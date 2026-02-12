AFP
Inglaterra descobre grupo da Liga das Nações com os Três Leões a enfrentarem um sorteio brutal no regresso à Liga A
Empate preocupante da Inglaterra
A Inglaterra voltou ao topo da Liga das Nações e foi sorteada para um grupo que inclui a atual campeã europeia, Espanha, Croácia e República Tcheca. Os Três Leões, é claro, enfrentaram a Espanha na final do Campeonato Europeu, perdendo por 2 a 1 no que acabou sendo o último jogo de Gareth Southgate no comando da seleção.
O País de Gales, que também foi promovido para a Liga A, enfrenta uma tarefa difícil, pois enfrentará Portugal, atual campeão da Liga das Nações, além da Noruega de Erling Haaland e da Dinamarca.
A França de Kylian Mbappé enfrenta uma tarefa complicada contra a Itália e a Bélgica, além da Turquia, com o grupo final sendo completado pela Alemanha, Holanda, Sérvia e Grécia.
O sorteio da fase de grupos da Liga A é o seguinte:
Grupo A1: França, Itália, Bélgica, Turquia
Grupo A2: Alemanha, Holanda, Sérvia, Grécia
Grupo A3: Espanha, Croácia, Inglaterra, República Tcheca
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, País de Gales
- Getty Images Sport
Chances irlandesas
A Irlanda do Norte foi sorteada para enfrentar a Hungria, a Ucrânia e a Geórgia na Liga B, enquanto a República da Irlanda enfrentará Israel, a Áustria e o Kosovo. A Escócia enfrentará a Suíça, a Eslovênia e a Macedônia do Norte.
O restante do sorteio é o seguinte:
Liga B
Grupo B1: Escócia, Suíça, Eslovênia, Macedônia do Norte
Grupo B2: Hungria, Ucrânia, Geórgia, Irlanda do Norte
Grupo B3: Israel, Áustria, República da Irlanda, Kosovo
Grupo B4: Polônia, Bósnia-Herzegovina, Romênia, Suécia
Liga C
Grupo C1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia, San Marino
Grupo C2: Montenegro, Armênia, Chipre, Gibraltar/Letônia*
Grupo C3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé, Moldávia
Grupo C4: Islândia, Bulgária, Estônia, Luxemburgo/Malta*
Liga D
Grupo D1: Gibraltar/Letônia, Luxemburgo/Malta, Andorra
Grupo D2: Lituânia, Azerbaijão, Liechtenstein
*Gibraltar e Letônia, e Luxemburgo e Malta, disputarão as eliminatórias em março para determinar quem jogará nas Ligas C e D.
A objeção da Irlanda a Israel
A Federação Irlandesa de Futebol (FAI) assinou anteriormente uma moção para solicitar à UEFA que banisse Israel da competição.
No entanto, parece que estão dispostos a cumprir o calendário.
Uma declaração afirmou: “Embora tenha havido consultas com os dirigentes da UEFA, a federação reconhece que os regulamentos da UEFA estabelecem que, se uma federação se recusar a disputar uma partida, essa partida será considerada perdida e poderão ser tomadas medidas disciplinares adicionais, incluindo a possível desqualificação da competição.”
- (C)Getty Images
O que vem a seguir?
A Liga das Nações começa em setembro, e os jogos serão disputados entre essa data e novembro de 2026.
Thomas Tuchel renovou seu contrato até 2028 na quinta-feira e, portanto, continuará comandando a seleção inglesa durante o torneio.
Ele disse: “Estou muito feliz e orgulhoso por prolongar o meu tempo com a Inglaterra.
Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto que passei trabalhando com meus jogadores e treinadores até agora, e mal posso esperar para levá-los à Copa do Mundo.
É uma oportunidade incrível e vamos dar o nosso melhor para deixar o país orgulhoso.”
Ele também comandará a Inglaterra na Euro 2028, acrescentando: “Recebi tanto apoio de [Mark Bullingham, diretor executivo da FA], de todos os meus colegas da FA e dos torcedores onde quer que eu vá, que não hesitei quando me pediram para continuar neste trabalho dos sonhos.
“A Euro 2028 será um torneio muito especial e, como técnico, não há nada mais que você queira do que competir com os melhores no maior palco possível.”
