Impulso nas transferências para o Arsenal, já que Leon Goretzka, do Bayern, “quer jogar na Premier League”, em um golpe para a Inter
Goretzka quer mudar para a Premier League
Os Gunners são admiradores de longa data do ex-astro do Schalke, e seu interesse está longe de ser segredo. Mikel Arteta aparentemente deseja adicionar mais presença física e liderança ao seu meio-campo, e Goretzka se encaixa perfeitamente nesse perfil. Embora vários clubes italianos estejam à espera, o desejo do jogador de testar suas habilidades na primeira divisão da Inglaterra coloca o time do norte de Londres em uma posição de vantagem. No entanto, a concorrência continua acirrada, com o rival local Tottenham também aparentemente acompanhando a situação de perto à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
A tentativa frustrada no último dia do prazo
A busca do Arsenal por Goretzka não é novidade; o clube teria tentado uma ousada oferta de última hora para contratar o meio-campista de 31 anos no último dia da janela de transferências, em janeiro passado. A urgência foi motivada por uma lesão grave de Mikel Merino, deixando Arteta desesperado por reforços no meio da temporada. Apesar da pressão do fechamento da janela, o negócio não se concretizou porque o meio-campista já havia dado sua palavra aos dirigentes do Bayern de que ficaria na Baviera até o final da temporada.
O próprio jogador abordou as especulações nas redes sociais para garantir que os torcedores do Bayern soubessem onde estava seu coração no curto prazo. Goretzka admitiu que se sentia “honrado” pelo interesse dos principais clubes internacionais, mas insistiu que seu foco imediato continua sendo Munique. Essa postura profissional impediu uma saída precipitada, mas efetivamente preparou o terreno para uma das disputas por contratações mais esperadas dos últimos tempos. Ao permanecer na Allianz Arena até junho, o experiente meio-campista garante uma saída tranquila, em vez de uma interrupção no meio da temporada.
O Inter e a competição italiana
Apesar da preferência de Goretzka pela Inglaterra, os clubes italianos não estão desistindo sem lutar. O Inter surgiu como o principal adversário, após uma campanha decepcionante na Liga dos Campeões, que destacou a necessidade de opções mais físicas e experientes no meio-campo. O jornalista Christian Falk confirmou o interesse da Itália, observando que a idade de Goretzka não é vista como um obstáculo na Série A, em comparação com os mercados focados na juventude da Inglaterra ou da Alemanha.
Falk forneceu detalhes sobre a situação na Itália, afirmando: “É verdade: o Inter de Milão tem chances de contratar Goretzka neste verão. O Inter teve uma semana ruim na Liga dos Campeões e agora está discutindo o que precisa urgentemente adicionar ao seu elenco. Um jogador experiente como Goretzka, que também é muito físico, poderia ajudar essa equipe. Na Itália, a idade não é um fator tão importante quanto na Bundesliga ou na Inglaterra, que preferem investir em jogadores jovens. Portanto, não é apenas o Inter que está interessado, mas também o AC Milan e a Juventus. Não tenho certeza se ele decidiria ir para a Série A se também tivesse uma oferta da Premier League. É claro que ele primeiro precisa de uma oferta da Inglaterra, e vale a pena lembrar que ele tem 31 anos. No entanto, ouvi dizer que o principal objetivo de Goretzka é a Premier League, mas ele também está interessado na Itália.”
A estratégia do Arsenal para o verão
A disputa pela contratação de Goretzka deve esquentar à medida que a temporada chega ao fim. Embora ele seja cotado para protagonizar uma grande batalha de transferências no verão envolvendo Inter e AC Milan, sua preferência pela Premier League dá ao Arsenal a vantagem de que precisa. Se os Gunners conseguirem fazer a oferta concreta que o jogador procura, o jogador da Allianz Arena poderá finalmente acabar por vestir a camisola vermelha do norte de Londres, satisfazendo um desejo de transferência que Arteta tem vindo a tentar concretizar desde janeiro.
