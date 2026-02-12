Inglaterra descobre grupo da Liga das Nações com os Três Leões a enfrentarem um sorteio brutal no regresso à Liga A

A Inglaterra voltou ao topo da Liga das Nações e foi sorteada para um grupo que inclui a atual campeã europeia, Espanha, Croácia e República Tcheca. Os Três Leões, é claro, enfrentaram a Espanha na final do Campeonato Europeu, perdendo por 2 a 1 no que acabou sendo o último jogo de Gareth Southgate no comando da seleção.

O País de Gales, que também foi promovido para a Liga A, enfrenta uma tarefa difícil, pois enfrentará Portugal, atual campeão da Liga das Nações, além da Noruega de Erling Haaland e da Dinamarca.

A França de Kylian Mbappé enfrenta uma tarefa complicada contra a Itália e a Bélgica, além da Turquia, com o grupo final sendo completado pela Alemanha, Holanda, Sérvia e Grécia.

O sorteio da fase de grupos da Liga A é o seguinte:

Grupo A1: França, Itália, Bélgica, Turquia

Grupo A2: Alemanha, Holanda, Sérvia, Grécia

Grupo A3: Espanha, Croácia, Inglaterra, República Tcheca

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, País de Gales