas durante a partida, na qual a Inglaterra, que estava na frente no placar, acabou sofrendo uma virada da Argentina.





Tuchel explicou ter agido seguindo seu instinto e a experiência adquirida no banco: “O resultado não saiu e, naturalmente, assumo a responsabilidade pelas decisões tomadas. São escolhas feitas sob pressão, no calor da partida”.





O técnico inglês também descartou a busca por um bode expiatório dentro do grupo: “Se for preciso culpar alguém, sou eu. Sou o técnico. Mas não acredito que haja uma única pessoa a quem culpar”.