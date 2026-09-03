'Inacreditável!' - Neymar detona gramado do Santos após susto com lesão

O ambiente no Santos ficou tóxico após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o rival Palmeiras. Embora o empate por 0 a 0 tenha confirmado a queda depois da derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o principal assunto seguiu sendo a saúde de Neymar, que sofreu uma lesão no tendão da coxa direita no fim do primeiro tempo.

Usando o Instagram para expressar sua frustração, Neymar fez uma crítica dura à equipe responsável pelo gramado. "Quero dar os parabéns ao nosso jardineiro da Vila Belmiro. Ontem, foi o pior gramado que o estádio já viu, cheio de buracos, porque tiveram que descompactá-lo no dia anterior ao jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, estávamos lutando contra o próprio gramado. E, para piorar, tivemos que fazer um esforço extra nas acelerações e freadas porque a superfície estava muito irregular. Não é à toa que três jogadores se machucaram no primeiro tempo. Parabéns, então... Que trabalho de merda."