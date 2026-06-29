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Traduzido por

Imprensa internacional: O Brasil escapa impune, ao estilo do Real Madrid

Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Real Madrid
Brasil
Japão
EUA
Itália
Espanha

Uma classificação heroica... e um desempenho pouco convincente!

A imprensa internacional destacou a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória suada por 2 a 1 sobre o Japão, em uma partida emocionante na segunda-feira, em Houston.

A organização rigorosa e a solidez defensiva, bem como os contra-ataques repentinos da seleção japonesa, colocaram à prova os companheiros de Vinícius Júnior, que tiveram um desempenho fraco no primeiro tempo, antes de se recuperarem no segundo tempo, quando garantiram a vitória com gols de Casemiro (56') e Gabriel Martinelli (90+6).

A seleção brasileira começou mal o primeiro tempo devido a um passe errado de Danilo no meio-campo e, com Casemiro em baixa de forma física, o japonês Sano avançou até a entrada da área e chutou para o fundo da rede, à direita de Alisson.

No segundo tempo, Casemiro recuperou o equilíbrio e marcou um gol de cabeça após cruzamento de Gabriel Magalhães. Quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Martinelli recebeu um passe dentro da área e, nos acréscimos (96), mandou a bola para o fundo da rede, virando o placar e classificando o Brasil para as oitavas de final, onde aguarda seu próximo adversário, que será decidido entre Noruega e Costa do Marfim.

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  • Substituições proveitosas

    O jornal francês “L’Équipe” descreveu a partida entre Brasil e Japão como “épica”. Outras publicações ao redor do mundo destacaram a dupla Martinelli e Casemiro, que marcaram os gols do Brasil e ajudaram a garantir a classificação do time para as oitavas de final.

    O site americano “The Athletic” e o jornal português “Apola” elogiaram as substituições feitas por Carlo Ancelotti no segundo tempo, que, segundo suas publicações, foram decisivas para a recuperação e a classificação do Brasil.

    O jornal espanhol “AS” escreveu: “Não haverá nenhuma seleção como a do Brasil na história da Copa do Mundo, nem nenhuma que personifique esse espírito de vitória ou alcance esse volume de conquistas. Por isso, eles decidiram vencer nos últimos instantes. Assim como o Real Madrid faz com os clubes. Eles são inseparáveis, cada um em sua competição”.

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  • O estilo do Real Madrid... A equipe de Ancelotti escapa impune

    O jornal britânico The Guardian comentou: “Não foi a primeira vez que a seleção brasileira não conseguiu apresentar um desempenho convincente por longos períodos. E não foi a primeira vez que escapou impune. Pode parecer incompreensível, mas o estilo de Carlo Ancelotti, que deu certo no Real Madrid, está dando frutos novamente: se você mantiver o foco nas partidas, no final das contas ou os adversários cometem um erro ou os jogadores talentosos apresentam um desempenho impressionante”.

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  • O Canário garante classificação para a final

    A rede argentina Tyc Sport afirmou: “Classificação heroica do Brasil... Em Houston, a seleção canária abriu mão de sua vantagem para tentar virar o placar nos minutos finais e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Agora, o Brasil enfrentará a Noruega ou a Costa do Marfim”.

    E o site argentino Ole comentou sobre a vitória do Brasil: “O foco estava mais na camisa do que na partida. E mais em evitar a vergonha do que nas ideias (táticas)... O Brasil se classificou para as oitavas de final com um gol inesperado a um minuto do fim da prorrogação”.