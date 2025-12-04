Inglaterra tem que evitar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo desde o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, diz ex-jogador
A Inglaterra chega forte?
Após uma campanha tranquila nas Eliminatórias, a Inglaterra aparece novamente entre as favoritas ao título no ano que vem. Com Harry Kane como capitão e referência no ataque, Jude Bellingham comandando o meio-campo e Jordan Pickford mantendo a regularidade nos jogos sem sofrer gols, a equipe parece preparada para brilhar.
Mas isso não é novidade: em outras oportunidades, a seleção inglesa também chegou cercada de expectativa e acabou decepcionando, inclusive nas finais consecutivas da Eurocopa. Em alguns momentos, contou com chaves mais acessíveis, mas frequentemente tropeçou quando encontrou adversários de peso.
- Getty/GOAL
Por que a Inglaterra irá querer evitar Messi e CR7
Nos últimos três grandes torneios, Itália, França e Espanha foram responsáveis por encerrar o sonho inglês. Por isso, Thomas Tuchel espera fugir de nomes como Kylian Mbappé, Lamine Yamal e outros craques na disputa que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.
Por outro lado, muita gente diz que para ser o melhor é preciso vencer os melhores. Assim, será que os ingleses realmente estariam animados com a possibilidade de enfrentar Messi, Cristiano Ronaldo, Argentina ou Portugal no mata-mata?
Questionado sobre isso, Winterburn, em parceria com a BetBrain, declarou à GOAL: “Às vezes, num torneio, você dá sorte na chave. Já vimos isso acontecer com a Inglaterra. Dependendo do sorteio, você pega um caminho mais tranquilo e só encontra os gigantes na semifinal ou na final. E, claro, em algum momento você vai ter de enfrentar os melhores.
“Como jogador, sim, você quer enfrentar os maiores, mas talvez seja melhor deixar isso para a final, com toda a antecipação que isso gera, afinal, tudo pode acontecer. Se você tem o que chamam de sorteio favorável para chegar às quartas, semifinais e até à final da Copa do Mundo, nenhum jogador da Inglaterra, nem os torcedores, vai reclamar que o adversário não é forte o suficiente. No fim das contas, é jogo a jogo. Você só precisa estar pronto.”
A última dança das lendas
Cristiano Ronaldo já afirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última. Messi, por sua vez, ainda não confirmou presença na defesa do título com a seleção argentina. Hoje atuando pelo Inter Miami, o camisa 10 não terá tanto ritmo de jogo competitivo até junho de 2026 por conta do calendário do futebol nos Estados Unidos.
Quando questionado sobre a possibilidade de disputar mais uma Copa, Messi comentou: “Sim, claro que anima. A Copa do Mundo é sempre especial. É especial jogar pela seleção, ainda mais em competições oficiais importantes, e ainda mais depois de ter vencido uma.
“Mas, como eu disse, não quero ser um peso. Quero me sentir bem fisicamente e ter certeza de que posso ajudar e contribuir. Nossa temporada é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio do caminho, com poucos jogos antes da Copa. Então, vou avaliar dia após dia para ver se realmente estou em condição física de estar onde quero estar e poder participar. Mas sei que é uma Copa do Mundo, e isso é especial. É o maior torneio que existe. Então, claro que estou animado, mas vou com calma.”
- Getty
Sorteio da Copa do Mundo: quando e onde será?
Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane e companhia vão conhecer seus adversários de grupo no sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, D.C. O sorteio terá transmissão ao vivo de Globo, SBT, Sportv, ge tv, CazéTV, N Sports e FIFA+.