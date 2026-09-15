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Imprudência injustificável: quando Mourinho terá coragem de acabar com a arrogância de Vinícius?

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
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Desempenho negativo do craque brasileiro partida após partida

O Real Madrid quase pagou o preço pela imprudência ofensiva, especialmente do brasileiro Vinícius Júnior, durante o primeiro tempo do confronto com o Elche, na noite de terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, depois de desperdiçar mais de uma chance que poderia ter encerrado a partida cedo, antes de o alívio chegar nos últimos segundos com um gol nos acréscimos de Carlos Espí, que deu ao clube merengue uma vitória sofrida (3 a 2).

O treinador do Real Madrid, José Mourinho, viveu minutos difíceis no segundo tempo, depois de ver sua vantagem de dois gols sem resposta encolher gradualmente em meio a uma clara queda no desempenho de sua equipe, para se encontrar, ao final, respirando aliviado após o gol tardio de Espí, que definiu os três pontos para o Real Madrid e salvou o time de um cenário que poderia ter se transformado em uma de suas partidas mais complicadas nesta temporada.

Mas o que aconteceu diante do Elche não pode ser tratado como uma simples noite passageira, especialmente porque o problema de desperdiçar chances e não aproveitar a superioridade ofensiva passou a estar presente de forma notável no início da temporada, e à frente da cena aparece Vinícius, que ainda está longe da imagem que a torcida do Real Madrid estava acostumada a ver dele, seja no nível de decisão diante do gol ou em sua influência no terço ofensivo.

E aqui surge a pergunta que se impõe com força a Mourinho no momento atual: quando Vinícius Júnior vai para o banco de reservas?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Renovação até 2032: mas cadê o Vinícius?

    O futuro de Vinícius Júnior gerou muita polêmica ao longo de toda a janela de transferências de verão, depois que seu nome foi associado a uma possível saída do Real Madrid, diante do forte interesse do Arsenal em contar com seus serviços, fazendo com que a torcida do clube merengue vivesse um clima de expectativa sobre o destino de um dos maiores craques do time nos últimos anos.

    No fim, o Real Madrid definiu sua posição e conseguiu renovar o contrato de Vinícius Júnior, fazendo com que o craque brasileiro siga sua trajetória dentro do templo do Santiago Bernabéu até 2032, o que trouxe à torcida merengue uma sensação de alívio, especialmente porque a permanência do jogador era vista como um passo importante para preservar um dos elementos mais relevantes do projeto futuro do clube.

    A torcida do Real Madrid esperava, após a renovação, o surgimento de uma versão mais estável de Vinícius, sobretudo porque a definição de seu futuro deveria lhe proporcionar tranquilidade e concentração total para apresentar o seu melhor dentro de campo, mas a realidade até agora não veio da forma que os torcedores do Real Madrid aguardavam.

    O brasileiro tem se mostrado desde o início da temporada apagado na maioria das partidas, e deixou de oferecer as soluções ofensivas que o Real Madrid estava acostumado a receber dele, seja através dos avanços nas costas dos defensores, dos dribles ou da criação de perigo de forma contínua, ficando em aberto a pergunta sobre os motivos dessa queda de rendimento, e se Mourinho continuará lhe dando total confiança apesar da diminuição de seu desempenho.

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    Imprudência injustificável

    Se a imagem geral do nível de Vinícius levanta pontos de interrogação, seus números de gols dão a essas dúvidas ainda mais clareza, pois o astro brasileiro marcou apenas um gol em suas seis primeiras partidas no Campeonato Espanhol, uma média extremamente baixa para um jogador de quem se espera que lidere a linha ofensiva do Real Madrid, especialmente diante da presença de seu companheiro Kylian Mbappé, que lidera a lista de artilheiros de La Liga com 7 gols, evidenciando a grande diferença entre a dupla no início da temporada.

    Alguns podem imaginar que o baixo aproveitamento de gols de Vinícius se deve à falta de oportunidades suficientes diante do gol dos adversários, mas o que acontece dentro de campo contradiz isso completamente, pois o brasileiro recebe as chances e chega a zonas perigosas de forma constante. O problema, no entanto, está em como ele lida com essas oportunidades, algo que ficou claro durante o último confronto contra o Elche.

    Na partida, Vinícius teve 4 chances claras nas quais poderia ter marcado, e quase todas surgiram em um momento em que o Real Madrid impunha domínio total sobre o andamento do jogo. O time poderia ter aproveitado essa vantagem para marcar mais gols e encerrar a partida cedo, mas a imprudência do atacante brasileiro diante do gol impediu isso, depois de ele lidar com as chances que teve de uma maneira que não refletiu seu valor e suas reais capacidades.

    O desperdício dessas oportunidades não foi apenas um problema individual de Vinícius, mas teve um impacto direto no rumo da partida, pois, em vez de o Real Madrid ampliar a diferença e matar o confronto, deu ao Elche a chance de permanecer no jogo e voltar ao placar, fazendo com que o time merengue se visse sob grande pressão nos minutos finais. O time da casa chegou perto de arrancar um ponto, não fosse o roteiro fulminante que serviu ao Real Madrid no fim e lhe garantiu a vitória.

    Assim, o gol da vitória nos acréscimos contribuiu para aliviar a pressão sobre Vinícius, depois de o Real Madrid sair com os três pontos, em vez de se falar sobre o desperdício das chances que poderiam ter decidido a partida cedo. Mas a persistência desse problema não será algo que se possa ignorar em todas as partidas.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Defesa aguerrida de Mourinho, mas até quando?

    Após a vitória sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, José Mourinho seguiu em defesa de Vinícius Júnior, rechaçando as vaias que o jogador recebeu da torcida merengue por conta da queda em seu rendimento.

    Mourinho afirmou: "Em Portugal existe um ditado, não sei se existe na Espanha com a mesma forma: 'só se atiram pedras nas árvores que dão frutos'. O que Vini fez aqui nos últimos anos? Quantas Ligas dos Campeões da Europa ele venceu? Quantos gols marcou? Ele é uma árvore que dá muitos frutos. E as pessoas atiram pedras porque querem os frutos".

    E acrescentou: "A melhor versão de Vinícius vai chegar. A versão do ano passado, quando o Bernabéu estava com medo diante do Benfica e ele acabou decidindo o confronto. Aquela versão de Vinícius vai chegar".

    Mas parece que Mourinho deu um passo atrás e começou a recuar desse apoio, após a quantidade de chances desperdiçadas pelo brasileiro na partida contra o Elche, e decidiu substituí-lo aos 68 minutos de jogo, depois de mais uma atuação ruim.

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    Será que Mourinho se atreve e faz isso?

    José Mourinho é conhecido por sua ousadia em tomar decisões difíceis e por não hesitar em afastar estrelas do time titular quando entende que o interesse da equipe assim exige. O treinador português fez exatamente isso com grandes nomes ao longo de sua carreira, razão pela qual a forma de lidar com a queda de rendimento de Vinícius parece ser um dos testes importantes para a personalidade de Mourinho no Real Madrid, especialmente se o ponta brasileiro continuar apresentando os mesmos níveis de atuação.

    E não se pode ignorar que Vinícius já havia entrado em conflito com Xabi Alonso na temporada passada por conta das frequentes substituições, num momento em que o jogador se via como um dos elementos fundamentais que deveriam contar com a confiança contínua do treinador. Tudo acabou com a saída de Alonso do comando do Real Madrid, mas a situação agora é diferente, e Mourinho tem uma personalidade completamente distinta, podendo não hesitar em enviar uma mensagem clara a todos os seus jogadores de que o nível dentro de campo é o fator decisivo para definir quem começa e quem fica no banco de reservas.

    Diante de Mourinho parecem existir algumas soluções técnicas caso ele decida conceder a Vinícius um período de descanso e reorganizar suas peças, já que pode contar com Yan Diomande no lado esquerdo, com a presença de Arda Güler no lado direito, enquanto Jude Bellingham se movimenta no meio-campo, além de dispor de outras opções que podem ser utilizadas durante as partidas, como Brahim Díaz, o que significa que o treinador português não carece de alternativas capazes de compensar a ausência de Vinícius no time titular.

    E deixar Vinícius no banco de reservas pode ser mais do que uma simples punição técnica pela queda em seu rendimento, pois talvez represente uma oportunidade para o próprio jogador recuperar o foco e perceber que seu lugar como titular não é garantido, por mais que seja seu nome ou sua posição dentro do time. A sensação de que o lugar está reservado de forma permanente pode matar a competitividade, enquanto a existência de um substituto capaz de ocupar sua posição pode levar o brasileiro a recuperar a seriedade e a determinação que lhe faltaram no início da temporada.

    Ao fim e ao cabo, a questão não se resume apenas ao fato de Mourinho dispor das opções, mas sim ao quanto ele está disposto a tomar a decisão e executá-la na prática. E a pergunta intrigante permanece fortemente em aberto no momento: será que o treinador português tem coragem e o fará?

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