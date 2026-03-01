“Inaceitável” – Liam Rosenior expressa frustração com os problemas disciplinares do Chelsea após receber o nono cartão vermelho da temporada na derrota para o Arsenal

Rosenior prometeu tentar “chegar ao fundo” dos problemas disciplinares do Chelsea rapidamente, enquanto busca levar o clube à qualificação para a Liga dos Campeões. “Precisamos fazer algo [sobre nossa disciplina], com certeza. Preciso conversar com a comissão técnica, a equipe do clube, os jogadores, porque isso é inaceitável”, disse Rosenior aos repórteres. “Especialmente nos últimos dois jogos, causamos nossos próprios problemas, mesmo aqui contra um time muito bom. Você pode ver que há muitas coisas boas em nosso jogo. Há muitas coisas boas tecnicamente, taticamente, na qualidade do nosso jogo. Mas se não erradicarmos isso, será algo que nos custará caro.”

O técnico foi rápido em apontar que o problema não é algo que pode ser resolvido simplesmente punindo os jogadores financeiramente. Ele acrescentou: “Você pode multar os jogadores. Não se trata da punição. Trata-se de encontrar o motivo. Não acho que Pedro Neto hoje ou Wes Fofana na semana passada estivessem pensando naquele momento que, se recebessem um cartão vermelho, seriam multados. É uma questão de foco e concentração que precisamos acertar. Sei que o histórico do clube não é bom desde o início da temporada e agora está piorando. Tivemos 10 jogos quando eu estava aqui em que não tivemos esses problemas, mas tivemos dois em dois jogos. Há algo mais profundo que precisamos descobrir.”