Imprensa internacional: O Brasil escapa impune, ao estilo do Real Madrid

A imprensa internacional destacou a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória suada por 2 a 1 sobre o Japão, em uma partida emocionante na segunda-feira, em Houston.

A organização rigorosa e a solidez defensiva, bem como os contra-ataques repentinos da seleção japonesa, colocaram à prova os companheiros de Vinícius Júnior, que tiveram um desempenho fraco no primeiro tempo, antes de se recuperarem no segundo tempo, quando garantiram a vitória com gols de Casemiro (56') e Gabriel Martinelli (90+6).

A seleção brasileira começou mal o primeiro tempo devido a um passe errado de Danilo no meio-campo e, com Casemiro em baixa de forma física, o japonês Sano avançou até a entrada da área e chutou para o fundo da rede, à direita de Alisson.

No segundo tempo, Casemiro recuperou o equilíbrio e marcou um gol de cabeça após cruzamento de Gabriel Magalhães. Quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Martinelli recebeu um passe dentro da área e, nos acréscimos (96), mandou a bola para o fundo da rede, virando o placar e classificando o Brasil para as oitavas de final, onde aguarda seu próximo adversário, que será decidido entre Noruega e Costa do Marfim.

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