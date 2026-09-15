Imprudência injustificável: quando Mourinho terá coragem de acabar com a arrogância de Vinícius?

O Real Madrid quase pagou o preço pela imprudência ofensiva, especialmente do brasileiro Vinícius Júnior, durante o primeiro tempo do confronto com o Elche, na noite de terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, depois de desperdiçar mais de uma chance que poderia ter encerrado a partida cedo, antes de o alívio chegar nos últimos segundos com um gol nos acréscimos de Carlos Espí, que deu ao clube merengue uma vitória sofrida (3 a 2).

O treinador do Real Madrid, José Mourinho, viveu minutos difíceis no segundo tempo, depois de ver sua vantagem de dois gols sem resposta encolher gradualmente em meio a uma clara queda no desempenho de sua equipe, para se encontrar, ao final, respirando aliviado após o gol tardio de Espí, que definiu os três pontos para o Real Madrid e salvou o time de um cenário que poderia ter se transformado em uma de suas partidas mais complicadas nesta temporada.

Mas o que aconteceu diante do Elche não pode ser tratado como uma simples noite passageira, especialmente porque o problema de desperdiçar chances e não aproveitar a superioridade ofensiva passou a estar presente de forma notável no início da temporada, e à frente da cena aparece Vinícius, que ainda está longe da imagem que a torcida do Real Madrid estava acostumada a ver dele, seja no nível de decisão diante do gol ou em sua influência no terço ofensivo.

E aqui surge a pergunta que se impõe com força a Mourinho no momento atual: quando Vinícius Júnior vai para o banco de reservas?

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