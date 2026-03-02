Impulso nas transferências para o Arsenal, já que Leon Goretzka, do Bayern, “quer jogar na Premier League”, em um golpe para a Inter

Apesar da preferência de Goretzka pela Inglaterra, os clubes italianos não estão desistindo sem lutar. O Inter surgiu como o principal adversário, após uma campanha decepcionante na Liga dos Campeões, que destacou a necessidade de opções mais físicas e experientes no meio-campo. O jornalista Christian Falk confirmou o interesse da Itália, observando que a idade de Goretzka não é vista como um obstáculo na Série A, em comparação com os mercados focados na juventude da Inglaterra ou da Alemanha.

Falk forneceu detalhes sobre a situação na Itália, afirmando: “É verdade: o Inter de Milão tem chances de contratar Goretzka neste verão. O Inter teve uma semana ruim na Liga dos Campeões e agora está discutindo o que precisa urgentemente adicionar ao seu elenco. Um jogador experiente como Goretzka, que também é muito físico, poderia ajudar essa equipe. Na Itália, a idade não é um fator tão importante quanto na Bundesliga ou na Inglaterra, que preferem investir em jogadores jovens. Portanto, não é apenas o Inter que está interessado, mas também o AC Milan e a Juventus. Não tenho certeza se ele decidiria ir para a Série A se também tivesse uma oferta da Premier League. É claro que ele primeiro precisa de uma oferta da Inglaterra, e vale a pena lembrar que ele tem 31 anos. No entanto, ouvi dizer que o principal objetivo de Goretzka é a Premier League, mas ele também está interessado na Itália.”