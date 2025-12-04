Inglaterra tem que evitar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo desde o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, diz ex-jogador

Nos últimos três grandes torneios, Itália, França e Espanha foram responsáveis por encerrar o sonho inglês. Por isso, Thomas Tuchel espera fugir de nomes como Kylian Mbappé, Lamine Yamal e outros craques na disputa que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por outro lado, muita gente diz que para ser o melhor é preciso vencer os melhores. Assim, será que os ingleses realmente estariam animados com a possibilidade de enfrentar Messi, Cristiano Ronaldo, Argentina ou Portugal no mata-mata?

Questionado sobre isso, Winterburn, em parceria com a BetBrain, declarou à GOAL: “Às vezes, num torneio, você dá sorte na chave. Já vimos isso acontecer com a Inglaterra. Dependendo do sorteio, você pega um caminho mais tranquilo e só encontra os gigantes na semifinal ou na final. E, claro, em algum momento você vai ter de enfrentar os melhores.

“Como jogador, sim, você quer enfrentar os maiores, mas talvez seja melhor deixar isso para a final, com toda a antecipação que isso gera, afinal, tudo pode acontecer. Se você tem o que chamam de sorteio favorável para chegar às quartas, semifinais e até à final da Copa do Mundo, nenhum jogador da Inglaterra, nem os torcedores, vai reclamar que o adversário não é forte o suficiente. No fim das contas, é jogo a jogo. Você só precisa estar pronto.”