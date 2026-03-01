Getty Images Sport
“Inaceitável” – Liam Rosenior expressa frustração com os problemas disciplinares do Chelsea após receber o nono cartão vermelho da temporada na derrota para o Arsenal
Por trás do hábito do Chelsea de receber cartões vermelhos
A partida foi decidida por uma diferença mínima, com o cabeceamento de Jurrien Timber aos 66 minutos a revelar-se o golo da vitória, depois de um autogolo de Piero Hincapie ter anulado o golo inicial de William Saliba. No entanto, os dois cartões amarelos rápidos de Neto por protesto e falta profissional deixaram os visitantes em desvantagem. Após o apito final, o ex-atacante do Chelsea, Sutton, expressou sua descrença com a falta de compostura demonstrada pelo jogador da seleção portuguesa, refletindo uma frustração mais ampla com a incapacidade do time de manter 11 jogadores em campo.
Rosenior exige mudança cultural imediata
Rosenior prometeu tentar “chegar ao fundo” dos problemas disciplinares do Chelsea rapidamente, enquanto busca levar o clube à qualificação para a Liga dos Campeões. “Precisamos fazer algo [sobre nossa disciplina], com certeza. Preciso conversar com a comissão técnica, a equipe do clube, os jogadores, porque isso é inaceitável”, disse Rosenior aos repórteres. “Especialmente nos últimos dois jogos, causamos nossos próprios problemas, mesmo aqui contra um time muito bom. Você pode ver que há muitas coisas boas em nosso jogo. Há muitas coisas boas tecnicamente, taticamente, na qualidade do nosso jogo. Mas se não erradicarmos isso, será algo que nos custará caro.”
O técnico foi rápido em apontar que o problema não é algo que pode ser resolvido simplesmente punindo os jogadores financeiramente. Ele acrescentou: “Você pode multar os jogadores. Não se trata da punição. Trata-se de encontrar o motivo. Não acho que Pedro Neto hoje ou Wes Fofana na semana passada estivessem pensando naquele momento que, se recebessem um cartão vermelho, seriam multados. É uma questão de foco e concentração que precisamos acertar. Sei que o histórico do clube não é bom desde o início da temporada e agora está piorando. Tivemos 10 jogos quando eu estava aqui em que não tivemos esses problemas, mas tivemos dois em dois jogos. Há algo mais profundo que precisamos descobrir.”
O capitão James solicita uma revisão interna
O capitão do clube, Reece James, também destacou a gravidade da situação, reconhecendo que a frequência desses incidentes está prejudicando a capacidade do Chelsea de competir no mais alto nível. James admitiu que, embora a equipe mostre lampejos de qualidade, a natureza recorrente dos cartões vermelhos é um obstáculo significativo. Ele observou que a variedade de jogadores envolvidos sugere um problema sistêmico, em vez da culpa de um único indivíduo, tornando mais difícil para a comissão técnica encontrar uma solução durante os treinos.
James explicou a situação honestamente à Sky Sports: “Nós conversamos sobre isso, o assunto já surgiu várias vezes, sempre com um jogador diferente, nunca o mesmo. Internamente, precisamos rever e continuar melhorando. É um problema, estamos jogando na liga mais difícil do mundo, você joga contra os melhores ou os piores, 11 contra 11 é difícil, 11 contra 10 é ainda mais difícil, não importa contra quem você esteja jogando. Não tenho dúvidas sobre a equipe e a comissão técnica, hoje não foi o nosso dia, mas precisamos nos reorganizar e tentar novamente.”
O que vem a seguir para o Chelsea?
Após a derrota do Chelsea por 2 a 1 para o Arsenal, que o fez cair para a sexta posição com 45 pontos, o time buscará voltar à trajetória de vitórias quando viajar para Villa Park para enfrentar o Aston Villa na noite de quarta-feira.
