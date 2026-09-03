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'Inacreditável!' - Neymar detona gramado do Santos após susto com lesão
Neymar se irrita com as condições da Vila Belmiro
O ambiente no Santos ficou tóxico após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o rival Palmeiras. Embora o empate por 0 a 0 tenha confirmado a queda depois da derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o principal assunto seguiu sendo a saúde de Neymar, que sofreu uma lesão no tendão da coxa direita no fim do primeiro tempo.
Usando o Instagram para expressar sua frustração, Neymar fez uma crítica dura à equipe responsável pelo gramado. "Quero dar os parabéns ao nosso jardineiro da Vila Belmiro. Ontem, foi o pior gramado que o estádio já viu, cheio de buracos, porque tiveram que descompactá-lo no dia anterior ao jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, estávamos lutando contra o próprio gramado. E, para piorar, tivemos que fazer um esforço extra nas acelerações e freadas porque a superfície estava muito irregular. Não é à toa que três jogadores se machucaram no primeiro tempo. Parabéns, então... Que trabalho de merda."
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Uma noite de pesadelo para o departamento médico do Santos
A lesão de Neymar não foi um caso isolado durante o quente jogo de volta das quartas de final, reforçando as reclamações dele sobre o gramado. Lucas Verissimo também foi obrigado a deixar a partida cedo após sofrer uma lesão no tornozelo, enquanto Barreal se tornou o terceiro jogador a sucumbir a problemas físicos durante um primeiro tempo caótico.
Segundo a ESPN, Neymar segue como grande dúvida e não deve atuar contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro neste domingo. Na ausência dele, Arthur deve fazer sua estreia em uma função mais adiantada, atuando quase como um camisa 10 tradicional.
Palmeiras provoca rivais pela qualidade do gramado
Sempre pronto para não perder uma oportunidade de cutucar os rivais, o Palmeiras respondeu às reclamações de Neymar com uma publicação nas redes sociais carregada de sarcasmo. O Alviverde destacou o contraste entre a grama natural da Vila Belmiro e o próprio gramado sintético no Nubank Parque, onde foi disputado o jogo de ida.
"Queremos parabenizar os responsáveis pelo gramado do Nubank Parque... Não importa o dia, a grama está sempre perfeita e sem buracos, porque recebe cuidados diários. Pode acreditar!", publicou o clube na quinta-feira. O Palmeiras seguiu com a provocação ao espelhar diretamente as reclamações de Neymar: "Além de oferecer um bom campo de jogo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros porque, durante as corridas, a superfície está sempre uniforme. Não é coincidência que o Palmeiras seja o clube da Série A com menos lesões nos últimos cinco anos... Parabéns, viu? Excelente trabalho."
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Dificuldades continuam apesar da presença de Neymar
O Santos segue em dificuldade nesta temporada, apesar da presença de Neymar no elenco. O Peixe ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela do Brasileirão, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com 14 partidas restantes.
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